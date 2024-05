Petrobras confirma interesse de produzir e-metanol com European Energy que já comprou terreno para nova planta em Suape

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando no mês de novembro do ano passado a Petrobras assinou um Memorando de Entendimentos com a empresa dinamarquesa European Energy para avaliação, em caráter não vinculante, de oportunidades de negócios para desenvolvimento de projeto de planta de e-metanol no Brasil pouca gente deu muita atenção ao documento já que estatal de petróleo tem dezenas de textos de entendimentos sobre novos negócios.



Mas o assunto voltou a chamar atenção do setor de petróleo de gás quando ao falar no seminário Transição Energético no Mar na Fundação Getúlio Vargas (FGV) quando o Diretor Executivo de Transição Energética E Sustentabilidade, Maurício Tolmasquim voltou a falar no assunto afirmando que a companhia avalia a futura demanda de embarcações por combustíveis renováveis, a estatal também iniciou as análises internas para a construção de uma planta de metanol sintético.



Parceiro global



Ele lembrou que a assinatura do acordo aconteceu, na Dinamarca, na sede da European Energy, empresa com atuação verticalizada na transição energética, incluindo geração renovável e soluções à base de hidrogênio verde.



Ainda segundo ele, a companhia vai escolher um lugar próximo à produção de etanol e com disponibilidade de energia elétrica renovável, barata e abundante e que o projeto será viabilizado por meio de parceria.



O que Tolmasquim não revelou à plateia é que a European Energy já adquiriu área de dez hectares dentro do Complexo Industrial de Suape, para o qual está previsto um investimento de R$2 bilhões. Depois que numa reunião com a vice-governadora em exercício, Priscila Krause que vai construir uma planta que deve operar no segundo semestre de 2026 focado no mercado exportador, especialmente no de abastecimento da nova linha de navios de grande porte.

Perspectiva da Indústria de produção de e-metanol da European Energy na Dinamarca que a empresa pretende fazer em Suape. - DIVULGAÇÃO



Em Pernambuco

A empresa europeia também expressou interesse em estabelecer uma unidade em Pernambuco e começou a discutir aspectos relacionados ao processo de licenciamento ambiental durante encontro com o diretor-presidente da Agência CPRH, Agência Estadual de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, José de Anchieta dos Santos.

O e - metanol é uma solução de baixo carbono com aplicações em processos industriais ou usado como combustível, especialmente no transporte marítimo. É produzido por meio da junção do hidrogênio verde, obtido a partir de fontes renováveis, como solar e eólica, e do dióxido de carbono de origem biogênica.



A fala de Maurício Tolmasquim - embora sem muitos detalhes - revela que a Petrobras deve ser a parceira da European Energy que deseja inicialmente vender esse novo produto exportado para clientes que aceitam pagar um prêmio pelo produto. E só depois de ganhar escala poderá ser aproveitado pelo mercado marítimo brasileiro cujo mercado potencial é enorme.

Gigante verde



A European Energy é uma empresa dinamarquesa que desenvolve, constroi e opera ativos de energia renovável incluindo projetos de geração solar e eólica, bem como soluções à base de hidrogênio verde (Power-to-X). Ela está presente em diversos países, possuindo ativos em operação e projetos em desenvolvimento no Nordeste do Brasil.



E revela um bom momento para o Governo do Estado que em três semanas recebe a informação de que o estado deve receber nada menos que R$ 20 bilhões se somados aos R$ 2 bilhões da planta de e - metanol em Suape da European Energy, os R$ 13 bilhões da Stellantis, em Goiana e mais R$ 5,1 bilhões da Neoenergia gastos em atualização dos seus sistemas de distribuição.

A Latam Cargo transportou 160 toneladas de extrato de repelente para a dengue. - Divulgação



Voo do repelente



Acredite. Apenas a Latam Cargo Brasil, que tem uma operação para o enfrentamento da epidemia de Dengue em estados do Brasil, transportou mais de 130 toneladas do concentrado para a de repelentes em Manaus, onde foram importados. Entre janeiro a abril na rota Manaus-Guarulhos, usou em espaço de 19 voos operados por aeronaves Boeing 767 cargueiros. o transporte de repelentes contra a dengue no Brasil ficou 98% mais rápido em voos da LATAM Cargo.



ICMS de bar



A Secretaria da Fazenda de Pernambuco prorrogou o benefício de redução de base de cálculo de apuração do Imposto sobre ICMS do segmento de bares, restaurantes e similares. O prazo de vigência dos incentivos e benefícios se encerraria na última terça-feira (30) e agora vale até 30 de abril de 2026 com a mesma carga tributária de 2,12%, que vigorava antes da medida.



Pão da Compesa



A Casa do Pão, fundada em 2022, durante o XVIII Congresso Eucarístico Nacional foi a 11ª entidade participante do vitorioso Conta Comigo, idealizado pela Compesa. O mecanismo do programa envolve a companhia de saneamento como captadora de dinheiro; o cliente, como doador e a entidade escolhida, como beneficiada. Os valores são pré-estabelecidos: R$10,00, R$5,00, R$2,50 e R$1,00.



A tecnologia 56 só está presente em 106 municípios concentrados nas capitais e as grandes cidades - Divulgação

5G meia boca



O ministro das Comunicações, Juscelino Filho prometeu que este ano serão instaladas antenas com sinal 4G em 35 mil quilômetros de rodovias federais do país. E disse que a expansão do 5G no Brasil está no cronograma de implantação da tecnologia, estando presente em 106 municípios concentrados nas capitais e grandes cidades.

O problema é que na verdade o 5G no Brasil simplesmente ainda não aconteceu. As pessoas compram aparelhos que não performam como se prometeu porque a rede ainda não está instalada de fato.



Brechó do GAC



O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE), organização social que há 25 anos atua na humanização do tratamento do câncer infanto-juvenil será o projeto beneficiado com parte da renda da nova edição do Desapegou - o Brechó dos Influencers neste domingo (11), no Shopping Patteo Olinda, com entrada gratuita.



Seis milhões na B3



A Bolsa brasileira voltou a animar os investidores novatos. Atualmente, ao menos seis milhões de pessoas detêm alguma ação negociada na B3 quando há dez anos eram apenas 500 mil. Esses pequenos acionistas operam, em média, R$6,7 bilhões ao dia, o que representa 25% da movimentação total da Bolsa.



Passe livre



Pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelam que no Brasil, as pessoas de baixa renda gastam entre 20% a 30% de sua renda familiar apenas com transporte urbano. Os pesquisadores concluíram que a política de passe livre não teve efeito significativo sobre o comparecimento dos eleitores, nem sobre os resultados das eleições presidenciais de 2022.



Avô do cashback



Um dos fundadores da Dotz, Roberto Chade (o outro foi seu irmão Alexandre Chade) está deixando o comando da empresa que criou no Brasil o conceito de recompensas de compras como forma de fidelização de clientes. Será substituído pelo executivo Otávio Araújo que vinha sendo preparado.



O Dots pode ser chamado de “avô” do cashback que agora virou moda e está em tudo que é empresa como ferramenta de venda já que promete devolver dinheiro. O Dotz tem mais de 20 anos e mais de 50 milhões de pessoas receberam algum tipo de brinde ou desconto na hora de comprar em empresas parceiras.