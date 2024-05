Brasileiro vai ao banco no primeiro trimestre e toma quase R$ 110 bilhões emprestados no crédito pessoal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No primeiro trimestre do ano, os brasileiros tomaram quase R$110 bilhões (R$109,7 bilhões), emprestado num movimento liderado pelo crédito pessoal (R$51,6 bilhões) e o crédito consignado do INSS com R$29 bilhões. O movimento coincide com um recorde de saques na caderneta de poupança, que no trimestre perdeu R$22,6 bilhões comparando saques x depósitos.



O crescimento dos empréstimos também revela que os bancos estão emprestando mais, embora as taxas de juros continuem altas. Também acontece depois de uma maratona de negociações que conforme dados da Febraban chegaram a R$24,2 bilhões em volume financeiro, exclusivamente pela Faixa 2, em que os débitos foram negociados diretamente com a instituição credora.



Desenrola bancos



Foram 2,7 milhões de correntistas donos de 2,3 milhões de contratos celebrados através do Desenrola onde as instituições bancárias foram as empresas que mais fizeram negociações diretas com seus clientes.



Apesar deste aumento na oferta de crédito é importante observar uma vertente preocupante nas relações dos clientes com seu banco e especialmente com a administradora de cartão de crédito.



De janeiro a março, o total de dívidas roladas no cartão de crédito rotativo chegou a R$91.7 bilhões. Esse valor, por exemplo, é mais que o dobro das compras no crédito parcelado (R$38,8 bilhões) e o dobro das operações de financiamento de veículos, que somaram R$46.9 bilhões.



Mais crédito



No primeiro trimestre, os brasileiros tomaram R$650,4 bilhões em crédito, dos quais R$118,3 bilhões apenas no cheque especial. No primeiro trimestre de 2024 quando os bancos foram mais restritivos as operações de crédito chegaram apenas a R$586,1 bilhões. E mesmo com a redução na taxa Selic a taxa média do trimestre não houve na média redução na ponta com a taxa média da pessoa física ficando em 41,7% contra 42,3% em 2023.



O fato novo no primeiro trimestre segundo os primeiros balanços de 2024 é que houve uma redução nas taxas de inadimplência. Não é nada de especial já que caíram de 3,8% em 20243 para 3,4% este ano de janeiro a março. Entretanto a realidade é que apesar dos diversos feirões limpa nome e do Desenrola a verdade é que o Brasil não consegue baixar do número de mais de 70 milhões de pessoas com os CPFs no Serasa e no SPC Brasil



Brasil exportador



O mercado brasileiro tem cerca de 28.500 empresas exportadoras que ano passado possibilitaram um recorde de exportações no valor de US$339,7 bilhões. Mas o que pouca gente sabe é que dos 10 produtos mais exportados, seis são ligados ao agronegócio.A soja que tem o Brasil como o maior produtor mundial e exporta para mercados como a China (73%) lidera seguido dos açúcares e melaços (onde o açúcar é o principal produto exportado no setor sucroalcooleiro e milho, o terceiro produto do agro com US$ 13,6 bilhões também exportados para China, Japão e Vietnã.

O Brasil hoje é o 3º maior produtor da commodity. A seguir vem o farelo de soja, carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (o Brasil também é principal exportador de carne bovina do mundo e carnes de aves. Do ranking fazem parte os Óleos brutos de petróleo(2º), minério de ferro (3º) e Óleos combustíveis de petróleo(7º).



Chuvas no Sul



As chuvas no estado do Rio Grande do Sul tiveram impactos nas previsões no boletim do Programa Mensal de Operação (ONS). Para se ter uma ideia a projeção de Energia Natural Afluente (ENA) muito elevada, ao final do mês, para a região Sul: 226% da Média de Longo Termo (MLT). A estimativa de Energia Armazenada (EAR) ao final do mês em todos os subsistemas deve superar 70%. As regiões Norte (97,7%) e Sul (91,6%) continuam elevadas.



Patteo Social



Até o final do mês o Shopping Patteo Olinda recebe, no seu espaço colaborativo “Patteo Social”, o Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira (IMIP para que instituições e organizações não governamentais coloquem produtos à venda com 100% da renda revertida para a manutenção dos projetos sociais selecionados.



Poço da Compesa



A Compesa retomou as obras do programa de perfuração de poços para ampliar a oferta de água na Região Metropolitana do Recife. A ação deve beneficiar 240 mil pessoas no Recife, Olinda e Paulista. Os equipamentos entram em funcionamento até dezembro agregando 402 litros de água por segundo para as três cidades.



Thesaint Riomar



Liderada pelos empresários Henrique e Kleber Fortes, Lucas Cavenco e Bento Guida, abriu as portas no RioMar, a nova loja da rede Thesaint a unidade Recife é a terceira loja da marca no Brasil e a primeira no Nordeste.



Eu bartender



A Diageo, líder global em bebidas alcoólicas com marcas como Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, Old Parr, vai oferecer 400 vagas para cursos gratuitos de formação de bartenders e excelência em atendimento dentro do programa Learning for Life. As inscrições estarão abertas até o dia 8 de maio e podem ser feitas através do https://www.drinkiq.com/pt-br e podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos que com renda de até dois salários-mínimos.



New Wed no Mirante



Hoje (5), no Mirante do Paço têm New Wed evento vai reunir expositores de segmentos como bolos, doces, beleza, acessórios, decoração, foto, vídeo, convites, espaços para eventos, e outros, para que o público possa negociar condições diferenciadas e principalmente conferir as novidades num projeto liderado pela empresária Cindy Noel.