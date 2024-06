Com aeroporto ampliado e quatro centros de convenções, Pernambuco volta ao turismo de negócios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a entrada do Recife Expo Center o mercado local de equipamentos para feiras e congresso passou a ter quatro ofertas que incluem o Pernambuco Centro de Convenções, o Centro de Eventos Recife e o CCEE da UFPE.

Na semana passada, o Aeroporto Internacional do Recife inaugurou sua nova sala vip, uma espaço de 660m² localizado no setor de embarque internacional próximo ao portão B17. Com o nome de W Premium Lounge Recife Frevo, ela faz parte da rede Grupo W Premium, a maior rede de salas VIP do Brasil, com 13 serviços aeroportuários no Brasil além de Europa, América Latina e Caribe.



Não foi um fato isolado no aeroporto que tem uma operação com mais de 700 mil passageiros/mês e que este ano ganhou 40% a mais de área edificada e crescimento de 60% na capacidade operacional quando recebeu quatro novas pontes de embarque, mais lojas e restaurantes, além de muitos outros itens de conforto e ampliação do pátio que vai permitir o estacionamento de até cinco aeronaves de grande porte simultaneamente.



Sala VIP W Premium - Recife Frevo no Aeroporto Internacional do Recife. - Divulgação

Quatro espaços



Também este ano, o Recife começou a ter novas entregas nos seus quatro centros de convenções que devem reposicionar o estado no mercado de eventos, feiras congressos uma marca construída ao longo de mais de 30 anos quando passou a oferecer a centralidade de sua localização aeroportuária, rede hoteleira para esse nicho de clientes e os serviços do seu centro de convenções, um dos maiores do Nordeste.



Esse movimento teve um gatilho como o anúncio da construção e previsão de operação em agosto do Recife Expo Center Localizado no Cais de Santa Rita, próximo ao Marco Zero e ao Bairro do Recife, o empreendimento está sendo erguido em uma área total de 8 mil m 2. Terá um pavilhão com 4.100 m 2, um auditório para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais com capacidade de 100 até 190 pessoas.



Novo Recife Expo



O Recife Expo Center faz parte do Consórcio Porto Novo um investimento de R$200 milhões na construção de todo o Complexo feito pelo grupo de investidores formado pela Maxxima Empreendimentos, Excelsior Seguros, Hima Participações e GL Empreendimentos. Ele será administrado por uma nova empresa que passou a integrar o empreendimento formada pela Insight Feiras & Negócios e Pmais Eventos, cujos gestores Tatiana Menezes e Paulo Menezes contribuíram para a configuração do projeto desenvolvido pelo arquiteto Jerônimo Cunha Lima.



O centro de convenções integra um complexo multiuso focado na revitalização e reurbanização do Bairro do Recife no Cais de Santa Rita que abriga o Novotel Recife Marina, com 300 apartamentos, operado pela rede francesa Accor uma marina, de classe internacional com capacidade para atracação de até 200 embarcações e as instalações do icônico restaurante Bargaço.

Centro de Eventos Recife. Construído na expansão do Campus da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) - Divulgação

Concorrência



O Centro de Eventos Recife construído em 2021 quando da expansão do Campus da Faculdade Pernambucana de Saúde na Avenida Mascarenhas de Morais próximo ao aeroporto do Guararapes e da rede hoteleira da Zona Sul e o Centros de Convenções da UFPE que agora se chama Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento que também está sendo requalificado e cujo diferencial é a sua Concha Acústica, que tem capacidade para 1.349 pessoas sentadas.



Juntos eles formam uma rede que recoloca o estado na posição diferenciada que sempre teve no setor do turismo de negócios para o qual sua rede hoteleira sempre focou sua atuação e que perdendo com a degradada do Centro de Convenções que virou uma repartição pública estadual com serviços de baixa qualidade e degradação de sua infraestrutura até, finalmente,ter sua gestão privatizada pelo Consórcio CID que tem o compromisso de nos dois primeiros anos de gestão, investir R$ 20 milhões, sendo R$ 10 milhões comprometidos em melhorias na infraestrutura até o fim de 2024.

Auditorio do Pernambuco Centro de Convenções - Divulgação

Novo Cecon



O Pavilhão de Feira recebeu a substituição de toda a iluminação do setor para lâmpadas LED. O Teatro Guararapes recebeu a troca de todo o carpete, camarins dos artistas serão reformados junto com os camarotes, que estavam desativados. Enquanto as suas Salas Multifuncionais terão agora dois novos conjuntos de salas multifuncionais, destinadas a eventos de negócios, congressos e convenções onde o conjunto maior contará com três salas, que podem abrigar até 600 pessoas cada uma.



No formato de ambiente único, a capacidade chega a 2.000 pessoas. No segundo espaço, o conjunto de duas salas menores abrigará 250 pessoas cada uma e, quando conjugadas, até 600 pessoas no total. E sua Área Externa ficou maior com um novo espaço que era ocupado pelo Parque Mirabilandia, agora destinados a eventos variados, culturais e de negócios, totalizando uma área de 20 mil m².

Centro de Eventos Recife.Infraestrura de ponta e serviços desom e imagem diferenciados. - Divulgação

Muita tecnologia



O Centro de Eventos Recife tem Espaço Auditório com capacidade para 540 lugares + 10 lugares para cadeirantes, palco, som e iluminação, Foyer Com 450 M² totalmente climatizado, quatro salas de eventos com áreas de 45 a 90 M² e Estacionamento 280 vagas.



Como é um centro recém-inaugurado e dentro de um campus universitário para a área médica ele incorporou uma bateria de serviços de Serviço de técnica de som e iluminação que são considerados os mais modernos do mercado especialmente para um equipamento destinado a eventos de médio porte, mas que demanda infraestrutura de ponta.

Ele vem sendo usado especialmente para congressos e eventos da área de saúde, mas a qualidade de sua infraestrutura e proximidade a menos de um quilômetro do Aeroporto do Recife virou um diferencial competitivo.



Concha Acústica do Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento da UFPE - Divulgação

Concha acústica



Finalmente, o CCEE da UFPE que além da concha acústica ideal para eventos que incluem show de música possui um teatro está concluindo sua reforma dentro de um projeto de extensão, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2025, com capacidade estimada para 1500 pessoas. Ele tem sala de cinema, para 177 pessoas, que está funcionando com sessões regulares de filmes gratuitos. A concha acústica já pode ser locada e tem recebido eventos regulares ao ar livre.



Grande eventos



Com a iniciativa privada, o Pernambuco Centro de Convenções voltou a atrair grandes eventos como grandes festivais culturais, como o I Wanna Be Tour (março) e o VW Experience (maio). E grandes congressos como os de Insuficiência Cardíaca, em agosto; dos Conselhos de Enfermagem (setembro); de Endocrinologia e Metabologia (outubro); e o 30° Congresso Brasileiro de Biblioteconomia (novembro).



O Recife Expo Center inicia suas operações em agosto com a realização da feira Multimodal Nordeste que abre o Recife Expo Center de 6 a 8 de agosto. Seguindo-se a Jornada Nacional da SBIm-Sociedade Brasileira de Imunização, XX Congresso Internacional de Tecnologia na Educação e Latinoamericano de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia e das feiras ?New Office, ?Recifitness e a Arttatoo Expo entre outros.

Biodoesel pode chegar a ter 25% de óleo de sola em 2031. - Divulgação

Fábrica velha

Apesar o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, comemorar o crescimento dos financiamentos produtores de cana, soja e milho no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nos últimos 11 anos, o banco tem observado que a demanda por financiamento para ampliar a produção de biodiesel não cresceu.



Sem investimento



Isso porque a demanda por grandes investimentos ocorre em projetos nos quais o óleo para produção de biodiesel é um dos produtos e nesse mix, a planta de biodiesel, que vai processar o óleo produzido, tem um valor comparativamente inferior ao da esmagadora ade modo é comum que a empresa use recursos próprios nela. Os novos projetos de biocombustíveis apoiados pelo BNDES têm sido mais voltados para a produção de etanol de milho e a implantação de unidades de produção de SAF (Sustainable Aviation Fuel).



Diesel ruim



O quadro embute um cenário preocupante. Segundo a CNI as plantas de produção de biodiesel são as mais velhas do Brasil com idade média de 17 anos o que está assustando a indústria automobilística quando a qualidade do produto adicionado ao diesel que subiu para 12% com meta de chegar de biodiesel para 20% até 2030, ou 25% após 2031.



Brasil entre os países com mais predios verdes no Brasil. - Divulgaçao

Brasil no Top 10



Com um aumento no nicho de construção verde - 40% em construções residenciais verdes em 2023 o Brasil está entre as 10 nações líderes em construções sustentáveis do novo relatório de Status Global para Edificações e Construção, publicado pelo Programa para o Meio Ambiente da ONU (PNUMA), publicado em março de 2024. No início de 2024, o Brasil já certificou 20 construções sustentáveis. Segundo a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Governo Brasileiro, as emissões de gases de efeito estufa (GEE) do setor de construção e edificações correspondem a 6% das emissões nacionais, totalizando cerca de 139 milhões de toneladas de CO2 anualmente.



Expo Preta RioMar



O Instituto JCPM de Compromisso Social (IJCPM), com apoio do RioMar Recife, *está com inscrições abertas até o próximo dia 4 de junho para pessoas afro-empreendedoras da cidade do Recife se candidatarem a expor gratuitamente seus produtos e serviços na 3ª Expo Preta RioMar. Esta é a primeira vez que o evento, antes voltado para a participação de quem atua no entorno do shopping, passa a incluir pessoas interessadas de toda a capital pernambucana.



CaruaruPrev



O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru (CaruaruPrev) ficou entre os 15 melhores institutos de previdência do Brasil na categoria Responsabilidade Previdenciária, no grupo de médio porte, entre 1.501 e 5.000 efetivos no país, ocupando a 13º colocação nacional e em 2º no estado de Pernambuco.



Galinha Pintadinha



A Galinha Pintadinha, uma das personagens mais amadas do mundo infantil e sua turma, será a estrela na nova campanha para a TV de um dos produtos Nubank focado na educação financeira no Brasil. A turma da Galinha Pintadinha tem 32 bilhões de cliques no YouTube, e mantém a série há mais de 50 semanas no TOP 10 da Netflix



ArtPE



A terceira edição da ArtPe este ano acontece no Terminal Marítimo de Passageiros de 26 a 30 de junho. Em cinco dias são esperado um público de 14 mil pessoas, 20% a mais do que foi registrado no ano passado. A feira de arte contemporânea entrou para o calendário dos eventos de arte mais importantes do país.