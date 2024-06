Grupo Ricardo Brennand entra no setor de logística com operação em Salvador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O terreno domempreendimento está com a família Brennad há dezenas de anos e já foi usado com uma planta de produção de cerâmica. O novo cdntro custou R$ 82 milhões.

O grupo pernambucano Ricardo Brennand, tradicional produtor de energia, cimento e com atuação no mercado imobiliário no projeto Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho está entrando num novo segmento.



Inaugurou, nesta quinta-feira(5), sua primeira operação no bairro de Pirajá em Salvador onde construiu um moderno galpão já classificado como AAA em termos de sustentabilidade num investimento de R$82 milhões.



O novo empreendimento, com área bruta locável de 42 mil m² fica a 1.2 quilômetro da rodovia BR 324 apenas 12 quilômetros dos principais entroncamentos rodoviários de Salvador.



O terreno do empreendimento está com a família Brennad há dezenas de anos e já foi usado com uma planta de produção de cerâmica tendo sido mais tarde usado como central de armazenamento na planta da Ford em Camaçari e de cimento do proprio grupo até que agora foi reutilizado para abrigar a primeira unidade da empresa Brennand Logística.



O empreendimento tem grande difedrencial em termos de sustentabilidade uma vez que está dentro de uma propriedade que protege 200 mil m² de mata nativa dentro da cidade de Salvador. Ele pode receber uma ampliação num terreno adjacente de mais 120 mil m2. O empreendimento recebeu apoio do Banco do Nordeste.



O Grupo Ricardo Brennand tem plantas de cimento em MInas Gerais e Paraíba e operações em produção de energia eólica na Bahia e PCHs em varios estados.No momento está analisando a integração de seus parques eólicos com plantas de energia solar potencializando a produção de energia renovável.



Segundo o empresário Ricardo Brennand Filho, o foco Centro de Logística é atender ao mercado de centrais de distribuição onde a Bahia tem insuficiência de oferta de área de locação dentro de padrões sustentáveis.



O projeto tem todo suporte de recepção de caminhões pesados com via especial para manobras, refeitório para até 500 pessoas, escritórios, e serviços de segurança 24 horas.



O equipamento tem iluminação totalmente LED e deve abrigar uma usina de energia solar que acresce mais um item de sustentabilidade. O pé direito tem 12 metros, piso resistente a 6 toneladas por metro quadrado marquise e modulação de pilares de 21 metros e renovação de ar natural além de docas elevadas mezaninos e cobertura face flet.



Ele foi construído para ser locado até 9 blocos distintos, com modulação de acordo com os possíveis clientes. O centro já tem ao menos dois clientes que em breve vão transferir suas operações para o equipamento.



Ele também tem um importância estratégica para a Cidade de Salvador porque é o primeiro empreendimento entregue pela recém criada secretaria de desenvolvimento econômico criada pelo prefeito Bruno Reis que na inauguração comemorou a iniciativa.



Ele ainda recebeu a certificação LEED Silver (Leadership in Energy and Environmental Design), conferida pelo USGBC (United States Green Building Council). Após a adoção de novas práticas sustentáveis nas obras para construção do empreendimento,



O prefeito Bruno Reis (que é pernambucano) disse que acompanhou de perto o desenvolvimento do projeto que faz parte da iniciativa Invista Salvador que prevê a atração de novos empreendimentos na capital baiana requalificando a cidade para um polo de negócios além do segmento de turismo e serviços que sustentam a maior parte da economia da cidade.



Esse projeto hoje é liderado pela secretária Mila Paes, uma engenheira que fez carreira na Construtora Odebrecht e que o prefeito trouxe para a o setor público com o objetivo de tornar Salvador uma polo de investimentos empresariais forçado em Serviços, Logística e Médico.



Segundo ela, a proposta é produzir uma abordagem de conversas com possíveis investidores para promover o cumprimento de prazos dos projetos naquilo que o setor público poderá ajudar.

Na solenidade de inauguração o empresário Ricardo Brenna Filho agradeceu o empenho da equipe Milha Reis nas rotinas de tramitação e licenciamento.



A secretária Mila Paes está coordenando uma das propostas mais ousado da gestão do prefeito de Salvador que é a estruturação de um fundo imobiliário que se propor ao lado da recém criada SalvadorPar a ser sócio de empreendimentos captado para a cidade oferecendo terrenos da desafetados para novos empreendimentos comerciais.



O fundo já selecionou os primeiros 23 terrenos na cidade de Salvador e será lançado em julho na Bolsa de Valores do Brasil em São Paulo como expectativa de captar R$70 milhões.



Segundo o CEO do Centro de Logística, Luis Henrique Valverde o desenvolvimento do empreendimento acabou por levar melhorias para o entorno como a duplicação da via de acesso, a instalação da calçada com paisagismo, incluindo jardim e árvores para garantir conforto térmico, a acessibilidade e a melhoria da sinalização, com instalação de placas que irão favorecer toda a região.



As melhorias ao bairro irão beneficiar prédios, casas e imóveis residenciais que ficam no local, além de facilitar o tráfego de carretas sem gerar congestionamentos à área.



“Além de todo o cuidado que tivemos do portão para dentro, buscamos dialogar com a cidade. Entender de que modo nosso empreendimento pode contribuir para a melhoria do trânsito e das condições de mobilidade do bairro”, conta Valverde.



