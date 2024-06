Depois de fazer o JBS maior produtor de carnes do mundo, Joesley e Wesley Batista miram liderar setor de energia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Há pouco mais de dois anos, uma nota oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) comunicou ao mercado que formara maioria para absolver os empresários Joesley e Wesley Batista da acusação de insider trading, o uso de informação privilegiada, para operar no mercado financeiro encerrando a investigação da acusação de prática desse crime que manteve os dois empresários presos preventivamente por seis meses, entre 2017 e 2018.



Foi a última acusação da qual os irmãos Batista se lavraram depois de terem protagonizaram uma das inusitadas confissões sobre o pagamento de propina a exatos 1.829 candidatos eleitos para quem os repassaram exatos R$ 1.124.515.234,67 dos quais R$ 301 milhões em dinheiro vivo.

A Assessoria de Imprensa da J&F contesta informação da Coluna relativa ao pagamento de recursos a 1.829 candidatos quando afirma que os irmãos Joesley e Wesley Batista protagonizaram uma das inusitadas confissões sobre o pagamento de propina. Segundo a empresa “Não houve essa confissão”.



A informação da JC Negócios está imprecisa. Os empresários celebraram acordos de colaboração premiada firmados entre o Ministério Público Federal (MPF) homologada pelo Ministro Edson Fachin e divulgou a íntegra do dia 19 de maio de 2017.



A assessoria corrige a informação de que a empresa Fluxus comprou a Pluspetrol e não a mbar. A Fluxos é uma controlada da mbar e que a Araucária Nitrogenado é uma empresa da Petrobras. E, finalmente, que a usina da mbar chama-se Usina Termoelétrica de Araucária (UTE Araucária).



Com planilhas



O mais inusitado dessa confissão foi que o executivo que cuidava da operação, Ricardo Saud prestou contas de cada centavo pago aos seus superiores com planilhas detalhadas quando a operação Lava Jato estava no seu momento mais forte.



O tempo passou e Joesley e Wesley Batista foram cuidar de suas empresas, mantendo-se discreto até quando, há dois anos, a CVM devolveu seus CPFs limpos.



Eles voltaram



Foi quando o mercado pode acompanhar mais de perto em que o JBS se transformara num mega grupo que além dos frigoríficos tinha banco (Original), produtora de celulose (Eldorado) e atuava na mineração, reflorestamento, fintech (Pic-Pay) e constituir a Ambar, uma das maiores empresas de energia cujas aquisições levaram o mercado a compará-la com a Eneva, a maior empresa brasileira integrada de energia que atua nos setores de geração, exploração e produção de petróleo e gás natural e comercialização de energia elétrica.



UTE Cuiabá controlada pela âmbar do Grupo J&F. - Divulgação

Virando petroleira



Na semana passada, a mbar anunciou a compra da Pluspetrol Bolívia, dona de três campos na Bacia Tarija-Chaco que produzem cerca de 100 mil metros cúbicos de gás natural por dia, com potencial para mais de 1 milhão de m³/dia no transporte da produção para os mercados da Bolívia, do Brasil e da Argentina.



Não foi um fato isolado. Nesta segunda-feira (10), a mbar comprou da Eletrobrás o portfólio de termelétricas a gás natural pagando R$4,7 bilhões e resolvendo um problema com créditos bilionários a receber da distribuidora de energia do Amazonas.



Energia na Amazônia



O acordo inclui o repasse de R$1,2 bilhão para que ela assuma imediatamente o risco de crédito dos contratos de energia associados a 13 usinas da Eletrobras (12 em operação) mais um projeto para implantação que juntas somam 2 GW de potência.



O apetite dos irmãos Batista no setor de energia foi revelado quando a mbar assinou contrato com a Copel, para a compra de 81,2% da termelétrica de Araucária (484 MW), no Paraná, por R$ 320,7 milhões e mais tarde do resto das ações que estava nas mãos da Petrobras que saiu da associação.



Produtor de gás



A mbar já se tornou dona das térmicas a gás Cuiabá (480 MW), no Mato Grosso, e Uruguaiana (600 MW), no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. E como a UTE Cuiabá é ligada por gasodutos próprios à Bolívia e a UTE Uruguaiana é integrada às reservas de gás da Argentina começaram as especulações sobre o que, de fato, estariam pensando Joesley e Wesley Batista.

Especialmente, depois que na última sexta-feira (6), a diretoria da Petrobras aprovou a retomada das atividades operacionais da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenado, localizada no Paraná. A previsão é que o início das operações aconteça no segundo semestre de 2025. Araucária está conectada ao gasoduto Gasbol, com possibilidades de acesso ao gás nacional e da Bolívia.



Mirando a Bolívia



E mais ainda porque, nos últimos anos, eles estiveram olhando a Bolívia a ponto do Canal Rural, empresa do J&F e principal plataforma de comunicação especializada em agronegócio no Brasil ter iniciado sua expansão internacional com uma parceria com a Unitel, a maior rede de televisão da Bolívia com objetivo de potencializar a agropecuária e a alimentação na América Latina por meio da transmissão de leilões bolivianos e conteúdos jornalísticos.

Pluspetrol Bolívia, térmicas da Eletrobrás e a planta da Araucária Nitrogenado estariam, portanto, dentro de uma verticalização das atividades da mbar depois de tantas aquisições? Pode ser.



Energia solar



Mas no passado, por exemplo, o J&F iniciou as operações da Usina Fotovoltaica mbar Saltinho, uma projeto que faz parte da estratégia da companhia de investir R$6,5 bilhões em geração de energia solar até 2025.



Ela está dentro do plano de investimentos de R$38,5 bilhões do Grupo J & F no Brasil de 2023 até 2026, que resultará na geração de 30 mil novos empregos diretos no país. O plano foi apresentado pela empresa que se orgulha de ser o maior empregador do país.



Produção vertical



Nos seus comunicados, a mbar tem dito que pretende ser uma companhia de soluções completas no setor de energia. Entretanto, os movimentos apontam para a verticalização de suas atividades no setor de energia indo da geração à comercialização.

Chegar à condição de fornecedor da Araucária Nitrogenado, num futuro negócios com a Petrobras seria apenas mais um negócio de uma empresa que cresceu tanto que hoje precisa ter segurança na produção de gás natural de modo a se livrar da dependência da estatal brasileira para suas plantas térmicas e atender seus clientes nas regiões Sudeste e Centro Oeste ávidos por gás natural.

E se aproximar ainda mais do governo Lula depois que, no ano passado, a mbar iniciou a importação de energia gerada na Venezuela para o Brasil substituindo, por cerca de metade do preço, a energia fóssil utilizada hoje no estado de Roraima após importar até 120 MWh, o que significará uma economia de até R$ 1 bilhão ao ano na conta de luz dos brasileiros.



Os Batista no topo



Nada mau para uma empresa que esteve no centro da Lava Jato, quando um de seus sócios (Joesley) gravou sua conversa com o presidente Michel Temer, fato que mudou o rumo da história política brasileira pela enorme repercussão.



Como se sabe, o encontro à meia-noite, na Granja do Torto provocou o enfraquecimento do presidente que visava se candidatar a uma reeleição e que nos levou ao fenômeno Jair Bolsonaro.

Mas isso não impediu o J&F de continuar no mercado sem precisar sequer mudar de nome. E, ao contrário das empreiteiras, de continuar se expandindo em novas áreas e de reinventar se transformando na maior produtora e exportadora de proteína animal do mundo e, agora, candidata a ser também a maior companhia no Brasil no setor de energia pela verticalização dos seus negócios na área.

TAP Air Portugal vai partirde Florianópolis. - Divulgação

Destino Lisboa



A TAP Air Portugal vai voar para Florianópolis, Santa Catarina, a partir do dia 3 de setembro. A Companhia vai oferecer três voos semanais entre Lisboa e o Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Com ele, a TAP oferece 95 voos semanais (13 voos por dia) com saídas de 11 capitais. No total, são 12 cidades do Brasil (14 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga diretamente a Portugal.



Dia dos Namorados



Criação, em 1949, do publicitário João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, João Doria Jr. o Dia dos Namorados comemora 75 anos no Brasil. A data passou por transformações. Inicialmente foi introduzida com o objetivo de estimular as vendas no mês de junho tradicionalmente fraco para o varejo. A escolha do dia 12 de junho, véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como o “santo casamenteiro”, foi uma estratégia para associar a data ao romantismo e ao amor. Hoje ela é considerada a sexta data mais importante para o varejo. A expectativa para 2024 é que o volume de vendas será de R$2,59 bilhões, de acordo com cálculos da CNC.



Pitú de São João



Atenção colecionadores e consumidores de latas especiais da cachaça PITÚ. Eles já podem adquirir a latinha personalizada nas gôndolas dos supermercados e em todo o comércio da região nordestina. A empresa desenvolveu com a Ampla Comunicação uma identidade visual inspirada no típico cenário "natural" de uma festa junina: uma noite estrelada! Ou seja, no momento cujo festejo chega ao seu ápice ele lançou 3 milhões de latas da sua tradicional cachaça branca de 375ml com embalagem que traz um layout junino.



Uber Health



O Uber Health, que permite que empresas do setor de saúde conectem seus pacientes e profissionais a um transporte médico não-emergencial, está chegando ao Brasil. Com o Uber Health, organizações do setor de saúde podem agendar, gerenciar e pagar viagens de pacientes e funcionários em uma plataforma digital, permitindo operações mais rápidas e simplificadas. Lançado em 2018 nos EUA, o Uber Health está agora ativo em quatro países – EUA, Austrália, Reino Unido e Brasil – e já é usado por mais de 3.000 empresas do setor de saúde



Análises Clínicas



Começa neste domingo (16) e vai até 19, no Centro de Convenções de Natal, o 49º CBAC – Congresso Brasileiro de Análises Clínicas evento reunirá profissionais do diagnóstico laboratorial de todo o País e da América Latina para uma imersão em inovação tecnológica, conhecimento científico aplicado às análises clínicas e debates sobre desafios e oportunidades do setor. A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas – SBAC espera três mil participantes.



Novo presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Bruno Salvador Veloso de a Silveira. - Divulgação

Bruno na Fiepe



O novo presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Bruno Salvador Veloso de a Silveira recebe empresários e convidados na próxima segunda-feira, às 19 horas, no Armazém Blu’nelle, na Rua da Fundição m 242 quando toma posse na presidência da entidade para o mandato 2024-2028 tendo como vices presidentes Maxximo Cadorin, José Antônio Lucas Simon e Renato Cunha



Trade no Senac



Hoje, na Casa do Comércio, o Senac Pernambuco promove o evento "Café da Manhã com Trade Turístico" encontro reúne, a partir das 9h, representantes de órgãos e associações de classe ligados aos segmentos de Hotelaria e Turismo do Estado, além de empresários, gestores e profissionais do mercado. Na Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.



Propriedade Intelectual



Amanhã, na sede do Porto Digital, o advogado Gustavo Escobar, membro do conselho diretor da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, fala sobre proteção das criações através de marcas e desenhos industriais. O encontro é gratuito, realizado pela ABPI em parceria com o Porto Digital. Das 9h30 às 18h.



Conta do bem



Qualquer pessoa que faça doações a partir de R$2 por mês, por meio da conta de luz, poderá ajudar o projeto Aria Social que se uniu a Neoenergia na campanha Conta do Bem e ajudar 588 crianças e jovens da RMR em situação de vulnerabilidade social. Outra forma de contribuição é aderir à Moeda Capiba da Prefeitura do Recife. Trocando 150 moedas por um ingresso para o musical "Capiba, pelas ruas eu vou” que acontece desta quinta-feira (13) até domingo (16), no Teatro de Santa Izabel.



Técnico Juan Pablo Vojvoda do Fortleza. - Associated Press / Alamy Stock Photo

Pici internacional



O Fortaleza faz inveja aos clubes de Pernambuco. Muito além do fato de ser mais uma vez Campeão da Copa do Nordeste. Especialmente desde a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, em maio de 2012. O Fortaleza foi tricampeão cearense e neste domingo tri-campeão (2019, 2022 e 2024) da Copa do Nordeste, além do vice-campeonato na Copa Sul-Americana e participações na Copa Libertadores.

Vojvoda fez o clube contratar 19 atletas contratados desde 2021. São 11 compatriotas do técnico argentino mais dois jogadores de Chile, Colômbia e Venezuela. Ainda há um equatoriano e um chileno. Vale ressaltar que Juan Quintero e Mariano Vázquez já estavam no clube quando o Vojvoda chegou, mas foram contabilizados para manter o levantamento fiel a todo ano de 2021, assim como foi feito com os outros times. O levantamento é do site Torcedores.com que apurou as contratações de jogadores nascidos fora do país de todos os times da Série A desde 2021,



Cheque especial



A edição de maio da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) feita para a CNC revela que o uso do cheque especial terminou em 3,9%, o menor índice desde 2010. Em abril daquele ano, foi a maior taxa da série histórica, quando essa modalidade de dívida chegou a 9,5%. Com a taxa de juros do cheque especial em relativa estabilização (variando entre 125% e 132% ao ano entre dezembro e abril de 2023), a renda média sem alteração significativa e a redução do ritmo de queda da taxa de juros