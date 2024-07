Falas de Lula terão impacto no custo de nossa dívida pública no futuro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com as declarações de Lula os bancos passaram a exigir taxas maiores e o governo brasileiro precisou pagar mais caro para rolar sua dívida.

Agora que o presidente Lula decidiu não falar mais sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e reafirmou o compromisso do seu governo com a responsabilidade fiscal cabem dois reais de conversa sobre porque o mercado ficou tão estressado com a subida da cotação do dólar e porque tanta gente alertava o presidente que o embate estava custando caro ao país especialmente quando se olhava para o futuro.



As explicações podem ser muitas. Mas em relação ao dólar tudo tem a ver com a taxa de juros que o governo precisa pagar quando vai ao mercado tomar dinheiro e rolar a sua dívida. Assim, o problema é que a cotação do dólar em alta faz os bancos cobram juros maiores quando ele entra oferecendo seus títulos. Mesmo que os títulos do governo (95%) não sejam em dólar, mas em Real.



Cesta de títulos



Funciona assim: todos os dias úteis o governo através de seus representantes oferecer títulos públicos (Tesouro Selic (LFT), Letra do Tesouro Nacional, a LTN. Título da Dívida Agrária (TDA), de modo a, com esse dinheiro, pagar os títulos que estão vencendo naquele dia. Isso acontece porque como se sabe o governo sempre gasta mais do que arrecada e para não ficar inadimplente precisa tomar crédito. Isso é normal e todos os dias o governo toma e paga bilhões em empréstimos.



E, naturalmente, como não tem dinheiro para quitar tudo o que deve, esse volume de dinheiro se transforma na nossa Dívida Pública Federal. É a parte que vence todo dia e que obriga o governo a tomar mais dinheiro quando não tem no caixa o que precisa pagar.



Taxa de 10,56%



Então, quando as coisas estão tranquilas, o governo pode pagar taxas melhores. E quando existe tensão os bancos, obviamente, sobem as taxas recusando as taxas que o governo quer pagar. Segundo o relatório de maio da Secretaria do Tesouro Nacional, a taxa média paga pelo governo brasileiro foi de 10,56% a.a.



O problema das declarações de Lula é que os bancos - em junho - passaram a exigir taxas maiores, o que significa que, certamente, o governo precisou pagar mais caro para rolar sua dívida. Esses números serão conhecidos nos próximos dias quando será possível saber de fato o custo desse embate público. Mas já se sabe que os juros futuros cobrados do Brasil subiram. Os títulos de 10 anos, por exemplo, passaram de 12% ao ano.



Mais emissões



E como o governo não tem todo o dinheiro que precisa acaba fazendo mais emissões que resgate de seus títulos. Em maio, segundo relatório da STN, as emissões da Dívida Pública Federal corresponderam a R$172,25 bilhões, enquanto os resgates alcançaram R$25,54 bilhões. Ou seja: a emissão líquida de R$146,71 bilhões.



Em abril a situação estava melhor e as emissões da DPF, que foram de R$133,82 bilhões, aconteceram quando o governo tinha dinheiro para resgatar R$130,34 bilhões em títulos de modo que a emissão líquida fosse de R$3,47 bilhões.



Em janeiro, por exemplo, a situação do caixa estava tão boa que as emissões da DPF corresponderam a R$185,34 bilhões, enquanto os resgates alcançaram R$317,40 bilhões. Ou seja, o governo diminuiu sua dívida em R$132,07 bilhões.



Ruídos caros



O problema de ruídos como o do presidente Lula com o presidente do BC é que isso vai terminar na cobrança pelos bancos de taxas maiores e, consequentemente, resgates menores ou mesmo negativos ou aumento da dívida. Especialmente se as necessidades de resgate foram maiores.



No último mês do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, as emissões da Dívida Pública Federal corresponderam a apenas R$31,79 bilhões, para um resgate de R$5,54 bilhões, resultando em emissão líquida de R$26,25 bilhões. Então se o presidente atacasse o BC ou reclamasse o impacto seria muito menor que o que deveria ter acontecido agora em junho.



Sete trilhões



Quando se fala de Dívida Pública Federal é importante não esquecer que o Brasil precisa sempre rolar a dívida já que não tem dinheiro para pagar os R$6,91 trilhões que está devendo. E que em maio último 43,8% dos títulos eram corrigidos por Taxa Flutuante, outros 22,7% por taxas pré-fixadas e 29,4% por algum índice de preços. Isso quer dizer que 95,9% de nossa dívida é corrigida em real.



Outra coisa importante é que, ao contrário dos Estados Unidos que têm títulos como 20, 30, 50 anos e até sem prazo de resgate, o Brasil só consegue colocar seus títulos em contratos de curto prazo. Segundo relatório da Divida Publica de maio, 20,79% da dívida do Brasil vence em 12 meses e apenas 24,06% dos títulos em cinco anos ou mais.



Crédito de bancos



Isso quer dizer que o Governo precisa ter mais dinheiro para pagar um quinto de sua dívida e que 35,59% em contratos pré-fixados onde o investidor sabe quanto vai receber. Outra coisa interessante quando se procura saber quem são os donos dessa dívida às Instituições Financeiras (os bancos) detém 30,41% dos títulos seguidos pelas entidades de Previdência detém 22,90% dos contratos. Dito de outra forma: Para os bancos emprestar dinheiro ao governo é um negócio muito caro.



O que preocupa os chamados analistas de dívida é que embates como o travado em junho acabam fazendo que o governo precise pagar mais juros pela dívida que está hoje numa trajetória de alta. Em dezembro de 2022 o estoque da DPF em termos nominais era de R$5,95 trilhões. Em dezembro de 2023 - o primeiro do governo Lula - subiu para R$6,52 trilhões e agora em maio chegou a R$6,91 trilhões. As projeções indicam que poderá chegar a R$7,00 trilhões na virada do ano. Ou seja, os gastos do governo obrigam a STN a emitir mais títulos do governo que por sua vez precisam pagar juros maiores e em prazos menores aumentando a Dívida Pública Federal.



Eu devo sim



Estudos da Fecomércio PE mostram que em junho, o percentual de famílias endividadas em Recife foi de 78,8%. A cidade mostrou leve queda em comparação com o mesmo período do ano anterior e com o mês anterior. Os principais tipos de dívidas das famílias em junho foram o cartão de crédito (93,4%), seguido por carnês (21,8%), financiamento de casa (7,4%), financiamento de carro (5,9%) e crédito pessoal (6,9%).



Prazos do Perse



Os contribuintes do Programa Emergencial do Setor de Eventos até 2026 deverão apresentar até o próximo dia 20 a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (DIRBI), instituída pela Medida Provisória nº 1.227/2024 e regulamentada pela Instrução Normativa nº 2.198/2024, indicando os valores dos benefícios fiscais utilizados a partir de janeiro deste ano.

Nos próximos anos, a DIRBI deverá ser apresentada até o vigésimo dia do segundo mês subsequente ao do período de apuração. A não apresentação da declaração sujeitará a pessoa jurídica ao pagamento de multas de 0,5% para pessoas jurídicas.

Pneus da China



Esqueça as importações de produtos até US$50. A Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos está denunciando ao Governo Federal um surto de importação de pneus da China e países da Ásia sem tributação embora existam informações de importação da Receita Federal que mostram que 50% dos pneus importados da Ásia entram no país com preços inferiores ao das matérias primas usadas no produto



De 2017 para 2023 as vendas de pneus da indústria nacional, para passeio e carga, caíram 18%, enquanto as importações cresceram 117%. O Brasil tem hoje 11 fabricantes de pneus com operações no país. São 21 plantas industriais, distribuídas por sete estados. As fabricantes investiram nos últimos 10 anos cerca de R$11 bilhões em suas unidades fabris para excelência de processos, aumento da capacidade de produção, tecnologia, inovação e sustentabilidade.



Carrocerias

A indústria de implementos rodoviários registrou desempenho positivo no primeiro semestre de 2024. De janeiro a junho foram emplacados 75.351 produtos, o que representa 3,26% de crescimento. O resultado indica que a indústria está superando as dificuldades. As carrocerias porta contêiner, para grãos e os baús para cargas gerais e os tanques de combustível lideram as vendas no semestre, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.

Incentivos ao Esporte



O novo Mapa das Organizações da Sociedade Civil, do IPEA, revela que 40% das quase 880 mil OSCs brasileiras estão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas elas só acessaram 14% (R$35,5 milhões) dos recursos movimentados pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte que chegou a R$253,7 milhões. O estudo indica que 43% não possuem a capacidade de pagar suas despesas obrigatórias e que 67% das OSCs nunca atuaram com mecanismos de incentivos fiscais.



Açúcar bom



A União Nacional da Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas não Alcoólicas divulgou documento protestando a sua inclusão no Imposto Seletivo sobre bebidas açucaradas afirmando que elas representam 1,7% do consumo de calorias dos brasileiros, de acordo com a última POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares IBGE).

E contesta a informação sobre a obesidade e doenças crônicas têm causas multifatoriais e mais imposto não é a solução. O México é o exemplo mais emblemático. Lá, o imposto sobre bebidas açucaradas aumentou de 17% para 28% em 2014 com o objetivo de reduzir a obesidade.