Resistência de Lula em falar de corte de gastos no seu governo e passar imagem de que cedeu ao mercado

O presidente Lula da Silva se incomoda com a ideia no noticiário de que foi vencido pelas forças do mercado e procura reagir a ideia de derrota.

O presidente Lula resiste à ideia de que após uma série de entrevistas que contribuíram para a disparada do dólar nos últimos dias ter sido vencido pelos argumentos do mercado e ter capitulado e se comprometer com a responsabilidade fiscal.

E se incomoda com o vazamento de sua conversa com Fernando Haddad onde teria, finalmente, aceito que deveria mudar o rumo do discurso depois de constatar que o dólar caminhava para um patamar perigoso, margeando a casa dos R$5,70, e a curva de juros futuros seguia em alta. Nesta sexta-feira ele voltou ao discurso, embora sem confrontar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que aliás saiu de férias.

Cuidar do dinheiro

Numa inauguração Lula foi Lula puro: "Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque, se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Lindu [a mãe do presidente], foi responsabilidade fiscal, cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil."



O presidente sabe o estrago que suas falas podem ter causado ao caixa do governo (tema da JC Negócios deste sábado 6). Mas ele se incomoda com a ideia no noticiário de que foi vencido pelas forças do mercado.



Ele rebateu analistas que afirmaram, durante a escalada do dólar dos últimos dias, que ele “fala demais”, impactando a economia. “Que bom que eu falo demais, porque teve um tempo em que eu não falava. Quando resolvi criar um partido político, o nosso lema era dar vez e voz aos trabalhadores brasileiros que nunca tiveram ninguém. E estou aqui.” bradou Lula demonstrando irritação.

Jamais vencido

O presidente teme passar a imagem para seus eleitores que foi vencido. No limite admite não voltar a procurar um culpado por um crescimento mais robusto.



E conclui seu protesto: Se a gente fizer, como aquela pessoa que joga dinheiro fora por causa do cartão de crédito, a economia vai quebrar. E, no meu governo, não vai quebrar, porque nós temos a responsabilidade de cuidar desse país.

Ele tem razão. O Governo não quebra no sentido empresarial porque não se pode fechar o Palácio do Planalto, o ministério da Fazenda ou o Banco Central. O problema é o que acontece quando o governo não tem como pagar suas contas.

No caso dos estados, como acontece com Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a União que é fiadora dos empréstimos paga as parcelas. Mas no caso do Governo Central isso tem consequências mais graves.

Sem risco

Entretanto é importante pontuar. O Brasil não corre mesmo nenhum risco de quebrar. A economia brasileira é robusta demais e tem mecanismo de proteção e não é disso que vem se falando nas duas últimas semanas.



O presidente sabe disso, mas sua personalidade não admite que passou da linha amarela. E sua reação no discurso em São Paulo é a prova disso.



Para Lula, permitir que se imprima a imagem de que foi vencido pelas forças do mercado corresponde a uma tentativa de assassinato político. E ele vai resistir até o último fio de cabelo.

Plano Haddad



O presidente deu uma volta na cobrança de responsabilidade fiscal aceitando o pacote de cinco que Fernando Haddad apresentou: fidelidade ao arcabouço, respeito à autonomia do Banco Central, autorização para contingenciamento de despesas, corte de gastos de R$25,9 bilhões e autorização para seguir na revisão de gastos.

Ele topou e Haddad foi cuidar de falar do ajuste no orçamento de modo a “limpar” quase R$26 bilhões. Não é muita coisa num orçamento de R$5,5 trilhões.

Revisão de gastos

A bem da verdade, se o presidente autorizar é possível cortar muito mais porque todo mundo sabe que os gerentes de todos os ministérios colocam no orçamento o que podem, mesmo que não tenha como realizar a despesa. E das cinco medidas aceitas por Lula talvez a autorização para seguir na revisão de gastos seja a mais importante.

Mas o Lula vai continuar sendo Lula e continuar a dizer que “Não adianta tentar atrapalhar a minha vida, prejudicar o [Fernando] Haddad, o Camilo [Santana]. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência de que eu não sou eu. Eu sou vocês. Nós vamos consertar o país”, declarou o presidente.



