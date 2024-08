Previdência complementar é a solução para o futuro da seguridade social do País, defende Previc

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações da Assessoria de Imprensa dp EPINNE – EPB 2024



A previdência complementar como solução para o sistema previdenciário oficial, sob o risco de explosão da bomba relógio previdenciária foi o fio condutor das discussões do primeiro painel do EPINNE – EPB 2024 – Encontro dos Profissionais de Investimentos e Previdência dos Fundos de Pensão do Norte e Nordeste.

Os defensores dessa ideia são alguns dos principais representantes do setor, como o superintendente Nacional de Previdência Complementar (Previc), Ricardo Pena, e o presidente da Anapar (Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão), Marcel Barros. O setor administra ativos que somam R$2,74 trilhões, o equivalente a 25% do PIB.

O primeiro a puxar o pino de segurança da bomba previdenciária foi Ricardo Pena. Ele lembrou, no painel de abertura do evento, que o Brasil está a poucas décadas de enfrentar os efeitos do envelhecimento da população, quando poderá ter mais pessoas recebendo benefícios do que trabalhadores contribuindo para a previdência.

“Todos aqui são profissionais e sabem que não existe solução para essa realidade fora da previdência complementar”, taxou o superintendente da autarquia Previc, que supervisiona fundos de pensão e entidades fechadas de previdência complementar.

Encontro dos Profissionais de Investimentos e Previdência dos Fundos de Pensão do Norte e Nordeste. . - Foto: Andrea Rego Barros

O seu colega no primeiro painel do encontro organizado pela Fachesf, a maior entidade previdência complementar do Norte e Nordeste, pintou o quadro com cores mais dramáticas.

Na análise do presidente da Anapar, Marcel Barros, além do choque geracional em gestação no País, outro fator que ameaça a sociedade em duas décadas são os trabalhadores que não contribuem em nenhum sistema de previdência. “Corremos o risco de criarmos uma legião de miseráveis”, previu.

EPINNE – EPB 2024 é o mais importante encontro das entidades de previdência complementar, fundos de pensões e profissionais especialistas em investimentos de longo prazo que acontece nas regiões Norte e Nordeste.

Este ano, é realizado no Recife, com organização da Fachesf, a maior entidade da região, em parceria com Bandeprev e Compesaprev. Nesta quinta e sexta-feira, as discussões irão girar em torno das inovações tecnológicas, tendências, mudanças competitivas e estratégias de atuação no setor.

O EPINNE-EPB 2024 tem o apoio da Abrapp e do Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS).