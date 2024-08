Pernambuco perde o empresário e ex-deputado Araripe Serpa, paulista que deu importantes contribuições à região

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faleceu nesta segunda-feira (29), no Recife, o empresário e ex-deputado Araripe Serpa, cuja trajetória empresarial foi marcada pela presença empresarial e na política. Era casado com Irene Bongiovanni Serpa e deixa dois filhos, Araripe Júnior e Rosanna.



O corpo será enterrado no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, às 15h, nesta terça feira (30). Antes, a partir das 9h, será o velório na sala Central. Às 13 horas haverá uma missa.



Em outubro de 2021, ele lançou o livro 'Minhas Andanças no Leão do Norte Pernambuco Imortal, no foyer do JCPM Trade Center onde relatou sua convivência com figuras significativas para Pernambuco, como os ex-governadores Roberto Magalhães e Marco Maciel, o empresário João Carlos Paes Mendonça e o também empresário e colecionador Ricardo Brennand, o livro, nas palavras de Araripe, serve de "inspiração" para aqueles que pretendem seguir vida pública. em 2004 recebeu o título de cidadão pernambucano.



Araripe Serpa nasceu no Belenzinho, bairro operário da Capital do Estado de São Paulo, aos 21 dias do mês de abril de 1.926, de família modesta, filho de Floriano Peixoto Serpa e Joaninha Collis Serpa.



Sua ligação com Pernambuco se deu a partir de para um trabalho de Consultoria junto à Empresa Formiplac Nordeste, no Município do Paulista. Mas na área empresarial ele acabou administrando a unidade pernambucana do Grupo Formiplac, mais que triplicando a sua capacidade produtiva e incrementando exportações para a Europa, os Estados Unidos e a Ásia.



Ele foi um dos fundadores e também seu presidente da Assedipi Associação Empresarial dos Distritos Industriais de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e Itamaracá, hoje Associação das Empresas do Eixo Norte do Estado de Pernambuco.

Também exerceu a Presidência do Centro das Indústrias de Pernambuco no período de 1.984 a 1.989. Representou o CIP junto ao Condic, da Secretaria de Indústria e Comércio.

Araripe Serpa Iniciou suas atividades no IAPC, na Divisão de Benefícios, a seguir, no Gabinete do Secretário da Agricultura, em 1.947, e depois como Técnico de Assistência ao Cooperativismo, da Secretaria da Agricultura do seu Estado.



Bacharel em Direito e Administrador de Empresas. Ingressou na política pelo PTB. Com a cisão havida no Trabalhismo, deixou o Partido.



Em 1.950, aos 23 anos, elegeu-se pelo Partido Trabalhista Nacional, Deputado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a Legislatura 1.951- 1.955. Foi reeleito, sucessivamente, para as Legislaturas de 1.955-1.959, 1.959-1.963 e 1.963 a 1.967. Integrou as Comissões Permanentes de Justiça e de Finanças. Presidiu a Comissão de Economia. Foi líder de sua bancada, o PTN.

No ano seguinte, 1.961, licenciou-se do seu mandato para assumir a Primeira Sub-Chefia do Gabinete Civil da Presidência da República, atendendo convite do Presidente Jânio Quadros, permanecendo no cargo até a renúncia do Presidente. Voltando a São Paulo, no período governamental seguinte, iniciado em 1.963, foi Líder da Oposição, na Assembleia Legislativa, até o final da Legislatura em 1.967.

Com a eleição do Brigadeiro Faria Lima para a Prefeitura de São Paulo, assumiu a recém -criada Secretaria de Serviços Municipais, sendo o seu primeiro Secretário, responsável pela sua implantação e por extenso programa de iluminação pública, beneficiando numerosos bairros da Capital.

Em fins de 1.966, assumiu as funções de Secretário de Educação e Cultura, onde criou centenas de classes e a erradicação dos precários galpões de madeira, com a construção de dezenas de prédios escolares de excelente padrão.



Lançamento do livro "Minhas andanças no leão do norte. Pernambuco imortal" de Araripe Serpa, que homenageia João Carlos Paes Mendonça, Ricardo Brennand, Marco Maciel e Roberto Magalhães Filho. - FILIPE JORDÃO/JC IMAGEM

Criou classes de ensino para excepcionais e Classes-Piloto de Experimentação e Demonstração, destinadas a estágios para treinamento e aperfeiçoamento de professores. Deu grande impulso ao Serviço Dentário e à Merenda Escolar. Promoveu Campanhas de Arborização. Fez o Levantamento Escolar do Município de São Paulo, em 1.967. Foi um dos criadores do Corpo de Baile do Teatro Municipal.



Em maio de 1.986, foi agraciado pelo então Governador Roberto Magalhães Melo, com a Medalha do Mérito Empresarial Conde da Boa Vista- Classe Ouro, por relevantes serviços prestados ao Estado de Pernambuco.



Antes, no Governo anterior, já recebera igual distinção do atual Senador Marco Maciel, à época exercendo o mandato de Governador, Mais tarde, integrou o Conselho de Administração da Cohab-Pernambuco, no Governo de Miguel Arraes .



No Governo do Presidente José Sarney, por indicação do Deputado Federal Roberto Cardoso Alves, com a aprovação do Ministro dos Transportes, Senador Afonso Camargo, foi eleito para um mandato de três anos, para a Diretoria de Administração e Apoio da CBTU Companhia Brasileira de Trens Urbanos, com sede no Rio de Janeiro, Empresa Pública subsidiária da Rede Ferroviária Federal S.A., onde permaneceu até fevereiro de 1.986, quando deixou o cargo, em obediência à Lei Eleitoral, para candidatar-se a uma cadeira de Deputado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Em agosto de 1.988, foi nomeado Secretário-Geral Adjunto, do Ministério da Indústria e Comercio, vindo, posteriormente, a assumir a Presidência do Instituto do Açúcar e do Álcool, ainda no Governo Sarney, por indicação do O então Ministro Cardoso Alves. Deixando o cargo afastou-se definitivamente de

qualquer atividade político-partidária.