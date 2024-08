Ypê amplia novos investimentos em sua planta industrial em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, anunciou em encontro com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, nesta segunda-feira (29) investimentos e impactos positivos do seu complexo fabril no Estado. Até dezembro de 2026, a Ypê anuncia mais de R$ 220 milhões, totalizando R$ 670 milhões investidos em Pernambuco.

Desde sua inauguração, em 26 de abril de 2023, a unidade fabril, localizada na região metropolitana do Recife, tem se destacado como um importante vetor de desenvolvimento econômico para a região. Ela ocupa uma área de mais de 400 mil m2, a fábrica contou comum investimento inicialmente previsto em R$ 300 milhões, encerrando o ano de 2023 com um aporte acumulado em R$ 450 milhões.



De acordo com Jorge Beira, vice-presidente Comercial da Ypê e que estará presente noencontro com a governadora, entre os novos investimentos planejados estão a ampliação em mais de 30% do Centro de Distribuição, que hoje conta com 23 docas e uma capacidade de armazenamento de 15.390 paletes, passando para 20.514 posições até final de maio, garantindo uma maior eficiência e a melhoria do nível de serviço prestado aos clientes.



Os investimentos contemplam ainda a expansão das linhas de produção – saindo de seis para 11 linhas, somada ao lançamento de novos produtos e à abertura de 110 novos postos de trabalho diretos.

Segundo o vice-presidente Comercial da Ypê, Jorge Beira, a meta de empresa é ultrapassar, até dezembro deste ano, o número de 400 colaboradores, entre operação, distribuição e vendas, além dos mais de 150 empregos indiretos que já estão sendo gerados a partir dos nossos fornecedores regionais.



Esse tema (fornecedores), inclusive é uma pauta importante em nosso negócio, porque além de investir e desenvolver o ecossistema de fornecedores regionais, nós seguimos buscando identificar e engajar atuais e potenciais parceiros para se desenvolverem localmente, garantindo eficiência e mais sustentabilidade.”, disse Jorge Beira

Ainda segundo o executivo “o investimento contínuo em infraestrutura, com impacto positivo direto na cidade e na região onde nossa fábrica está localizada, é fundamental para nós. Estamos comprometidos em ser não apenas uma empresa líder em nosso setor, mas, como empresa 100% brasileira, também ser um agente de mudança positiva para Pernambuco, para o Nordeste e todo o país. Isso está na nossaessência e reflete o nosso histórico de mais de 70 anos acreditando e investindo no país”.

Atualmente, a fábrica da Ypê em Itapissuma conta com um portfólio de lava louças líquido, água sanitária e amaciantes tradicional e concentrado, dedicado a atender seis dos nove estados do Nordeste brasileiro (PE, MA, PB, RN, CE e PI) e foi projetada para ser a fábrica mais moderna e sustentável da marca no país. “A planta foi construída do zero, reafirmando a nossa preocupação com ações e práticas que reduzam o impacto no meio ambiente.

No complexo, toda água utilizada na operação, por exemplo, é proveniente de poços artesianos, opção menos agressiva à natureza quando comparada à captação superficial, enquanto as caldeiras da unidade são abastecidas com gás natural encanado, combustível mais limpo e eficiente que outras fontes de origem fóssil.

O cuidado com a redução do impacto ambiental também se estende à iluminação 100% em LED, bem como a rede principal de irrigação e vasos sanitários alimentados por água de reuso e empilhadeiras elétricas movidas a baterias de lítio”, comentou Jorge Beira.

Com uma linha de produtos presente em mais de 95% dos lares brasileiros, a Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê.



Ela foi fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.700 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores empresas para trabalhar no estado de São Paulo e entre as melhores indústrias para trabalhar no Brasil, pelo ranking GPTW 2023.



A empresa também é signatária do Pacto Global - maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) - e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, a Ypê é também a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).