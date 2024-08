Plano de Recuperação Judicial do Grupo João Santos será apresentado a credores em dois meses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos maiores pedidos de Recuperação Judicial do Brasil, o que vai analisar o cronograma de pagamento do Grupo João Santos, deve ser apresentado aos credores da 15ª Vara Cível da Capital do Estado de Pernambuco, em até 60 dias abrindo, formalmente, o processo que envolve o pagamento de centenas de credores entre eles trabalhadores fornecedores e bancos.



A RJ do Grupo João Santos vem sendo preparada desde setembro de 2022 pela administração eleita por cinco dos seis ramos da família do empresário João Pereira Santos quando destituíram o inventariante do patrimônio do empresário falecido em 2009, Fernando Santos e, a seguir, contrataram dois co-presidentes para comandar as 49 empresas e preparar o processo de concordata com os credores.



Acordo na PGFN



De lá para cá, a empresa conseguiu fazer um acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, colocou em dia os salários dos 3.500 funcionários, reativou parte das fábricas de cimento, pagou parte dos fornecedores com dívidas de pequeno valor e deu início ao pagamento do FGTS que constava em dívida ativa a 14.000 mil beneficiários dos 20 mil empregados do conglomerado de empresas dentro de acordo com PGFN.



Este mês foi iniciado o trabalho de uma força tarefa da CEF, PGFN e do Grupo João Santos para identificação dos demais credores para pagamento de FGTS. Também já foram feitos, aproximadamente, dois mil acordos, dos quais 1.500 trabalhistas.



Refis nos estados



O grupo conseguiu também se credenciar ao REFIS Estadual de ao menos três estados (Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Minas Gerais) e iniciou conversas com a Secretaria da Fazenda de Pernambuco.

Mas, curiosamente, a informação ainda não foi obtida a identificação e regularização de todos os ativos imobiliários do grupo cujo inventário ainda está em andamento.

Fabrica de comento Nassau em Codó MA - Divulgação

Àrea cimenteira



A área cimenteira, principal atividade do Grupo João Santos, já tem quatro de suas 10 fábricas de cimento em operação e o grupo faturou R$ 415 milhões no 1° semestre de 2024, um aumento de 16,35% no faturamento em relação ao mesmo período de 2023, projetando, para curto prazo, a reabertura de mais 2 fábricas. No primeiro semestre houve um aumento de 13,59% na produção.



Os gestores programaram também a reativação da ITACIMPASA (Itaituba-PA), ainda em 2024, e em 2025 reativação de ITAPISSUMA (Fronteiras-PI) o que deve aumentar consideravelmente a fonte de receitas do grupo. Atualmente estão em operação as cimenteiras Cibrasa, Itabira, Itapetinga e Itapicuru. Cada fábrica acima gera 500 empregos diretos e 1.200 indiretos, o que fará o grupo ter 4.000 empregados diretos em 2024.



Balanço auditado



Este ano, o grupo publicou os balanços auditados e contas aprovadas pelos sócios no exercício 2023 depois de uma atualização de até cinco anos das empresas que integram o conglomerado.

A outra área estratégica do Grupo João Santos a de produção de açúcar e álcool através da Usina Santa Teresa (que está inativa) conseguiu manter a produção no campo aumentando de 150 mil para 180 mil toneladas de cana (20%) no mês de Julho, recorde de produção por ano.



Escritório do Grupo João Santos, no Bairro do Recife - Bruno Campos/Acervo JC Imagem

Controle da Justiça



Com a entrega do Plano de Recuperação numa assembleia de credores que será convocada, o grupo terá condições de desmobilizar patrimônio para fazer o pagamento de credores.



E segundo o economista da PPK Consultoria que acompanha o processo, João Rogério Alves Filho “um aspecto importante é o de que só depois da homologação do Plano é que serão iniciadas as vendas de ativos por leilões públicos supervisionados pelo juiz da recuperação, pela PGFN e pelo Ministério Público”.



Menos operações



Portanto, esse processo que terá necessariamente acompanhamento da Justiça, deve fazer o tamanho do grupo encolher de tamanho, mas possibilitar que ele saia do RJ em poucos anos.



Embora esteja levantando o seu passivo, o grupo tem um grande número de ativos imobiliários além das plantas industriais como 10 cimenteiras da quais oito podem ser reativadas devolvendo ao conglomerado a condição de ser um dos cinco maiores grupos cimenteiros do país.

P mercado de beleza do país é responsável por 4% do Produto Interno Bruto (PIB). - Divulgação

Beleza pós covid



Dados da pesquisa McKinsey Global Institute apontam a recuperação do setor desde a pandemia da Covid-19. A estimativa é atingir US$580 bilhões até 2027, num crescimento anual médio de 6%. O Brasil acompanha a tendência mundial, conforme levantamento realizado pela Mordor Intelligence que estimou que o segmento nacional deve atingir US$41,6 bilhões até 2028. Segundo dados do Sebrae, o mercado de beleza do país é responsável por 4% do Produto Interno Bruto (PIB).



Morar bem



A Secretaria de Habitação fechou o mês de julho com a marca de 3.900 famílias selecionadas para o programa Morar Bem que paga R$20 mil para a aquisição de um apartamento no programa Minha Casa Minha Vida. Isso significa que o Governo do Estado já pôde liberar quase R$80 milhões para viabilizar novas aquisições de imóveis.



Mulheres Positivas



A TIM em parceria com a plataforma Mulheres Positivas está agregando para mais 43 pontos de venda nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Paraíba locais seguros para mulheres em situações de risco, a iniciativa chega às revendas da operadora que já existem em 158 lojas próprias no Brasil passam a oferecer conexão a uma rede de apoio, com funcionários e funcionárias capacitadas pela startup Livre de Assédio.



Lojas Avenida



Nesta quarta-feira (7) Caruaru recebe a 180ª unidade das Lojas Avenida. Ficará na Praça Coronel João Guilherme, 75 e 83, Centro. Com esta inauguração, a Lojas Avenida dá mais um passo importante rumo à meta de ultrapassar o total de 200 unidades ainda em 2024. As cidades pernambucanas que já contam com Lojas Avenida são Recife e Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, São Lourenço da Mata, Petrolina e Camaragibe. A rede Lojas Avenida destaca-se pelos produtos em vestuários masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar.



Navio Assaí



A rede Assaí Atacadista, que celebra 50 anos de atuação em 2024, decidiu comemorar num navio. Ontem (1º) começou o que ela chama de a maior campanha promocional de sua história com mais de R$20 milhões em prêmios, incluindo um único ganhador de R$5 milhões. Mas a rede vai sortear 1.500 viagens (cada uma com direito a acompanhante, totalizando 3 mil clientes), para uma viagem no Navio Assaí (MSC Seaview) fechado exclusivamente para a marca. A viagem acontecerá em fevereiro de 2025, com rota entre Santos, no litoral paulista, e Ilha Grande (RJ).



Rede Assaí vai levar 3000 clientes num navio em comemoração aos 50 anos. - Divulgação

Fenaprove



O Recife recebe no próximo dia 7 de agosto, no Pernambuco Centro de Convenções a 6ª edição da Fenaprove, maior feira de proteção veicular do Brasil. O evento, realizado pela primeira vez no Nordeste, vai trazer mais de 20 empresas com as principais tendências e serviços no segmento.



Fortaleza-Santiago



A LATAM anuncia que Fortaleza-Santiago será a sua oitava rota de uma cidade brasileira para o Chile. O voo direto será operado uma vez por semana a partir de 30 de novembro com aeronaves Airbus A320neo com capacidade para 174 passageiros. Os outros voos diretos da empresa para Santiago decolam de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Na operação internacional no Ceará, a LATAM também já opera a rota Fortaleza-Miami.





A chinesa GWM Brasil alcançou seu recorde histórico de vendas em julho com 3.184 emplacamentos. - Divulgação

Eletrificados GWM

A chinesa GWM Brasil alcançou seu recorde histórico de vendas em julho – o maior volume havia sido em dezembro do ano passado (2.795 unidades) – com 3.184 emplacamentos. Com este resultado, a montadora ficou à frente de marcas tradicionais como Peugeot, Ram, Mitsubishi, BMW e Volvo. A linha Haval H6 atingiu a liderança dos três principais segmentos dos quais participa: Híbridos, Eletrificados e Premium. Entre os eletrificados, o Haval H6 virou líder de vendas, com 2.786 unidades, ficando à frente do BYD Song (2.138) e BYD Dolphin Mini (1.466). E no segmento Premium (acima de R$ 300 mil)

Fora de banco



Um estudo da Serasa Experian revela que as fintechs e empresas de meio de pagamento podem, por meio de gestão e análise da carteira, ampliar em até R$9 bilhões sua oferta de crédito para os clientes do mercado brasileiro que já fazem parte de sua base. O objetivo da análise é identificar qual a melhor ação a ser tomada, cliente a cliente, aproveitando ao máximo a oportunidade de ampliar a concessão de crédito e consequentemente a rentabilidade, mas mantendo níveis de exposição e risco saudáveis.



Ética e LGPD



A consultora de Compliance e LGPD e secretária da Comissão de Compliance do Conselho Federal da OAB, a advogada Clarissa Lima, será palestrante em um dos maiores eventos de ética corporativa do Brasil e América Latina, o Expo Compliance 2024, que acontece entre os dias 6 e 8 no Centro de Convenções de Santo Amaro, em São Paulo. Clarissa, que é secretária da Comissão de Compliance do Conselho Federal da OAB, vai presidir a mesa do Fórum de Integridade na Advocacia.