Em reunião com o BC, economistas vêem necessidade de elevar juros. Em entrevista Lula diz que tem expectativa de ver Selic cair

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente Lula está voltando ao embate com o Banco Central na questão da taxa básica de juros (Selic). O fato novo desta abordagem do presidente lançada em entrevista numa rádio na manhã desta sexta-feira é o anúncio do novo presidente da instituição que vai substituir Roberto Campos Neto, em janeiro de 2025.

Presidente de Banco Central em qualquer lugar do mundo financeiro em democracias é coisa programada com muito cuidado e que como se dizia antigamente em relação ao comportamento de um juiz de que ele só deve se pronunciar nos autos. Mas no Brasil, virou tema de mesa de bar depois que o presidente abriu uma guerra aberta contra o primeiro presidente da instituição com mandato. Lula acha isso um absurdo.



Juros vão cair



Na sua entrevista o presidente soltou o verbo: “Vamos trocar o Banco Central, trabalho com a expectativa de que a taxa de juros comece a cair. Espero que a taxa de juros do banco central americano comece a cair para que a gente possa ter mais tranqüilidade” - disse Lula em entrevista à Rádio Gaúcha.



O presidente vai trocar o presidente e mais dois diretores e com isso terá nomeado a maioria dos diretores da instituição. Agora imagina a situação de quem vai ser eleito presidente? Terá um mandato que o próprio Lula não poderá removê-lo, mas assume com uma cobrança aberta onde o presidente da República quer que ele baixe a Selic?



Alexandre Tombini ex-´resodente do BC.B no Govenrop Dilma Rousseff. - Banco Central

Lembra do Tombini



Isso já aconteceu no Governo Dilma Rousseff que nomeou Alexandre Tombini e ele promoveu um ciclo de 14 meses de corte de juros, que culminou com a taxa mais baixa já registrada no Brasil, de 7,25%. O crédito explodiu. Do outro lado na esplanada Dilma declarou guerra aos elevados spreads bancários, ordenando aos bancos públicos a redução de suas taxas (e de sua rentabilidade).



O resultado foi a crise de 2015 que em 2016 nos conduziu ao segundo impeachment de um presidente em menos de 25 anos. Oito anos depois, o presidente Lula volta a flertar com a ideia de o BC virar instrumento de governo, baixando por decreto a taxa básica de juros.



Sem dever favor



O presidente afirmou que ainda não escolheu, mas garantiu que o nome que assumir o comando do BC não vai "dever favor" ao presidente, e terá "compromisso com o povo brasileiro". E concluiu: “A pessoa que eu indicar não deve favor ao presidente da República. A pessoa vai ter compromisso com o povo brasileiro. Na hora que tiver que reduzir a taxa de juros vai ter que ter coragem de dizer que vai reduzir. Na hora que precisar aumentar, vai ter que ter a mesma coragem e dizer que vai aumentar. É assim que funciona.



Subir ou descer a taxa básica de juros não é questão de coragem. É ação de racionalidade em função de cenários macroeconômicos globais. Não se trata de coragem. Embora seja uma oportunidade de mostrar tibieza.



Fora da realidade



O problema das palavras do presidente é que elas vão de encontro à realidade. No mesmo horário em que falava aos gaúchos uma reunião de economistas do mercado com diretores do Banco Central falaram na necessidade de uma elevação de até dois pontos porcentuais na taxa Selic onde a maioria dos presentes mencionou que aumentar os juros seria o melhor caminho, embora alguns ainda tenham nos cenários a manutenção da taxa em 10,5% ao ano.



Por sua vez, Num evento em São Paulo, Roberto Campos Neta afirmou que “todos os diretores têm adotado o discurso, que é basicamente o que escrevemos no comunicado [a ata do Copom]”, “Não estamos dando um guidance (orientação), mas faremos o que for necessário para levar a inflação à meta. Se aumentar os juros for necessário, nós aumentaremos.” avisou o presidente do BC.



Roberto Campos Neto BC. - Divulgação

Temperatura subindo



Em situação normal de tempo e temperatura, nem o presidente da República precisava dizer que quer nomear um servidor público que tenha “compromisso com o povo brasileiro” por que por lei todo servidor público é obrigado a ter esse compromisso. E por sua vez o presidente do Banco Central não precisaria abordar a questão dessa maneira, onde na verdade responde a uma pressão que não vem do mercado, mas uma cobrança política.



A julgar pela dificuldade que a economia internacional se mostra nesse momento, já se sabe que uma redução da taxa Selic de 10,5% ao ano deixou de ser tratada nas projeções do Copom como ganha força a tendência de que o Brasil precisará voltar a aumentar a taxa na próxima reunião nos dias 17 e 18 de setembro.



Escolhido será fraco



Roberto Campos Neto deve, portanto, ainda presidir mais três reuniões (17 e 18 de setembro, 5 e 6 de novembro e 10 e 11 de dezembro) e julgar pelas declarações do presidente travando novos embates como o componente de que na mesa está sendo o diretor que deve substituí-lo. Indicado por Lula com a recomendação expressa de que não vai "dever favor" ao presidente, e terá "compromisso com o povo brasileiro."



Ele não poderá ser removido, mas sobre sua cabeça estará sempre essa pressão do presidente que acredita que se o Banco Central baixa a taxa de juros a economia se resolve sozinha.

O bebê é o recem-nascido infectado no país - DIEGO NIGRO/ACERVO JC IMAGEM

Vítimas da Zika



O Plenário do Senado aprovou o projeto de lei 6064/2023, que concede pensão vitalícia às pessoas com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita adquirida pela contaminação por Zika vírus. A indenização prevista pela proposta é de R$50 mil, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Já a pensão especial prevista, que seria mensal e vitalícia, é equivalente ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), atualmente em R$7.786,02.

De acordo com o projeto, os dois benefícios serão isentos de Imposto de Renda. Apresentado pela senadora Mara Gabrilli quando ainda era deputada federal (PL 3974/2015). A Secretaria de Saúde de Pernambuco atualizou para 1.031 o número de casos de bebês com microcefalia no estado.



Cinema em casa



Os gastos com filmes e séries assumiram um protagonismo diferenciado no orçamento brasileiro. Uma pesquisa inédita da Serasa mostra que o brasileiro já assinou duas plataformas de streaming, com despesas de até R$100 por mês. Estudo faz parte da ação “Agosto Infinito, mas o Salário Não”, que propõe desafios semanais para melhorar as finanças no difícil e 8º mês do ano. A pesquisa revelou que os serviços de streaming reduziram em 70% despesas com idas ao cinema.



Imagem ilustrativa de uma máquina de café - FREEPIK

Café na China



A Luckin Coffee é líder em cafeterias na China e festejou o vice-presidente Geraldo Alckmin à China, em junho deste ano. Fundada em 2017, a rede possui 20 mil lojas, com 110 mil funcionários e 69 milhões de clientes no país asiático e em cinco virou a maior importadora do produto do Brasil.



Grupo JB 60

O Grupo JB, que controla a Companhia Alcoolquímica Nacional, em Vitória de Santo Antão, comemora a sua 60ª safra. A festa da botada da cana, como é denominado o início da moagem, terá culto ecumênico para celebrar a data.

O Grupo JB tem 60 anos de história, com participação na agroindústria da cana e produção de bioenergia, eletricidade, açúcar, aguardente e CO2 em grau alimentício. O Grupo é composto pela Companhia Alcoolquímica Nacional, Lasa Bioenergia, Carbo Gás e a JB Participações com sedes em Vitória de Santo Antão (PE) e Linhares (ES).

Vamos a Ushuaia



A maior agência de turismo brasileira fora do País, Brasileiros em Ushuaia, está em oferecendo experiências de turismo em regiões geladas em outros destinos da América Latina com pacotes completos que incluem passeios, hospedagem, opções de voos, transfers, seguro-viagem e todo o suporte necessário, como lojas de aluguel de roupas e equipamentos de neve, proporcionando conveniência e conforto aos visitantes para o Centro Invernal em Ushuaia, conhecido como Park Austral, que funciona o ano todo.



Roadshow

Pernambuco recebe, no dia 2 de setembro, o roadshow do Brasil Mais Produtivo, ação conjunta do Sebrae/PE e SENAI/PE que reúne empresários de micro, pequenas e médias empresas industriais para debater o programa federal, que busca elevar a produtividade e promover a transformação digital do setor. Será na Casa da Indústria, às 18h. Inscrições gratuitas pelo bit.ly/brasilmaisrecife.



Embraer completa 55 anso nesta segunda feira(19) - Marcio Jumpei Nakatsui-Brasil

Embraer 55



Nesta segunda-feira (19) a Embraer celebra seu aniversário de 55 anos com nove mil aeronaves produzidas e entregues para mais de 100 países, e um portfólio que supera atualmente a marca de 800 documentos de patentes vigentes que, ao lado de diversas outras iniciativas, conduzem o ciclo virtuoso de inovação permanente capaz de transformar conhecimento em atividade industrial de alto valor agregado.

Bikes no Plaza

Nesta segunda (19), Dia Nacional do Ciclista vai ter ação especial do Plaza Shopping que em parceria com a área de Responsabilidade Socioambiental do mall realiza nova edição da ação Estação Duas Rodas para oferecer manutenção a partir de apertos em geral e regulagens diversas, de forma gratuita, das 14h às 18h, no bicicletário, no piso E1.