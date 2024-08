Magda Chambriard cumpre missão, retoma fábrica de fertilizantes da Petrobras e faz a alegria de Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Lula foi ao Paraná nesta quinta-feira para uma das atividades que mais lhe dá prazer: anunciar o início de uma obra federal o que sempre rende fotos em ângulo aberto com ele em meio a centenas de trabalhadores fardados.



Desta vez, ele foi anunciar a retomada das atividades da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), no Paraná, que tem horizonte de voltar a operar em maio de 2025 antecipando a previsão inicial do Plano de Investimento da Empresa entre 2024 e 2028.



Símbolo do governo



Dentro do negócio Petrobras a fábrica de fertilizantes de Araucária é apenas mais um negócio. Como planta do setor privado ela nunca sairia do papel. Mas, sob a ótica de administração de Lula ela se tornou um símbolo e foi uma das razões que derrubaram e ex-presidente Jean Paul Prates que não percebeu que o presidente estava pouco interessado nos números relacionados a lucro e distribuição de dividendos, mas em poder visitar locais onde dava ordem de serviço.



Na visita de quinta-feira, o presidente ao Paraná, além do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, levou diretores e conselheiros da empresa, ministros, parlamentares, sindicatos de petroleiros e a força de trabalho da companhia no estado. E no discurso emocionado disse que a Petrobras “não é uma indústria de petróleo, ela é uma indústria de desenvolvimento e inovação deste país”, disse o presidente.



Interesse zero



Essa é, certamente, uma das suas mais firmes convicções. Lula tem zero interesse na entrega de lucros de estatais como a Petrobras e o BNDES - que por lei devem entregar ao governo 25% do lucro - como fez o BNDES. Ou se a Petrobras entregou, no exercício de 2023 quase R$100 bilhões (R$94,35 bilhões, incluindo cerca de R$22 bilhões em dividendos extraordinários) que também ajudaram a derrubar Jean Paul Prates. O presidente quer visitar a obra.



A Araucária Nitrogenados S.A. está junto da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Refinaria do Paraná (Repar) uma das unidades mais modernas da empresa depois da Abreu Lima, em Suape. Para ela, a Petrobras anunciou o investimento de R$3,2 bilhões no horizonte do PÉ 24-28, destinado à parada de manutenção e projetos de investimento.

Trabalhadores reiniciaram suas atividades para a retomada da fábrica de fertilizantes ANSA. - Bruno Zanotto Agência Petrobras.



Foco no refino



Está na prioridade dos recursos que serão investidos R$60 bilhões no parque de refino brasileiro e que segundo a presidente da Petrobras Magda Chambriard, serão investidos R$6 bilhões no setor de fertilizantes no horizonte do PE 24-28. Portanto, a ANSA não fazia parte da lista de investimentos, não fosse uma decisão pessoal de Lula.



No mercado ela será complementar. Segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), em 2023 o Brasil importou 86% do seu consumo interno. Foram 39,4 milhões de toneladas de fertilizantes compradas de outros países, frente a uma produção nacional de 6,8 milhões (sendo que uma pequena parcela é exportada).

Privatizada



A fábrica de fertilizantes nitrogenados de Araucária (PR) foi inaugurada em 1982 pela Petrobras. Em 1993, a unidade, que pertencia à Petrobras, foi privatizada. Em 2013 foi reestatizada como uma subsidiária integral da Petrobras. Em 2017, a Petrobras iniciou o processo de venda da companhia para a companhia russa Acron Group que não lograram êxito.



Sem dar lucro, em 2020 já no Governo Bolsonaro, a fábrica da ANSA foi hibernada (paralisação de suas atividades produtivas e comerciais). Somente ano passado o Governo Lula voltou ao projeto e decidiu finalizar sua conclusão.



Pouca produção

Portanto, suas 720 mil toneladas/ano de ureia correspondem a 8% do mercado. Ela quando foi projetada deveria produzir até 20% das necessidades do Brasil. Mas o fato é que o Brasil virou um super consumidor de adubos (40 milhões/ ano) de modo que a presença da ANSA não é mais estratégica embora seja importante



Para a Repar, além dos projetos está prevista a implantação de uma nova unidade de hidrotratamento de médios (HDT), que tem por finalidade o aumento da produção de diesel S10, estão os projetos de melhoria de eficiência energética, visando uma menor pegada de carbono nas operações e aumento de carga de destilação, para acréscimo da produção de derivados e atendimento ao mercado.



Diesel R

Para quem não lembra é na Repar que está o projeto pioneiro na produção do Diesel R, combustível produzido por co-processamento (processamento conjunto) de derivados de petróleo (parcela mineral), com matérias-primas de origem vegetal, como óleo de soja.



Esse novo combustível é uma alternativa sustentável no ciclo diesel, pois a redução das emissões associada à parcela renovável é de ao menos 60% em comparação com o diesel mineral, podendo ser até maior a depender da matéria-prima utilizada. O problema do Diesel R é que é uma ameaça fortíssima ao negócio de produção de biodiesel hoje à base de óleo de soja para ser adicionado no percentual de 14% do diesel S-10.



Biodiesel

Se a Repar virasse uma refinaria de diesel Diesel R, o setor de biodiesel perderia metade do negócio. Hoje, ela sozinha atende 15% da produção nacional de derivados de petróleo e sua capacidade instalada é de 33 mil m³/d ou 207.563 bbl/d e os principais produtos são o diesel, gasolina, GLP, coque, asfalto, óleos combustíveis, QAV, propeno, óleos marítimos.



Mas a festa foi na Araucária Nitrogenados S.A. com lula lembrando que a Petrobras está comprometida em investir no Brasil e acelerar o crescimento do país, seguindo o que está Planejamento Estratégico 2024-2028 e que vai aproveitar a regionalização das atividades e seus potenciais de desenvolvimento para esta aceleração.



Acordo no TRT

Ele também comemorou a celebração de um acordo proposto pelo Ministério Público do Trabalho e homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), onde 215 ex-funcionários da fábrica voltaram às suas atividades depois de terem sido dispensados em 2020, quando a fábrica foi hibernada.



São essencialmente técnicos especializados no funcionamento da planta industrial e foram contratados pela subsidiária. Durante a intervenção para retorno operacional serão gerados mais de dois mil empregos, entre empregados da ANSA e das empresas contratadas. Após retorno operacional, a fábrica possuirá cerca de 700 empregos diretos.



Jaleco laranja

Foi à primeira vez no atual governo de Lula que Magda Chambriard envergou um jaleco laranja para que Lula fizesse uma foto com os empregados. Ela sabe que entre os motivos para sua eleição está exatamente isso, levar o presidente para ver obras da empresa. E ela deve repetir isso quando a Abreu Lima começar a ter um volume de gente trabalhando nas obras da conclusão do seu segundo trem.



E ainda quando as empresas receberem mais um FSPO que é aquele navio grande que processa e recolhe petróleo no pré-sal e ano que vem quando a empresa anunciar o desenvolvimento na área da Margem Equatorial. Lula não cobrou nem vai cobrar nada da presidente por não estar entregando lucros ( como aconteceu no segundo trimestre). Mas vai ficar muito feliz e pode de novo vestir o jaleco laranja. Isso é Lula sendo 100% Lula.

Diesel R - Divulgação Petrobras

Diesel misturado



Depois de ver o Conselho Nacional de Política Energética, ser sensível à proposta de aumento da proporção do uso do óleo de soja No óleo diesel a Petrobras viu o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), manter a adição de até 10% do biometano ao gás natural e não prever o combustível sintético fabricado pela Petrobras, chamado de R5, na fatia dedicada ao diesel verde.



O Brasil tem atualmente, 25 plantas de biometano aguardando autorização para iniciar suas operações no Brasil. As previsões indicam que o mercado de biogás pode gerar cerca de 800 mil empregos, com investimentos de R$120 milhões e uma redução estimada de 640 milhões de toneladas de carbono.



Em uma nova vitória do agronegócio e dos fabricantes de biocombustíveis, o relator do projeto de lei do “combustível do futuro.” fixa que o diesel – o principal produto vendido pela Petrobras – terá uma mistura crescente de combustível de origem vegetal (biodiesel e diesel verde) a partir do ano que vem, reduzindo a parcela do combustível que ela produz.



Hoje, 14% do diesel vendido nas bombas é composto por biodiesel, produzido principalmente com óleo de soja. A lei determina que o percentual deva chegar a 20% até o fim desta década e, a partir de 2031, poderá alcançar 25%. Além disso, o texto reserva outros 3% para o HVO ou diesel verde, que é fabricado a partir de óleos vegetais, como de soja e de palma, além de gorduras animais.



Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - Divulgação

Jabuti do ITCMD



Embora tenha sido anunciado para tratar do Comitê Gestor do IBS, o Projeto de Lei Complementar 108/24, apresentado pelo governo no último dia 5 de junho e aprovado na Câmara de Deputados no último dia 13 de agosto, veio com um jabuti palaciano. Novas regras para o pagamento do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos). Ele deve impactar sobre alguns mecanismos de planejamento sucessório.



O PL 108/24 passa a exigir que qualquer distribuição de dividendos, ou cisão desproporcional, ou aumento de capital a preços diferenciados sejam justificados por um propósito negocial e, portanto, realizada dentro de condições de mercado caso contrário estará sujeita ao recolhimento de ITCMD, cuja competência é estadual. Antes era a Receita Federal fiscalizando as transações e operações, agora os estados vão cobrar o ITCMD.



Mais vendas

O IAV-IDV (Índice Antecedente de Vendas) do Instituto para Desenvolvimento do Varejo) estima que haverá crescimento de 8,6% em julho, 9,3% em agosto e 9,4% em setembro, em relação a 2023. Em junho, a variação nominal registrou queda de 1,3% em relação ao mesmo mês de 2023.

Consórcio de celular



O mercado de celulares voltou a crescer este ano. Uma pesquisa recente da GfK aponta que 54% dos brasileiros desejam trocar de celular em 2024. DE olho nesse mercado a Klubi é a única fintech autorizada pelo Banco Central a operar com consórcios no país lançou o Compra Planejada, que entrega a possibilidade de se adquirir um smartphone de valor mais alto num prazo de até 24 meses, sendo que a partir da 6ª mensalidade paga já há a possibilidade de resgatar 100% do crédito.



Emprestimo no crédito consignado - Divulgação

Consignado



Segundo nota da Febraban, em agosto, chegaram a 1.355 as medidas administrativas aplicadas a correspondentes em razão do descumprimento às regras da Autorregulação para o Consignado desde o início de sua vigência, em 2020. Os bancos apuraram 202 reclamações em relação a correspondentes bancários, que resultaram em sete medidas administrativas, entre advertências (4) e suspensões temporárias (3). As medidas serão aplicadas em agosto. É pouco.



SAÚDE 5.0



Nesta terça-feira (20) o SESI-PE realiza o Fórum SESI Inovação para a Saúde do Trabalhador na Casa da Indústria com a palestra de Gil Giardelli, que tem mais de 20 anos de experiência em inovação e tecnologia para a saúde. Vai falar sobre saúde 5.0 no ambiente de trabalho, especialmente em um cenário impulsionado pela Indústria 4.0. Inscrições no site https://saude.pe.sesi.org.br/forum.