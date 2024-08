Imobiliária boutique, Sol Imóveis Solutions chega ao mercado comandada por uma mulher indígena

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O foco da Sol Imóveis Solutions será nas vendas de apartamentos com preços a partir de R$500 mil no Recife e no litoral pernambucano.

No mercado de venda de imóveis de alto nível, a presença da empresária, Sol Pires é bastante conhecida pelo modelo de negócios que desenvolveu - onde o que hoje se chama de atendimento 360º - fornecendo ao possível comprador o máximo de informação não do empreendimento que o levou a procurar o corretor, mas dando uma visão geral do mercado a partir do georefenciamento do prédio até suas perspectivas de valorização no futuro.



Isso se deve, em parte pelo conhecimento do mercado de Sol antes de chegar ao balcão de vendas e depois que desenvolveu uma carreira na retaguarda que ela chama de preparação pessoal para atender o cliente e que agora aplica quando entabular a conversa, normalmente envolvendo valores de tíquete médio muito alto.



Animada com o cenário do mercado de alto luxo no Brasil ela decidiu levar o seu escritório para o piso térreo do Edifício Empresarial Empresarial Graham Bell (Rua Frei Matias Teves, 285, Loja 2, na Ilha do Leite) onde começa a funcionar, amanhã (20) a Sol Imóvel Solutions que ela identifica como a primeira imobiliária do Recife e conceito boutique, estruturada para atender a clientes que querem ser ouvidos e buscam imóveis fora dos padrões de atendimento generalista.



As vendas de novos imóveis registraram uma alta de 45,3% no acumulado de 12 meses, encerrados em maio de 2024 segundo pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)

O lançamento da Sol Imóveis Solutions será em eventos proprios nos dias 21, 22 e 23 de

agosto, às 17h. O de amanhã foi reservado para construtoras e empresários no setor imobiliário.

Vendas no Recife e litoral



A empresária foi batizada com o nome de Assoraeny, que significa “o sol ao entardecer” na língua Yanomami e por isso adotou o termo que acabou virando sua marca pessoal no setor. Segundo ela, o foco da Sol Imóveis Solutions será nas vendas de apartamentos a partir de R$500 mil no Recife e no litoral pernambucano. E ela se compromete a fazer o possível para atender a outros perfis que busquem sua imobiliária, com indicações e parcerias com empresas do mesmo ramo.



"Eu entendo que independentemente do valor do imóvel, o atendimento “será de luxo”, promete. “Muita gente vive da porta de casa para fora. Quero incentivar as pessoas a viver uma vida real dentro de casa, onde as melhores histórias acontecem. Acho que tudo começa e termina no lar”.



Esse conceito de proximidade com o possível cliente, na opinião da empresária, é fundamental. Segundo ela, o mercado imobiliário tende a ser generalista para indivíduos totalmente diferentes. Já o conceito de imobiliária boutique é voltado para as pessoas que buscam coisas mais específicas, que não cabem numa caixa. “A Sol se propõe não a oferecer o que a gente quer vender, mas o que o cliente quer comprar”, avisa.



Porque ao longo dos anos e de centenas de vendas, diz Sol eu aprendi que tem gente que prefere mais espaço para a cozinha, outro quer dois banheiros, outro faz questão de varanda maior… tudo precisa ser levado em conta e feito com planejamento e quem hoje precisa ter conhecimento sólido disso é o corretor, adverte.



Sol Pìres costuma dizer à sua equipe que eles devem ter presente que cada pessoa que lutou para conseguir comprar seu apartamento ou casa sonhou e, portanto, tem o direito de ter uma vida plena no espaço que sempre sonhou, não raro por anos. Isso é fundamental na venda.



O espaço da Sol Imóveis Solutions terá 12 profissionais, a maioria mulheres, um número especial para o início. “Gosto muito de contratar mulheres. A mulher, quando está trabalhando e prosperando, está ajudando o filho, o irmão, a irmã, a mãe, o pai. A mulher é muito poderosa”, declarou, dizendo que seu time é afinado e os homens que o integram, por sua vez, tem um olhar diferenciado do mundo.

Entre padrão e boutique



Ao falar da proposta da sua empresa, Sol Pires diz que na mobiliário padrão, a estrutura física, os escritórios, computadores são para os corretores venderem. As construtoras vão lá e colocam os imóveis à venda. Porém, a imobiliária padrão raramente recebe o próprio cliente. No máximo, existe uma sala de reunião para atender, mas quase ninguém vai. Às vezes ela vai no stand do shopping ou no stand da obra e só. O contato com o bem que comprou e sua vizinhança não raro acontece na mudança.



A empresária explica que o conceito boutique é diferente. Não é luxuosa é nichada. O propósito é viabilizar uma experiência para o cliente. Então, ela é especialista em atendimento porque cada cliente tem uma necessidade única. “E no meu caso, tenho a experiência de alto padrão e luxo no Recife e no litoral”, declara.



O espaço da imobiliária foi projetado pela renomada arquiteta Renata Scherb, do escritório de arquitetura Yara Scherb, é decorado com cores predominantemente douradas, bege, branca e preta. Com mais de 100 empreendimentos imobiliários realizados, Renata trouxe um toque de sofisticação ao ambiente. Haverá também, espaço gourmet para um brinde com champanhe pela compra do apartamento sonhado, sempre fruto do trabalho de alguém e da abundância da vida.



Na Sol Imóveis Solutions, a proposta é ter a possibilidade de ser ouvida. Às vezes, um prédio está aqui de uma construtora e ao lado tem um prédio de outra que é mais vantajoso para você, só que ele (o corretor) nunca vai te contar porque ele só quer vender o dele. “Mas a gente conta”, esclarece.



“Às vezes, a felicidade não está num imóvel de R$3 milhões, R$5 milhões, R$10 milhões, mas em ficar com seus parentes, na sua casinha, de chinelos. Segundo a empresária, às vezes, a pessoa está sofrendo dentro de casa, mas investe seu dinheiro em carros, roupas, saídas. E fica num ciclo vicioso, porque está em um ambiente tóxico e está olhando para o externo. “É preciso olhar para o interno. A moradia é algo essencial. “Quando a pessoa sai de um ambiente tóxico, ela progride”.



Para Sol, “não basta ser excelente no que faz. É preciso ser ético, humano e rezar”. A dica é de uma mulher que começou a jornada do trabalho aos 13 anos, errou, acertou, aprendeu e continua se aperfeiçoando.

História de Vida



A empresária Assoraeny, carinhosamente chamada de Sol, pertence ao povo Fulni-ô de Águas Belas, há cerca de 350 quilômetros do Recife, onde passa alguns meses do ano.



Ela recebeu o nome de um pajé Yanomami quando seu pai, Valdemar Pires da Silva, com então 38 anos, recebeu a notícia de que seria pai. Ele pertence ao povo Fulni-ô, mas trabalhava na Funai e estava demarcando terras da Nação Yanomami. Assoraeny nasceu em 19 de maio de 1980.



Como mostra seu próprio nome, que é único (não há igual em buscas do Google), Assoraeny, a Sol, vai lançar um empreendimento para atender aos clientes de forma personalizada. “A gente é o resultado de escolhas”, diz ela, encantada com o projeto pioneiro no estado.



“Eu sofri muito com moradia e quero ver as pessoas felizes. A casa é o único local onde a gente está seguro. Se a gente não estiver seguro e feliz nesta casa, a gente precisa se esforçar para encontrar outra”, conta a empresária, que também já passou períodos no Canadá e na Espanha, onde os locais que chamou de lar fizeram a diferença, tanto de forma positiva como negativa.



Sol afirma ter orgulho do novo empreendimento e, ao mesmo tempo, expressa amor pelas suas raízes, o lar indígena em Águas Belas que sempre visita, onde a comunhão, a partilha e o respeito são princípios aprendidos com a natureza e os mais velhos.



A mulher que tem uma vida tripla, dividida entre os povos indígenas, “o povo branco”, como ela chama, e o mercado imobiliário, se propõe a encontrar um imóvel para os clientes que seja o melhor dos mundos. Os que ela já vende, aliás, costumam valorizar 85%.