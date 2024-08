Maior Home Center do Nordeste, Ferreira Costa inicia comemorações de 140 anos com live de 140 horas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ferreira Costa comemora aniversário gerando empregos e fazendo história esse consolidando como uma das marcas mais firmes do varejo do Nordeste

A a Ferreira Costa realizará. o maior Home Center do Nordeste está celebrando 140 anos de história, sendo uma das empresas mais antigas do Brasil, com mais de 5.000 colaboradores. E para comemorar este marco, no mês de aniversário, a empresa realizará 140 horas de ofertas arrasadoras, com descontos de até 60%, tanto nas lojas físicas quanto na loja online.



As promoções estarão disponíveis no site www.ferreiracosta.com e no aplicativo. A partir das 20h desta segunda-feira (19) quando o cronômetro começará a contar, oferecendo as melhores ofertas de aniversário, um verdadeiro presente para a casa de cada cliente. Produtos como ar-condicionado, televisores, sistemas de som, móveis, utilidades domésticas, materiais elétricos, chuveiros e muito mais estarão com preços imperdíveis. Só não vale perder!



A preocupação com o posicionamento da marca, especialmente em relação ao meio ambiente e ao impacto social, também é uma prioridade. A empresa mantém um compromisso com as comunidades onde atua, participando ativamente de projetos sociais e promovendo melhorias locais.



A rede Ferreira Costa ocupa a quarta posição no ranking nacional de lojas de material de construção, segundo a Associação Nacional de Material de Construção (Anamaco), e também, no ranking da Conversion.



Ela também tem o quarto maior e-commerce no segmento de Casa e Móveis, com um mix completo de produtos, que inclui pisos e revestimentos, tintas, elétrica e iluminação, louças e metais, ferramentas, móveis, utilidades domésticas, decoração, além de eletrodomésticos. Com milhares de produtos para casa, construção e decoração em qualquer um dos pontos de venda da Ferreira Costa.



A empresa está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, oferecendo aos consumidores mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração. Além de suas nove lojas, a Ferreira Costa também possui e-commerce, com entrega para todo o Brasil, acessível pelo site www.ferreiracosta.com e pelo aplicativo.



Ferreira Costa fará live de 140 horas a partir desta segunda-feira(19) - Divulgação

Fundada pelo português João Ferreira da Costa, a primeira loja foi inaugurada em 1884, na cidade de Garanhuns-PE, inicialmente vendendo produtos de primeira necessidade, como ferragens e utensílios domésticos.



Em 1920, João Ferreira da Costa expandiu os negócios da família, passando a importar ferragens e implementos agrícolas. A cidade de Garanhuns consolidou-se como um centro de abastecimento, e a empresa diversificou seu portfólio, oferecendo também materiais de construção, pneus e equipamentos para a expansão da rede elétrica.



Em 1989, a Ferreira Costa deu um grande passo, mudando de uma loja de 500 m 2 para se tornar o maior home center do Nordeste, operando no sistema de autosserviço e oferecendo 22.000 itens em uma área de vendas de 7.000 m2, atendendo 50 municípios num raio de 250 km.



Em 1995, foi inaugurada a filial de Recife, com uma área de vendas de 6.000 m2, ofertando mais de 25.000 itens. Em 2008, Salvador-BA recebeu a primeira loja, com 12 mil m2 de área de vendas e 38 mil m2 de área construída. Em 2012, a segunda loja de Recife foi aberta no bairro da Tamarineira, com 16 mil m2 de área de vendas, a maior do grupo.



Em 2015, a capital sergipana, Aracaju, entrou no circuito de expansão, com uma loja de 11 mil m2 de área de vendas. Em 2019, foi a vez da Paraíba, com uma loja em João Pessoa, oferecendo 12 mil m2 de área de vendas.



Ainda em 2019, a entrada no e-commerce refletiu as mudanças no comportamento do consumidor. No período pós-pandemia, as pessoas permaneceram mais conectadas, impulsionando as vendas online e oferecendo aos clientes a comodidade de comprar pela internet, com a opção de retirar na loja ou receber em casa.



Através do site www.ferreiracosta.com e do aplicativo Ferreira Costa, a empresa ampliou os serviços ao cliente, proporcionando mais conforto e conveniência para compras em qualquer lugar e a qualquer hora.



Em 2012, a cidade de Caruaru-PE, no interior do Estado, recebeu uma loja da Ferreira Costa com 9.000 m2 de área de vendas. No mesmo ano, foi inaugurada a loja de Natal-RN, com 10 mil m2 de área de vendas.



Este ano a empresa abriu sua segunda loja de Salvador com 13.000 m2 de área de vendas, localizada no Vale dos Barris, no coração da cidade. Esta loja é sustentável e recebeu o selo internacional Edge (Excellence in Design for Greater Efficiencies), além do selo IPTU Verde, da Prefeitura de Salvador, pelas práticas sustentáveis.