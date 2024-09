Hub Nogueira celebra 10 anos de história no mercado imobiliário de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Hub Nogueira Corretores comemora uma década de trajetória marcada por conquistas e constante crescimento. Fundada em 25 de agosto de 2014 como uma empresa familiar, desenvolveu através do modelo partnership um Hub de Imobiliárias Associadas.

Hoje, a holding atua em outras frentes de negócios, se tornando um ecossistema de soluções no mercado, contribuindo desde o desenvolvimento do produto até a estratégia e inteligência para lançamentos, passando por financiamento imobiliário, revenda, locação e administração.

Com foco na conexão entre construtoras e clientes, o Hub Nogueira se posiciona atualmente como um dos maiores players do mercado imobiliário no Norte/Nordeste.

"Celebrar essa data é reconhecer o esforço contínuo de nossa equipe e a confiança dos nossos clientes na qualidade dos serviços que oferecemos. As parcerias com grandes construtoras e incorporadoras comprovam o amadurecimento do nosso modelo de negócio. O compromisso é seguir investindo em tecnologia, novos projetos e soluções inovadoras para atender as demandas de mercado, as construtoras parceiras e os nossos corretores que são grandes vendedores de sonhos", destaca Armando Nogueira, CEO do Hub Nogueira Corretores.

Armando Nogueira, CEO do Hub Nogueira Corretores, na sede da empresa - Divulgação/ Hub Nogueira Corretores

O crescimento do Hub Nogueira está fundamentado no Modelo Partnership, adotado em 2018, que promove talentos a sócios, criando um ambiente de crescimento mútuo. Atualmente, a empresa conta com mais de 800 corretores parceiros, incentivados a se desenvolver profissionalmente e a contribuir diretamente para o sucesso da organização.

No primeiro semestre de 2024, o Hub Nogueira registrou um crescimento de vendas de 20%, em comparação ao mesmo período de 2023, com destaque para os imóveis de Litoral, Econômico e Alto Padrão.

A empresa projeta alavancar seu resultado, alcançando a fatia de 25% de tudo que for lançado, sendo o player que mais realizará transações imobiliárias na Região Metropolitana do Recife e Litoral em 2024.

De uma sede inicial de 45m², o Hub Nogueira hoje ocupa 1.700 m², distribuídos em dois escritórios dedicados às vendas, no Empresarial Center II e Empresarial Center III, além de um centro administrativo no Empresarial Center III, todos localizados em Boa Viagem, no Recife (PE).

Paula Carolina, vice CEO do Hub Nogueira Corretores, fala sobre o modelo de crescimento partnership adotado pela empresa - Divulgação/ Hub Nogueira Corretores

Trajetória de sucesso

A história de Armando Nogueira, fundador e CEO do Hub Nogueira Corretores, é um exemplo de determinação e visão. Natural de Recife, morou no interior de Pernambuco e retornou ao Recife para cursar engenharia, mas encontrou na corretagem de imóveis sua verdadeira vocação.

Após atuar como estagiário de engenharia e corretor de imóveis na Brasil Brokers - Jairo Rocha Imobiliária, ele se destacou no setor e, em 2014, decidiu fundar sua própria empresa.

"Acredito que a constância e a liderança justa podem transformar vidas. Meu objetivo é formar novos líderes, pois bons líderes são raros e fazem toda a diferença", afirma Armando Nogueira.

Inovação e parcerias estratégicas

Desde sua fundação, o Hub Nogueira Corretores tem priorizado a evolução contínua, investindo em soluções inteligentes para o mercado imobiliário. A parceria com o Grupo OLX, por exemplo, consolidou a empresa como um dos maiores anunciantes de imóveis do Brasil, oferecendo às construtoras parceiras maior visibilidade e eficácia nas transações comerciais.

Em 2023, a empresa lançou o Hub Up, projeto de consultoria que contribui de forma sinérgica para que os construtores lancem produtos imobiliários mais encaixados com a demanda de mercado, contribuindo com o desenvolvimento de produtos, além de desenvolver estratégias assertivas de comunicação, marketing e vendas, maximizando o sucesso das operações.

Outro destaque é o Salão Imobiliário Hub Nogueira, realizado tanto de forma presencial quanto online. O evento, que já teve duas edições, tornou-se um marco no calendário de negócios do mercado imobiliário pernambucano, reunindo construtoras com ofertas de imóveis que vão desde a categoria econômica até os de alto padrão, tanto na cidade quanto no litoral.

2º Salão Imobiliário Hub Nogueira - Divulgação/ Hub Nogueira Corretores

Com mais de mil atendimentos e centenas de negociações concluídas em cada edição, o Salão Imobiliário Hub Nogueira se consolidou como uma plataforma aceleradora de vendas.

Este ano, reforçando sua posição de destaque no mercado nacional, o Hub Nogueira foi o anfitrião do 89º Encontro da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), realizado em março pela primeira vez no Recife. O evento reuniu sócios fundadores e empresários associados à ABMI de todo o Brasil.

Armando Nogueira também foi eleito entre as 50 pessoas mais influentes do mercado imobiliário nacional, segundo pesquisa divulgada pelo Imobi Report em 2023.