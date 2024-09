Transição energética na pauta do Fórum Nordeste que terá Bernardo Appy falando de Reforma Tributária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O secretário extraordinário para a Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Appy é o convidado para a palestra de abertura do Fórum Nordeste 2024 nesta segunda feira (2) e que vai debater a descarbonização da economia, novos biocombustíveis, transição energética, inovação em bioenergia e os novos negócios no setor sucroalcooleiro.



O encontro acontece uma semana depois de aprovada a Política Nacional de Transição Energética (PNTE), num evento que reunirá os principais protagonistas do setor sucroenergético do país e contará com a participação de convidados que dominam os assuntos.



Estão previstos paineis abordando a Reforma Tributária, os rumos da economia de baixo carbono e estratégias da indústria automobilística. O encontro foi concluído com o painel sobre “Avanços no Brasil rumo a uma economia de baixo carbono” o assessor especial do Ministério da Fazenda Fazendo a palestra, com Rafael Dubeux.



Bernard Appy falou sobre a Refoma Tributária - Vinicius Loures Agência Câmara de Notícias

Líderes empresariais



O evento tradicionalmente traz ao Recife, líderes empresariais, executivos de grandes empreendimentos e outras personalidades do governo e da academia para abordar temas e desafios de novos negócios e oportunidades no mundo da transição energética.



Este ano, o 13º Fórum Nordeste 2024 foi dividido em seis paineis que reúne palestrantes e mediadores especializados em temas relevantes para a economia do setor.



As palestras vão tratar da Reforma Tributária no ambiente de negócios; estratégias de descarbonização e o desenvolvimento local; eletrificação da economia e mercado livre; o potencial do Brasil na transição energética; o gás como agente da transição energética; e os avanços da economia de baixo carbono.



A edição 2024 do Fórum Nordeste terá cinco paineis com temas para o quais o setor se debruça com atenção: a reforma tributária no ambiente de negócios; estratégias de descarbonização e o desenvolvimento local; o potencial da transição energética; os avanços da economia de baixo carbono; e, o gás como agente da transição energética.



Temas atuais em debate



O painel de abertura terá uma palestra de Bernardo Appy, secretário extraordinário para a Reforma Tributária no Ministério da Fazenda. Os mediadores serão o CEO da União da Indústria da Cana e da Bioenergia (Unica), Evandro Gussi; o presidente do Sindaçúcar de Pernambuco, Renato Cunha; o presidente da Bioenergia Brasil, Mário Campos, de Minas Gerais; e o Presidente do Conselho de Administração da Copersucar, Luís Roberto Pogetti.



“Estratégias de descarbonização e desenvolvimento local” é o título da palestra no segundo painel, que contará com a visão de João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis.



Os mediadores são o líder agroindustrial e industrial de Goiás, André Luiz Baptista Lins Rocha; o presidente do Sindalcool Paraíba, Edmundo Coelho Barbosa; o presidente da Biosul, Amaury Pekelman; e o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Ministério das Minas e Energia, Pietro Adamo Mendes.



Plinio Nastari é um dos convidados do FRórum Nordeste. - Fernando Castilho

Análise de Plínio Nastari



Uma apresentação especial será realizada pelo consultor e CEO da Datagro, Plínio Nastari, que vai abordar o tema “O potencial do Brasil na transição energética”. A diretora da Agroserra Industrial e da FIEMA, Cíntia Cristina Ticianeli, está na mediação, com Guilherme Nolasco, produtor executivo da União Nacional de Etanol de Milho; Antonio Cesar Salibe, presidente da União Nacional de Bioenergia; e Pedro Robério Nogueira, presidente do Sindaçúcar Alagoas.



A substituição dos combustíveis é um processo em várias etapas e “O gás natural como agente na transição energética” é o tema da palestra do presidente da Copergás, Felipe Valença. A mediação do painel contará com o senador por Pernambuco Fernando Dueire; o CEO da Datagro, Plínio Nastari, e o diretor da ONCORP, João Guilherme Matos.



Os mediadores serão a coordenadora da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Sustentáveis para Aviação (RBQAV), doutora Amanda Gondim; o diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues; o sócio da Cedes Consultoria, professor Ecio Costa; e o presidente da Alcopar, Miguel Tranin.



O Fórum Nordeste é uma iniciativa do Grupo EQM. Criador do evento, o presidente do Grupo, Eduardo de Queiroz Monteiro, defende a troca de experiências, em busca de novas soluções sustentáveis, a partir das suas próprias empresas.