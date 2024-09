Festejando energia verde, estudo da CNI expõe falta de infraestrutura rodoviária competitiva do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Empresários da indústria se queixam da infraestrutura de transporte rodoviário no NE com 78% classificando como regular ruim ou péssima.

Ficou pronto o relatório “Panorama da Infraestrutura – Edição Nordeste”, resultado de uma consulta com empresários do setor industrial na Região onde ao serem perguntados como avaliam as condições da infraestrutura na Região Nordeste? Ao menos 74% dos empresários industriais ouvidos consideram as condições de infraestrutura como regular, ruim ou péssima na Região Nordeste quando a média no Brasil é de 45%.

Os empresários da indústria se queixam da infraestrutura de transporte rodoviário na Região com 78% classificando como regular ruim ou péssima quando no Brasil chega a 54%. Mas ele tem uma boa avaliação da infraestrutura portuária na Região onde 34% dos empresários ouvidos afirmam que a infraestrutura portuária é ótima ou boa. Já no Brasil, equivale a 39%.



Gargalo rodoviário



Perguntados sobre os principais gargalos de transporte Infraestrutura das rodovias na Região, eles responderam que o custo do combustível, a pouca malha ferroviária, o acesso aos portos/Infraestrutura dos portos além dos problemas no transporte aéreo decorrente do baixo investimento em infraestrutura de tecnologia completam o ciclo de queixas.



O documento da CNI focado no Nordeste reproduz a percepção de que o Brasil investe pouco em infraestrutura e parte do que investe acaba preso em obras paralisadas, que consomem recursos sem trazer benefícios para a economia ou para a população. O estudo lembra que o último levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União identificou que a Região Nordeste tem 4.171 obras paralisadas financiadas com recursos públicos federais (43,5% do total de obras previstas para a Região).



Energia Solar - Placa Solar - Energia Limpa - Sol - Solar - Guga Matos/JC Imagem

Energia verde



Os entrevistados, entretanto, confirmam a percepção geral que o Nordeste é o grande destaque da "revolução das novas renováveis". Como se sabe, a Região lidera a produção de energia eólica (92% da capacidade instalada no país) e tem 60% da potência instalada na geração solar no Brasil. Quanto a novos projetos já outorgados, a região possui 90% dos empreendimentos previstos de eólica e 62% dos novos investimentos em energia solar.



Se de um lado o Nordeste possui grande potencial de geração de energia e produção agrícola, por outro, a deterioração das malhas rodoviária e ferroviária representa um problema crônico que limita severamente a eficiência logística na região.



NE no Novo PAC



De acordo com informações do portal orçamentário do Senado Federal, a dotação autorizada para investimentos dos ministérios de Transportes e Portos e Aeroportos foi de R$ 15,1 bilhões em 2023, mas desse montante, estavam previstos apenas R$ 4,4 bilhões para o Nordeste, dos quais, R$ 3,8 bilhões foram efetivamente pagos. O Novo PAC, anunciado em agosto de 2023 e que prevê investimentos de R$1,7 trilhão em todos os estados na Região Nordeste, estão previstos apenas R$700 bilhões em obras, serviços e empreendimentos.



O documento faz um recorte buscando avaliar o “Estado Geral” das rodovias de Gestão Concedida na Região Nordeste, 4% das infra-estrutura apresentaram a classificação de “Péssimo” ou “Ruim”, 40% a avaliação de “Regular” e 56% ficaram dentro da categoria de “Bom” ou “Ótimo”.



Sem ferrovias



Já em relação a à utilização da malha ferroviária no Nordeste (que se resume a quatro grande ferrovias entre elas a Transnordestina que até agora não está operacional), os dados Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) mostram que um total de 3.618,9 km dessa infraestrutura está sem tráfego na região de um total de 7.500 mil km que formam a malha que representa 48%.



Na questão do transporte de cargas e passageiros os dados mostram que o Aeroporto de Recife (8.834.631 passageiros) Salvador (7.079.023) e Fortaleza (5.492.442) lideram a marca de 36 milhões de passageiros pagos (domésticos e internacionais), mas que o total de carga embarcada e desembarcada nos aeroportos chegou apenas a 164 mil toneladas mostrando um baixíssimo uso do modal no total de cargas movimentadas na Região.



Potencial Nordeste



Quando olha para o futuro o documento da CNI faz o conhecido diagnóstico do potencial de produção de energia limpa cujo estágio seguinte seria o feito pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a Região Nordeste tem um potencial total para produzir cerca 9,8 milhões de toneladas de hidrogênio ao ano.



E afirma que diante da ampliação dos problemas ambientais decorrentes da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, o hidrogênio tem se consolidado como uma das principais fontes alternativas a serem utilizadas nos processos que envolvem a utilização de combustíveis fósseis.



Sudene aprova FDNE para a Elawan Eólica Passagem (RN) e R,1 milhões para o Complexo Eólico do Seridó (PB). - Divulgação

Paraiso éoilico



O documento estima que o potencial técnico (por fonte onshore tH2/ano) teria a principal fonte utilizada para a produção do hidrogênio renovável na região na energia eólica (cerca de 63,69% do total), seguida da solar (15,64%), biomassa (12,64%) e hidráulica (8,03%).



Os problemas estariam na infraestrutura de rede de transmissão, por exemplo, para exploração de H2V no Ceará que vai exigir o desenvolvimento de infraestrutura da rede de transmissão de energia que possa viabilizar todo o fluxo de potência a ser gerado e requerido com a produção de hidrogênio verde naquele estado em direção ao complexo de Pecém.



Linha de trasmissão

Bem como a necessidade de linhas de transmissão no Rio Grande do Norte estado, que atualmente, supera os 9 GW em geração solar e eólica (1º do Brasil), mas carece de linhas de transmissão que acompanhem a distribuição adequada desta energia.



Em resumo o documento da CNI faz uma antecipação dos desafios que a Região enfrentará nos próximos anos decorrente da Reforma Tributária que vai retirar a possibilidade de os estados concederem incentivos e que a partir de sua implantação terão que cuidar sozinhos da conclusão da infraestrutura que os empresários industriais identificam como principais problemas de competitividade dos estados da Região.

Fabrica da aerogeradores para a produção de energia eólica da gigante chinesa Goldwind na Bahia - Divulgação

Turbinas baianas



A cidade de Camaçari na Região Metropolitana de Salvador (RMS) iniciou formalmente nesta terça-feira a produção de aerogeradores para a produção de energia eólica da gigante chinesa Goldwind Energias, a maior fabricante de turbinas para energia eólica do mundo que instalou no município sua primeira unidade fora da China.



Com investimentos de mais de R$100 milhões, incluindo a aquisição da fábrica e o desenvolvimento da cadeia de suprimentos, a unidade, localizada em Camaçari, tem a capacidade de produzir cerca de 150 turbinas por ano, com potencial para dobrar este número em dois a três anos, sempre seguindo padrões de qualidade internacional.



A fábrica brasileira começará a montar turbinas eólicas a partir de setembro de 2024. Será uma família da plataforma GWH 182, que vai de 5.3 MW a 7.5 MW. O empreendimento está situado na fábrica da General Electric (GE). Com a instalação de uma unidade fabril, a Goldwind projeta criar um hub de empresas que completem a cadeia de produção dos componentes para as torres de energia eólica.



A “polícia” do BC



O Banco Central chegou à marca de 100 termos de compromisso (TC) celebrados e recebeu R$287 milhões de instituições supervisionadas e executivos do Sistema Financeiro Nacional (SFN). O TC é um acordo realizado pelo BC com uma instituição investigada, os respectivos administradores e/ou ex-administradores, por meio do qual os investigados se comprometem a corrigir irregularidades apontadas pela autarquia federal, indenizar eventuais prejuízos e cessar a prática de determinadas condutas sob a apuração.



Desconhecido do público, ele foi criado pela Lei nº 13.506, de 2017 e tem por finalidade evitar a instauração de um processo administrativo. Em seis anos, as instituições mais beneficiadas pela celebração de termos de compromisso foram os bancos (43%) seguidos das cooperativas de crédito (16%). Segundo o BC, os 100 TC celebrados envolveram 77 pessoas jurídicas, entre bancos, cooperativas de crédito, corretoras de consórcio, distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio etc.



Amcham Sessions



Hoje no Cinemark Prime Riomar, a partir das 9h tem o primeiro Amcham Sessions Edição Pernambuco. “Em cartaz: Onde estamos e para onde vamos: Pop up 's sobre liderança e tecnologia”, o evento irá ocupar duas salas de cinema em espaços de insights e paineis simultâneos. “As ondas da tecnologia: avanços e tendências” é o tema de Ivan Patriota, do Google; “Metamorfose digital: redefinindo o futuro dos negócios”, será apresentada por Flávia Brito, CEO da Bidweb Security IT; e o CEO da DI2WIN, Paulo Tadeu Araújo fala sobre “IA em ação: colocando a tecnologia a serviço da humanidade”Começa às 9h.



Projeto do novo aeroporto de Fernando de Noronha, com previsão de conclusão em outubro de 2026 - Divulgação

Noronha sem prazo



Representantes da DIX Aeroportos, concessionária que administra o espaço, e da Moreira Lima Consultoria foram ao gabinete da governadora Raquel Lira informar que concluíram o projeto do novo terminal de passageiros de Fernando de Noronha que será novo terminal de passageiros do Aeroporto de Fernando de Noronha, que será três vezes maior do que o tamanho atual. Mas ninguém falou em datas.



Prazo em Noronha é um problema complicado. Assim como não há data para a conclusão do projeto, não há ainda uma data para a entrega das obras de restauração da pista do aeroporto iniciadas em 2022. A falta de previsão é uma coisa tão patente que nem Azul que opera nem Gol que sem aviões pequenos saiu do destino tem qualquer previsão de voar a usar jatos.



Sustenta Export



A propósito, hoje em Fernando de Noronha tem o fórum “Sustenta Export” que reunirá executivos de empresas de diferentes setores do mercado para compartilhar suas estratégias ESG (ambiental, social e de governança) e discutir ideias que possam apontar caminhos para um futuro mais sustentável. O fórum aconteceu no auditório do Forte Noronha, polo de entretenimento que foi inaugurado no Forte Nossa Senhora dos Remédios em 2022. O tema do encontro é “Um olhar apurado para o futuro do Brasil e do planeta”