O fator energia elétrica nas previsões da Selic e da inflação até o final do ano

No país que comemorou o crescimento do PIB de 1,4% no segundo trimestres desmoralizando terabytes de estudos de consultorias dos bancos, a nova edição do Boletim Focus (feita por 140 economistas do mercado financeiro) reprogramou a previsão para a Selic, a taxa básica de juros, para 2024 que saltou de 10,5% para 11,25% ao ano.



Tem gente que acha que com o cenário atual, as estimativas são de altas seguidas de 0,25 ponto nas quatro próximas reuniões até janeiro de 2025. Funcionaria assim: 10,75% já na próxima reunião, de 18 de setembro; continuaria subindo para 11%, em 6 de novembro; chegaria a 11,25%. em 11 de dezembro até que em 29 de janeiro quando a taxa básica de juros cravaria 11,50%. Será?



Sem muita moral



A bem da verdade o Focus não está com essa moral toda para fazer esse tipo de previsão catastrófica para a primeira reunião do BC em 2025 sob o comando do novo presidente da instituição Gabriel Galípolo.



Porque sempre é bom lembrar que a previsão do Boletim Focus é feito aperto na tecla F5 do computador. Sempre atualiza o arquivo e se a gente puxar pela memória do arquivo do Banco Central vai ver que, na primeira semana de janeiro deste ano, a estimativa era de 9,0% a.a. quando foi mudando à medida que o tempo foi passando e os argumentos dos analistas foram sendo atualizados.



Sem acertar muito



Por isso é que, embora ele ainda seja a mais importante previsão, cada vez mais gente começa a se incomodar com o comportamento dos analistas cada vez mais similar ao comportamento de grandes grupos de pássaros, peixes e formigas, Eles agem como unidade coesa, sem líder ou direção hierárquica.



O problema é que estamos falando de estudos que definem investimentos e cenários de curto prazo das empresas. E aí o bicho pega com cada vez mais gente buscando outras fontes de informação.



O novo fator CCEE



Uma dessas fontes é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) que reúne um espetacular banco de informações, em tempo real, da economia a partir do consumo de um insumo básico que é a energia elétrica.



Se o mercado tivesse observado o que ela dizia - desde julho - seria possível perceber que o PIB de Abril e Junho viria carregado. Segundo os relatórios da CCEE, todos os estados consumiram mais energia no período influenciados pelo clima mais quente nos últimos meses e uso mais intenso de equipamentos de ar-condicionado.



Calor e produção



E esse aumento - verificado pela CCEE - teve dois fatores principais: O impacto do calor, com o uso mais intenso de equipamentos de ar-condicionado nos dias mais quentes e a performance dos 15 ramos de atividade econômica monitorados pela CCEE onde eles compram sua energia no mercado livre.



Ainda segundo a CCEE, numa análise junto com o Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em 2024, o aumento previsto é de 4,0%, atingindo o valor 78.978 MW médios. E um dado ainda mais revelador: o Brasil consumiu 71.317 megawatts médios de energia no primeiro semestre de 2024, volume 6,8% maior na comparação com o mesmo período do ano passado.



Previsão para 2028



Nos relatórios bem escritos pelos bancos não tem uma linha sobre isso nas análises sobre as prévias do PIB do segundo trimestre. Em tempo: Para o horizonte 2024-2028, a previsão da CCEE, ONS e EPE é de crescimento anual de 3,4%, atingindo 89.754 MW médios ao final do período.



Tem mais: As preocupações com o PIB trabalham um clássico modelo onde se diz que, com mais renda e mais consumo, a inflação cresce pela demanda. Mas a três meses do início do verão, a produção brasileira de condicionadores de ar bateu recordes, com previsão de encerrar o ano com seis milhões de aparelhos fabricados.



Vendas de aparelhos de ar-condicionado. - Divulgação

Ar-condicionado



Números da Eletros, a associação nacional de fabricantes, mostram que a produção de condicionadores de ar bateu recorde este ano: de janeiro a junho, houve crescimento de 83% frente ao mesmo período de 2023. Foram 3,28 milhões de aparelhos entregues ao varejo no período.



Entretanto, o presidente executivo da Eletros, Jorge Nascimento, diz que a seca que assola os rios da região não está impactando o abastecimento. Tudo que está sendo produzido já saiu de Manaus. E as fábricas não estão trabalhando a plena carga. Ou seja, não seria por falta de ar-condicionado que a inflação poderia subir.



Tem na prateleira



Mas peraí. Pode não faltar aparelho de ar-condicionado nas lojas, mas vai faltar dinheiro no bolso das pessoas devido a pancada na fatura da conta de luz porque um outro fator precisa ser colocado pelos analistas: está faltando água nos reservatórios para produzir energia mais barata.



Mas, ao menos até agora, não tem gente falando que a inflação pode subir porque a energia pode sim ficar mais cara devido à necessidade de ligar térmicas.



Horário de pico



Explica-se: apesar de o Brasil ter hoje um parque capaz de gerar três vezes mais que os 78.978 MW médios, está faltando água para gerar energia mais barata no horário de pico.



Então, importa pouco se o pessoal da energia solar se gabe de poder gerar 31.612 MW de eólica; mais 32.423 MW em geração distribuída nos textos das casas e empresas e mais 14.445 MW de solar centralizada. De noite, o ONS vai ter que comprar energia das térmicas que podem gerar 14.707 MW, mas que funcionam quando se liga o botão.



Se liga na tomada



Entretanto, não tem uma linha nas previsões de outubro, novembro e dezembro do mercado quando o ONS vai ter que comprar mais energia térmica. Não é que tinha risco de ter apagão. E as bandeiras vão ficar muito vermelhas.



Semana que vem vai ter reunião do Copom é certo que o Boletim Focus vai cravar uma taxa de 10,75%. Mas por segurança é bom prestar atenção no item energia elétrica daqui para frente. Ele vai dar um choque em muita gente. Ah, vai.

Edificio terá piscina de vidro em Jundiaí, em Santa Catarina. - Divulgação

Piscina nas alturas



A Blue Heaven Empreendimentos, em Itajaí(SC) anunciou o Infinitá Treehouse, empreendimento assinado pelos Triptyque & Architects Office com um um elemento inédito no cenário imobiliário do Brasil: uma piscina de vidro suspensa na fachada do edifício.



A segurança estrutural da piscina de vidro, que tem 1,2 metro de profundidade, é garantida pela utilização de vidros com espessura de até 55mm, desenvolvidos e testados pela maior produtora de vidros da América do Sul. Os apartamentos entre 350 m 2 e 805 m 2 são praticamente cercados por vidro do chão ao teto e custam entre R$7 milhões e R$22 milhões.



Curso de Hambúrguer



A empresa Masterboi é a patrocinadora dos cursos de Hambúrguer Gourmet e Assados, por meio de parceria com a Casa Zero e a Iron House. A iniciativa vai oferecer 200 vagas distribuídas em dez turmas. Serão duas turmas para o curso da Escola de Açougue - Box 77 de Habilidades Comportamentais terá quatro turmas para o curso de Hambúrguer Gourmet e o curso de Assados terá quatro turmas com 20 horas-aula.



Dislub Equador



A Convém, marca de loja de conveniência do Grupo Dislub Equador testada no uma unidade da franquia em Muro Alto, no litoral sul pernambucano concorre à premiação internacional NACS Convenience Retailer of the Year Award Latin America 10 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



Govenro fará levantamento de bens culturais. - Divulgação

Censo da Cultura



Iniciativa pioneira da Secretaria de Cultura e pela Fundarpe vai realizar um mapeamento detalhado da produção cultural pernambucana reunindo informações essenciais sobre agentes e equipamentos culturais. O censo servirá como base para estudos que poderão orientar investimentos e incentivos em áreas culturais específicas, impulsionando a geração de emprego e renda no estado. A coleta será na plataforma disponível até abril de 2025 no link www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidades.



Município Turístico



O município de Gravatá recebeu recentemente o reconhecimento do Ministério do Turismo como “Município Turístico” na categorização do novo Plano Nacional de Turismo 2024-2027. Em Pernambuco, apenas nove dos 44 municípios presentes no Mapa do Turismo Brasileiro têm essa distinção.



Apenas primas



A nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, é prima da professora Conceição Evaristo. Macaé de 59 anos e Conceição de 77 anos. Mas não são mãe e filha. Conceição Evaristo é graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ e construiu sua carreira pública trabalhando em prol da educação e de políticas voltadas para minorias.



Eita Recife em SE



A convite do Governo de Sergipe, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo, terá reunião na Procuradoria Geral daquele Estado para falar sobre inovação aberta aplicada, a partir da experiência do EITA Recife. A carteira de projetos da Emprel conta hoje com dez soluções que são fruto dos Ciclos de Inovação Aberta.



Expresso Cidadão terá convenio como a Receita Federal. - Divulgação

Expresso da Receita



O Programa Expresso Cidadão, da Secretaria de Administração do Estado,terá um acordo de cooperação técnica por serviços da Receita Federal em todas as oito unidades do Expresso Cidadão, localizadas no Recife, Região Metropolitana e interior. Para ter acesso ao serviço, é necessário realizar o agendamento no portal www.pecidadao.pe.gov.br .