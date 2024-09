Com a marca Senna e 500 metros, mais alto residencial do mundo será construído em Balneário Camboriú

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prédio com a marca Senna e Lalalli Senna será construído com investimentos da FG (Francisco Graciola e Jean Graciola) e a Família Hang

O ex-campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, enfim terá um edifício com nome e autorização da família dele, que se juntou à FG Empreendimentos, uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, com atuação de mais 40 anos no mercado de alto padrão, para apresentar o Senna Tower.

Inédito no mercado imobiliário, o projeto foi desenvolvido pela construtora em co-branding com a Marca Senna, criada pelo próprio Ayrton Senna, com a proposta de se tornar o mais alto residencial do mundo, com mais de 500 metros de altura.



O projeto do residencial exigiu mais de cinco anos de análises e estudos aplicados, e será construído na icônica Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina, considerada a cidade com maior valorização imobiliária no Brasil. Segundo a FG Empreendimentos, o investimento do Senna Tower é de aproximadamente R$ 3 bilhões.



O Senna Tower também será o primeiro edifício da América Latina a implementar o Tuned Mass Damper (TMD), que cumpre a função de auxiliar na estabilização para mitigar o efeito dos ventos, uma vez que terá mais de 300 metros - o que o torna supertall, categoria dos edifícios com essa configuração.



Também recebeu o selo LEED Platinum, sigla para Leadership in Energy and Environmental Design (Liderança em Design Ambiental e de Energia), o maior nível de classificação de construções sustentáveis do mundo.



E além das áreas residenciais e privativas, terá áreas de entretenimento, lazer e gastronomia abertas ao público, e até um espaço imersivo sobre Ayrton Senna.

Empreendimento terá seis pavimentos de lazer privados, distribuídos em vários andares dois deles aberto soa publico. - Divulgação

Quando estiver pronto, a gigantesca torre da China “Pérolas do Oriente", que também é um famoso observatório, com impressionantes 468 metros de altura, perderá o título de o mais alto do mundo para o imóvel brasileiro.



No total, serão 228 unidades no empreendimento, contando com 18 mansões suspensas de 420 a 563 m², 204 apartamentos de até 400 m², quatro coberturas duplex de 600 m², duas mega coberturas triplex de 903 m² e 8 elevadores de ultravelocidade.



Haverá seis pavimentos de lazer privados, distribuídos em vários andares do empreendimento, além de Roof Top destinado exclusivamente ao residencial, totalizando mais de 6 mil m² de área de lazer.



O empreendimento já recebeu a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a Licença de Implantação Ambiental (LAI) e a aprovação na prefeitura municipal de Balneário Camboriú.



No projeto de co-branding, a FG Empreendimentos é a responsável pela realização, com a incorporação e construção do Senna Tower. A marca Senna e Lalalli Senna apresentam o conceito criativo da torre e design de interiores. O empreendimento será construído com investimentos da FG em parceria com a Família Hang.



A FG Empreendimentos é uma empresa catarinense liderada pelos empresários Francisco Graciola, cofundador e presidente do conselho consultivo, e Jean Graciola, cofundador e presidente da FG, que tem como marca a superação dos limites da construção civil.

Atualmente, ela assina os maiores empreendimentos do Brasil, com as principais tecnologias construtivas, presentes nos mais importantes arranha-céus no mundo. E nos seus 40 anos de atuação no mercado da construção civil, a FG já entregou 63 mega empreendimentos, com aproximadamente 5,5 mil unidades e tem o maior landbank da região, com três milhões e quinhentos mil metros quadrados de empreendimentos futuros, o que projeta mais de R$ 100 bilhões de VGV (Valor Geral de Vendas).



Balneário Camboriú também, é considerada a quarta melhor cidade para se morar no país - Divulgação

Atualmente ela tem 15 mega obras em andamento, sendo que a meta para 2024 é de R$ 2,1 bilhões em VGV. A empresa trabalha com mais de 90% das transações com financiamento direto da FG liderada pelos empresários Francisco Graciola e Jean Graciola.



A construtora assina oito dos 10 maiores prédios do país, vem atuando no desenvolvimento do destino Balneário Camboriú e é auditada pela Ernst & Young. A FG Empreendimentos integra o Grupo FG Brazil Holding, uma empresa de capital fechado, que administra os negócios da Família Graciola e tem hoje com mais de 60 empresas nos setores da construção civil e incorporação, hotelaria, arquitetura, comunicação, serviços e entretenimento. Emprega, direta e indiretamente, sete mil colaboradores.



Ele tem sido responsável por ter transformado Balneário Camboriú numa referência de desenvolvimento imobiliário no Brasil e no mundo. Com o metro quadrado mais valorizado no País, além de ser um grande centro turístico, está em primeiro lugar em segurança pública entre as cidades de 100 a 500 mil habitantes do Sul do Brasil, segundo pesquisa realizada pela Urban Systems.



Balneário Camboriú também é considerada a quarta melhor cidade para se morar no País, segundo índice de desenvolvimento humano, a quinta cidade do país no Índice de Governança Municipal (IGM), e a primeira colocada em ranking de qualidade de vida no Estado e quarta no Brasil.