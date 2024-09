CeasaMais: primeiro marketplace dos Ceasas do Brasil é lançado em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Plataforma pioneira no setor hortifrúti promete revolucionar comércio atacadista com e-commerce exclusivo para CNPJ

Pernambuco se tornou cenário de uma iniciativa pioneira no setor atacadista de hortifrutigranjeiros com o lançamento do CeasaMais, o primeiro marketplace de um Ceasa no Brasil. A plataforma foi apresentada oficialmente nesta terça-feira, 17, pelo Ceasa Pernambuco (Ceasa-PE), reconhecido como um dos principais centros de distribuição de hortifrúti da Região Metropolitana do Recife. A novidade promete revolucionar a forma como produtos frescos chegam ao mercado, conectando diretamente permissionários e clientes por meio do comércio eletrônico.

Inovação no mercado hortifrúti

O CeasaMais faz parte do planejamento estratégico do Ceasa-PE, que visa à modernização e à inclusão digital dos permissionários, facilitando a navegação no universo do e-commerce. Com essa ferramenta, pequenos e grandes comerciantes agora têm a possibilidade de expandir suas operações para além das barreiras físicas do Ceasa, atingindo um público mais amplo e diversificado.

“Estamos muito felizes em lançar essa plataforma, que coloca Pernambuco na vanguarda da modernização no setor hortifrúti no Brasil. Com o CeasaMais, os permissionários ganham um novo canal de vendas e os consumidores têm mais uma maneira de acessar produtos frescos e de qualidade, com a comodidade que o comércio online oferece”, destacou Bruno Rodrigues, presidente do Ceasa-PE, durante a cerimônia de lançamento.

Bruno Rodrigues, presidente do Ceasa-PE - Guga Matos/JC Imagem

“Atualmente, recebemos cerca de 70 mil pessoas diariamente, e a plataforma oferece uma solução para reduzir esse fluxo. Ao permitir compras online, estamos ajudando a melhorar o trânsito interno e tornando o processo mais ágil tanto para os vendedores quanto para os compradores”, completou Rodrigues.

Benefícios

O CeasaMais se apresenta como um canal de vendas complementar para os permissionários, oferecendo uma plataforma digital onde eles podem listar seus produtos e atender a uma base maior de clientes, sem depender exclusivamente das vendas físicas. Além disso, a adesão à plataforma é opcional, mas oferece vantagens: a partir do acesso a cotações diárias, os comerciantes podem oferecer as melhores condições para fechar negócios de maneira mais ágil e prática.

Outro benefício para os permissionários é o aumento da demanda pelos serviços de transporte. A plataforma opera com uma cooperativa local de transportadores, que será beneficiada pelo crescimento no volume de entregas geradas pelas compras online. Todas as operações de e-commerce e distribuição são centralizadas no Ceasa-PE, garantindo que os produtos cheguem aos consumidores com a qualidade e a procedência exigidas.

Os consumidores, por sua vez, têm à disposição um canal de compras que oferece produtos com preços competitivos, além de facilidades logísticas e de pagamento, como o uso de cartão de crédito e PIX, que atualmente representam 95% das transações na plataforma.

Crescimento acelerado

Desde o início das operações do CeasaMais em janeiro de 2024, os resultados têm sido impressionantes. A plataforma já conta com mais de 100 permissionários cadastrados e um catálogo que supera 700 produtos, atendendo às necessidades de estabelecimentos como restaurantes, padarias, lanchonetes e hortifrutis, além de armazéns de grãos. O CeasaMais oferece uma ampla variedade de produtos hortifrúti, como frutas, legumes e verduras, além de itens como grãos e produtos não perecíveis.

O faturamento da plataforma vem crescendo de forma consistente, com projeções de movimentar cerca de R$ 10 milhões até o final de 2024. Além disso, o número de pedidos processados já está próximo de atingir a marca de 2 mil, e o crescimento mensal das vendas tem sido de 25%, consolidando o CeasaMais como um canal de vendas bem-sucedido e em constante expansão.

A plataforma atende atualmente a toda a Região Metropolitana do Recife, além de cidades como Porto de Galinhas e Gravatá, o que amplia o alcance dos produtos oferecidos pelo Ceasa-PE. A meta é continuar ampliando as operações e fortalecer ainda mais a presença do e-commerce no setor hortifrúti.

Lançamento da plataforma CeasaMais, da Ceasa-PE - Guga Matos/JC Imagem

Perspectivas futuras

Nos próximos anos, o CeasaMais continuará a focar em estabelecimentos que demandam produtos hortifrúti em grandes quantidades, como restaurantes, padarias e supermercados. No entanto, o potencial de expansão do marketplace é promissor, com a expectativa de que novos segmentos de mercado possam ser incluídos na plataforma, gerando ainda mais oportunidades para os permissionários do Ceasa-PE.

A iniciativa também reflete o apoio do governo estadual, que vê no CeasaMais uma importante alavanca para o desenvolvimento econômico e digital de Pernambuco. “É importante frisar o apoio que recebemos do governo nesse momento, colocando o Ceasa-PE como a maior do Norte/Nordeste e a quarta maior do país. Além disso, somos os primeiros do Brasil a implantar um marketplace para o nosso setor”, declarou Bruno Rodrigues.

Acesse: https://www.ceasamais.com.br/

CeasaMais em números:

100 permissionários cadastrados

2 mil pedidos processados

Crescimento médio de 25% ao mês

R$ 10 milhões em volume de negócios projetados para 2024

Mais de 700 produtos disponíveis