BNDES repete concentração de recursos em grandes empresas e Nordeste mais uma vez perde por não sediá-las

Em 12 meses, no BNDES, enquanto o Nordeste aprovou R$22,661 bilhões, as regiões Sul e Sudeste conquistaram um total de R$141.96 bilhões.

Num evento realizado no Recife, em agosto, diretores do BNDES entre eles a diretora de Créditos Digitais para Pequenas e Médias Empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, ao lado do superintende da Sudene, Danilo Cabral comemoram o desempenho da instituição no primeiro semestre de 2024 quando foram anunciados desembolsos de R$ 6.8 bilhões o que significou um crescimento de um aumento de 196% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o valor foi de R$ 2,6 bilhões.



Tomado isoladamente e considerando que, de fato, a Região não vem tendo uma presença mais efetiva na aprovação de recursos do BNDES, o número merece uma comemoração. O banco também comemorou o fato de que entre janeiro e junho, ter aprovado R$7,7 bilhões em crédito para o Nordeste.



Mais empréstimos



Entretanto, o que não foi destacado foi o fato de que, no mesmo período, a região Sudeste recebeu R$19.622 bilhões e que a região Sul recebeu R$14.557 bilhões. Juntas elas receberam quase 70% (69,3%) de todos os recursos e tiveram quase R$47 bilhões (R$46,59 bilhões).



Os números em 12 meses do mesmo BNDES mostram que enquanto o Nordeste conseguiu aprovar R$22,661 bilhões, as duas regiões conquistaram recursos no BNDES no total de R$141.96 bilhões. E mostram que apesar do discurso a distância da capacidade de captação de crédito do Nordeste x Sul e Sudeste não mudou.



BNDES Mais Inovação não tem presença mais forte do Nordeste - Divulgação

Desproporção



A ampliação dos investimentos no Nordeste foi tema do encontro entre bancos públicos, Consórcio Nordeste, Sudene e secretários da região onde não faltaram discursos dos presentes destacando o crescimento das ações do banco embora não se tenha ouvido nenhuma referência a desproporção dos recursos captados por empresas nordestinas.



E esse é um dado que fica mais perturbador quando começaram a ser divulgados os dados do BNDES na carteira de inovação que aprovou R$5,9 bilhões em crédito entre janeiro e agosto, o maior valor para o período desde o início da série histórica, em 1995. O montante supera toda a cifra liberada ao setor, nesse mesmo intervalo de tempo, nos últimos cinco anos.



Taxas diferenciadas



Liberar quase R$6 bilhões para (ou mais de US $1 bilhão) é, de fato, motivo de comemoração. Mas quando se observa quem são as corporações que conseguiram ter esse crédito com taxas diferenciadas é possível perceber que o Nordeste está a quilômetros dessa festa.



A linha inovação respondeu por R$4,5 bilhões ou 76% dos empréstimos do banco voltados ao segmento neste ano, com as operações puxadas por farmacêuticas. A principal liberação, que somou R$1,39 bilhão, foi direcionada a três companhias da área: EMS (R$500 milhões), Eurofarma (R$500 milhões) e Aché (R$390 milhões).

Grandes empresas

O dinheiro também foi captado por empresas como a gigante brasileira WEG, fabricante de turbinas e motores elétricos com dois empréstimos desde o lançamento da linha de inovação, que somaram R$176,8 milhões.



A montadora alemã Volkswagen, a empresa de logística Rumo, a fabricante de computadores Positivo, a companhia de papel e celulose Suzano e a fabricante de aeronaves Embraer. Mesmo tendo o direito de se habilitar aos empréstimos é difícil imaginar o que o dinheiro do BNDES influi nos projetos de inovação de empresas desse tamanho.



Nordeste de fora



Nenhuma delas está no Nordeste e não há informações sobre quanto foi captado por empresas do Nordeste. Talvez porque pelo tamanho e as dificuldades de acesso ao banco, isso seja um padrão para quem empreende na Região. Mas acende a luz sobre o que vai sobrar para a região depois da Reforma Tributária.



Outra coisa é que elas também estão captando com taxas muito interessantes dos R$4,5 bilhões aprovados pelo BNDES Mais Inovação de janeiro a agosto, ao menos R$2,9 bilhões foram atrelados à TR mais spread e R$1,2 bilhão com taxa pré-fixada de 2,65% ao ano. Sob qualquer contabilidade esses são empréstimos bem baratos, especialmente se comparado ao poder de caixa das empresas tomadoras.



Sem reclamação



Entretanto, os números comemorados pelo BNDES não tiveram, ao menos até agora, qualquer queixa dos governadores. Talvez porque em estados como o Ceará, por exemplo, a opção tenha sido a de se financiar com dinheiro de investidores captados em IPO e na Bahia onde as empresas estejam sendo financiadas com fundos imobiliários e participação acionária de empresas da Região Sudeste.



Esse quadro é preocupante porque, enquanto os números das regiões Sul e Sudeste estão concentrados em empresas de grande porte, algumas multinacionais, os créditos para o Nordeste estão espalhados por empresas de médio porte e uma ou duas de maior porte.



Maior distância



Na prática, isso quer dizer que o discurso do Nordeste agora participa do bolo de crédito à inovação repete o modelo do passado ao entregar mais às grandes empresas. Embora o discurso seja de que o Nordeste está com uma taxa de crescimento de quase 200% sobre 2023.



De fato, o Nordeste conseguir captar quase R$7 bilhões em seis meses é muito bom. O preocupante é que no mesmo período foram captados R$47 bilhões nas duas regiões mais ricas. E isso em perspectiva só consolida a suspeita de quem com a Reforma Tributária essa distância vai ficar ainda maior. E sem o diferencial do incentivo fiscal.

A Cachaça Triumpho, produzida no Engenho São Pedro, na cidade de Triunfo. - Divulgação

Triumpho nos EUA



A Cachaça Triumpho, produzida no Engenho São Pedro, na cidade de Triunfo, lança novo rótulo tipo exportação criado pela designer Gisela Abad, com o apoio da Apex no programa Design Export.

A Triumpho mantém a tradição da garrafa artesanal, revestida com uma mistura exclusiva de argila e bagaço de cana-de-açúcar, com o novo rótulo que presta uma homenagem à rica cultura de Triunfo, incorporando elementos icônicos como o "Cine Theatro Guarany" e o personagem carnavalesco "Careta". E deverá ser exportada para o mercado dos Estados Unidos.



ACLF em Caruaru



Após 25 anos com forte atuação em Paulista- hoje o município com maior dinamismo imobiliário da Região Metropolitana, a ACLF Empreendimentos inicia suas operações em Caruaru. Hoje o empresário Avelar Loureiro Filho, apresenta os condomínios Sky e Star na capital do Agreste a 50 corretores imobiliários no Paulista North Way Shopping.



Condomínios Sky e Star na capital do Agreste terão o padrão do Belém Boulevard, em construção em Campo Grande. - Divulgação

EXPO Completo



Com a integração do pavilhão Norte, o Recife Expo Center passa a dispor de uma área total de 4.100 m2, além de auditório para até 1.500 pessoas e 10 salas multifuncionais com as mais modernas tecnologias de áudio e acústica do País. Segundos os sócios diretores do novo equipamento, Paulo Cavalcanti Menezes e Tatiana Menezes o equipamento permite a realização de vários eventos simultaneamente e está integrado ao Novotel Recife Marina, que compõe o Complexo Porto Novo Recife



Inovação na Educação



O Recife recebe a partir desta quarta-feira (18), a 20ª edição do Congresso Internacional de Inovação na Educação. Com o tema "Além dos Limites do Conhecimento", o evento apresentará este ano mais de 100 atividades, entre palestras, oficinas, divulgação de trabalhos científicos, lançamento de livros e apresentações culturais. O Congresso é promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, com o apoio do Sebrae-PE.



a Super Mix 2024, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, chega a sua 18ª edição - Divulgação

Super Mix 2024



Realizada pela Associação Pernambucana de Supermercados (APES) e pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA), a Super Mix 2024, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, chega a sua 18ª edição 18ª reunindo mais de mil marcas numa edição com uma programação de oportunidades, inovações e soluções para supermercadistas e mercadinhos de bairro. O evento acontece entre os dias 2 e 4 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções.



Gastrô na Mata Sul



Com uma programação de aulas-show com chefs de cozinha, capacitação e feira gastronômica com empreendedores locais, palestras e soluções práticas tecnológicas para o desenvolvimento territorial, a 3ª edição do Festival Usina Gastrô - Safra 2024 movimenta o Mercado dos Arcos, na Vila de Santa Terezinha, entre 26 e 29 de setembro. O evento é promovido pela Usina de Arte em parceria com o Sebrae, e realização do Instituto César Santos e do Fórum de Desenvolvimento da Mata Sul.



Cibersegurança



Hoje (18), no Empresarial MV, na Imbiribeira, um grupo de 120 empresários do LIDE Pernambuco participaram de um fórum que discute a cibersegurança dentro do ambiente empresarial. Participam da conversa Frederico Tostes, da Fortinet Cibersegurança; Flávia Brito, da Bidweb tendo como debatedor do diretor para a América Latina da Accenture, Luís Fernando Silva, coordenados por Bruno Almeida, presidente do LIDE Digital.



Digital BirôLab



Após atender a companhia de serviços e soluções para energias renováveis Braselco, que tem atuação no Brasil e exterior; para a ESA-PE; e restaurante Boramar, de Porto de Galinhas a agência de publicidade e marketing digital BirôLab, liderada por George Wanderley atende também o Soho Motel e os restaurantes Olegária e Ariano.



Agrinordeste chega a sua 31ª edição, nos dias 7 a 10 de novembro - Divulgação

Agrinordeste 2024



A Agrinordeste chega a sua 31ª edição, nos dias 7 a 10 de novembro. O tradicional evento gratuito estará aberto ao público, das 10h às 21h, no Pernambuco, Centro de Convenções Pernambuco, em Olinda. Durante os quatro dias, a feira contará com cerca de 120 palestras e oficinas, distribuídas em nove auditórios.



Energia na Fiepe



Nesta terça - feira (24) a Federação das Indústrias de Pernambuco realiza a 10ª edição do Seminário Elétrica, Recursos Hídricos e Infraestrutura a partir das 14h, na Casa da Indústria. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no fiepe.org.br. O encontro será aberto pelo presidente da instituição, Bruno Veloso com palestras focadas na urgência para a gestão dos recursos hídricos e energéticos no Brasil.