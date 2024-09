O que a queda, nos EUA e a subida, no Brasil da taxa básica de juros nos ensina sobre controle de gastos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu retomar o ciclo de alta da Taxa Selic nesta quarta-feira, elevando os juros básicos em 0,25 ponto porcentual, de 10,50% para 10,75% ao ano. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve iniciou seu ciclo de cortes na sua taxa de 0,50 ponto porcentual nos juros que agora estão entre 4,75 e 5,00.



Nada de novo e tudo dentro das previsões do mercado. A diferença de sinais é que nos leva à pergunta óbvia: E agora o que acontece?



Volta ao normal



Nos Estados Unidos iniciou-se um ciclo de retorno aos patamares antes da pandemia, quando os juros subiram e ficaram em níveis que não faziam mais sentido. Já no Brasil o buraco ( ou o rombo das contas públicas é maior e mais baixo) E é aí que os cenários ficam completamente diferentes. Especialmente, quando se observa o comportamento do governo em relação às suas contas.



A primeira coisa que é possível notar é que no governo, não temos nenhum rosnado dos funcionários. Primeiro, porque o presidente Lula já deu o tom da reação ao aumento de 0,25% ao indicar o futuro presidente da instituição, Gabriel Galípolo. Então, não se deve esperar algo mais agressivo do PT. Fora disso, as reclamações tradicionais das CNI, CNC e confederações dos trabalhadores.



Caminho de gasto



Mas o problema não é o aumento da taxa da Selic. O problema é como o governo vem atuando de fato em relação às suas contas. E o quadro é muito preocupante. Porque está cada vez mais claro que, enquanto o ministro da Fazenda jura de pés juntos que o Brasil vai cumprir o arcabouço, todo dia gente de fora do ministério da Fazenda anunciando gastos “justificáveis” sem que ele entre no orçamento. E isso está virando uma rotina assustadora.



Por exemplo: Os precatórios, ficam de fora do limite do OGU. O programa Pé de Meia, da Educação, também. Depois os gastos das enchentes no RS Também não entram e, na semana passada, o ministro Flávio Dino do STF decidiu que os gastos decorrentes do combate aos incêndios também não vão entrar.

Ou seja, o governo está encontrando formas de gastar mais sem que isso entre na conta geral dos custos e dizendo que o arcabouço está preservado.



Estouro da dívida



Isso quer dizer que, mesmo que os juros estourem a conta da dívida pública, o governo vai obter caixa para ir tocando seus projetos e suas crises.



Então, a questão é essencialmente o quadro que o governo apresenta para gastar sem qualquer ação de economia. Na verdade, o governo está indo no sentido contrário numa estratégia de arrecadar o que for possível. O governo não está preocupado com a repercussão no meio empresarial. O governo está preocupado com a repercussão na popularidade do presidente.



Nota dura do BC



Assim como hoje, na semana que vem o Banco Central vai escrever uma nota dura e advertir que sem ação firme do governo no controle de gastos os juros vão subir mesmo. Mas parece claro que o governo Lula já “precificou” isso e foi atrás de formas de gastar para segurar a popularidade do presidente.



E nesse cenário a taxa Selic deixa de ser uma preocupação do governo. Até porque seja pela sua articulação no STF, seja se articulando no Congresso não há muita gente interessada em barrar os gastos do governo. E aí vale qualquer “desculpa”. Da enchente ao incêndio que estamos vendo seja através de Flávio Dino, seja através de Arthur Lira.



BNDES no NE



O BNDES envia à coluna, informações sobre sua atuação no Nordeste, tema do JC Negócios desta quarta-feira (18). Segundo o banco, de 2023 até agosto deste ano, o BNDES já aprovou R$11,6 bilhões para o Nordeste no Plano Mais Produção, que financia investimentos para tornar a indústria nacional mais inovadora e digital, verde, exportadora e produtiva. No eixo de inovação do Plano, os valores aprovados para o Nordeste totalizam R$89,4 milhões em 122 operações. Para ampliar a participação do Nordeste nesses financiamentos, o BNDES vem adotando medidas para estimular investimentos na região.



Até agosto foram aprovados no BNDES Mais Inovação R$77,4 milhões para estados da região Nordeste, em 107 operações. E recentemente lançou uma linha de R$2 bilhões para investimento em data centers no país, com taxa diferenciada para as regiões Norte e Nordeste- partir de 6,3%. A nova solução é formada por recursos do BNDES e do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, do Ministério das Comunicações.

No Brasil, ao menos 1.200 milionários deixaram o país mais cerca de 1,9 milhão de brasileiros estão nos Estados Unidos. - Divulgação

Bye Bya Brasil



Depois de uma forte queda durante a pandemia, a migração de pessoas ricas está novamente em alta. Relatório da consultoria britânica Henley & Partners, mostra que em 2024, aproximadamente 128 mil pessoas com patrimônios superiores a US$1 milhão se mudaram para outros países, atingindo o maior número desde 2013.



No Brasil, ao menos 1.200 milionários deixaram o país no ano passado, em comparação a 1.800 em 2022. A China (13,5 mil), Índia (6,5 mil), Reino Unido (3,2 mil) e Rússia (3 mil) lideram as emigrações. Dados fornecidos pelos postos do Itamaraty no exterior revelam que dos aproximadamente 4,5 milhões de brasileiros vivendo fora do país, cerca de 1,9 milhão estão nos Estados Unidos.



A Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade online, que apontou que as buscas por “visto de imigrante EUA” cresceram 50% de janeiro de 2023 a janeiro de 2024.



Rian Tavares é sócio da XP Inc - Divulgação

Conexões de Mercado



Hoje no Espaço XP, em Boa Viagem, tem o networking promovido pela Câmara de Inovação Brasil-Portugal, Tizei Mendonça Advogados Associados e XP Investimentos para analisar as mudanças trazidas pela Reforma Tributária. Participam o economista e sócio da XP Inc, Rian Tavares (SP), o advogado e sócio-fundador do Tizei Mendonça Advogados Associados, Amadeu Mendonça, e a superintendente da Câmara de Inovação Brasil-Portugal, Daniela Freire.



O Nordeste concentra, atualmente, mais de R$42 bilhões em investimentos de pessoa física na bolsa de valores brasileira, a B3, com cerca de 752 mil investidores. Em Pernambuco, são mais de 142 mil investidores pessoa física, com aportes acima de R$7 bilhões.



TiC Summit



Nesta quinta-feira (19), a Algar Telecom realiza o evento Summit de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) e Internet das Coisas (IoTa partir das 13h no Cais do Sertão, quando o gestor de inovação do Brain, Vagner Santana se reunirá com líderes de tecnologia e inovação do ecossistema de inovação de Pernambuco e empresas do Nordeste.

Aposentado e devendo



A Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País, entidade criada em 2001 para representar os interesses dessas empresas está protestando contra às novas regras sobre o crédito consignado que preveem que apenas as instituições financeiras pagadoras do benefício do INSS possam conceder crédito consignado aos beneficiários durante o prazo de 90 dias contados a partir do primeiro pagamento.

A Aneps que representa os 1,5 milhão de correspondentes que poderão oferecer crédito a partir do dia em que ele recebe a carta de benefício.



Previdência privada



Mais de 11,1 milhões de brasileiros possuem previdência privada. É o que mostra um Levantamento feito pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) que revela que mais de 11,1 milhões de brasileiros possuem previdência privada. O resultado já representa 10% da população brasileira. Com o aumento da expectativa de vida, a previsão do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE) é de que, até 2050, mais de 30% dos brasileiros tenham acima de 60 anos.



PIB do Nordeste



O PIB do Nordeste deverá crescer 3,4% em 2024, um avanço maior do que a média nacional, que é de 3%, segundo projeção do Banco do Brasil. Destaque para a Paraíba, com maior dinamismo no setor de serviços, que deverá crescer 6,8%, a maior taxa entre todos os estados brasileiros Rio Grande do Norte (4,4%), Ceará (4,2%), Maranhão (4,1%) e Piauí (3,2%) apresentam estimativas para crescimento acima da média nacional. Os Pernambuco (2,8%), Sergipe (2,6%), Bahia (2,5%) e Alagoas (1,8%) de acordo com a projeção, apresentaram crescimento, mas abaixo da média da Região.



MaxDay



Neste sábado (21), no espaço do Seu Boteco, no Marco Zero, a incorporadora MaxPlural realiza o MaxDay encontro com objetivo de oferecer imóveis do estoque da empresa com descontos que chegam até R$150 mil e condições de financiamento pela Caixa. Corretores parceiros da MaxPlural estão dedicados, nesta semana, a preparar as pastas de clientes interessados. Estão sendo disponibilizados imóveis de quatro empreendimentos de médio e alto padrão, localizados no Recife, Jaboatão e Carneiros.



Perpsectiva do Bargaço no Novotel Marinas no Cais de Santa Rita - Divulgação Bragaço

Cozinha do Bargaço



Responsável pelos equipamentos da cozinha do novo Bargaço, no Novotel Recife Marina, a Vertrau Cozinhas Profissionais apresentará inovações em tecnologia e equipamentos Premium para cozinhas profissionais, no stand 20 do evento.

A empresa trata especialistas para mostrar soluções mais completas das linhas industriais para cozinhas do setor de food service. Com fábrica na Bahia, a Vertrau mantém showroom na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem. A HFN, maior feira de gastronomia e hotelaria do Nordeste, acontece entre 02 e 04 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções.



Cabine no Jardim



O Plaza Shopping comemora o sucesso da terceira edição do Cabine no Jardim. O projeto segue até o dia 29 de quinta a domingo, das 15h às 21h. Com oficinas criativas com assinatura de Bianca Branco, com selos Cabine Fashion, Cabine Kids e Bianca Branco Produções.