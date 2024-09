Planejamento patrimonial e sucessório dá o tom do evento "Conexões de Mercado", que chega hoje ao Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (19), a partir das 18h30, Espaço XP, em Boa Viagem tem o encontro de networking promovido pela Câmara de Inovação Brasil-Portugal e XP Investimentos pontuará mudanças trazidas pela Reforma Tributária. A primeira edição do encontro foi realizada em Fortaleza, no mês de maio último.



No encontro, o o maior banco de investimentos do país, será representado pelo economista Rian Tavares (SP) virá ao Recife para fazer um overview qualificado do cenário econômico e de como é possível otimizar as oportunidades de investimentos em tempos de mudanças, como a Reforma Tributária.



Também participará o advogado Amadeu Mendonça, sócio-fundador do Tizei Mendonça Advogados Associados, escritório que já realizou o planejamento patrimonial de mais de R$ 300 milhões de empresas e famílias na região Nordeste.

Rian Tavares é sócio da XP Inc., economista, escritor, palestrante e professor de MBA. - Divulgação

O evento será liderado pela superintendente da Câmara de Inovação Brasil-Portugal, cuja sede fica em Pernambuco, Daniela Freire.



O evento procura responder a pergunta sobre qual a importância do planejamento patrimonial e que decisões estratégicas podem garantir bons rendimentos e tranquilidade financeira, principalmente em tempos de reforma tributária



“Como entidade de negócios bilateral e centenária, reconhecemos a importância de fomentar o empreendedorismo e o conhecimento entre famílias empresárias de forma também regionalizada, dentro de nossa realidade econômica e cultural. O Conexões de Mercado surgiu dessa necessidade de troca qualificada”, reforça a executiva.



Atualmente, o Nordeste concentra mais de R$ 42 bilhões em investimentos de pessoa física na bolsa de valores brasileira, a B3, com cerca de 752 mil investidores. Em Pernambuco, são mais de 142 mil investidores pessoa física, com aportes acima de R$ 7 bilhões.



“Qualquer pessoa com bens que queira viver com tranquilidade deve começar a esboçar um planejamento patrimonial para garantir a sua proteção e a transmissão segura para as próximas gerações. A proposta aqui é apresentar os tipos de planejamento e detalhar instrumentos legais e tributação para orientar a tomada de decisão”, explicao advogado Amadeu Mendonça.



O Conexões de Mercado terá como anfitriã a team leader da XP Inc., Suyenne Almeida. Já para promover a mediação do encontro, a Câmara de Inovação Brasil-Portugal convidou a executiva Alessandra Andrade, superintendente geral de Aquisições da Amcham Brasil.



O evento contará ainda com uma seleção exclusiva de rótulos portugueses e brasileiros selecionados pela Entre Vinhos e guiada por sommelier convidado da casa.



Rian Tavares é sócio da XP Inc., economista, escritor, palestrante e professor de MBA. Com as certificações CGA e CFP, duas das mais renomadas do mercado financeiro, ele traz uma vasta experiência ao setor.



Antes de sua atuação na XP, Rian trabalhou como trader de renda fixa na SPX, uma das maiores gestoras de recursos do país, consolidando sua trajetória de sucesso no mercado financeiro.



Amadeu Mendonça é advogado especializado em planejamento patrimonial e sucessório, sócio-diretor do Tizei Mendonça Advogados, gerente-geral Jurídico da Perpart S/A e professor de Direito Imobiliário em Pós-Graduação e MBA.

Advogado Amadeu Mendonça, sócio-fundador do Tizei Mendonça Advogados Associados - Divulgação

Além disso, é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/PE e da Comissão de Societário e Mercado de Capitais do IBRADIM.



A Câmara de Inovação Brasil-Portugal é uma entidade bilateral que fomenta o ambiente de negócios entre os dois países e trabalha pelo fortalecimento do networking nos setores público e privado. Desde 1912, tem como missão fortalecer relacionamentos e promover o empreendedorismo.



Nascida no Recife (PE) e considerada a segunda Câmara mais antiga do país, a entidade integra a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, que reúne mais de 2 mil associados em território brasileiro.



A XP é a plataforma líder em serviços financeiros no Brasil. A empresa faz parte da XP Inc., que tem como propósito transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade.



Fundada em 2001, a empresa criou um modelo inovador de assessoria de investimentos. Prova disso, é o reconhecimento público obtido ao vencer, pelo sexto ano consecutivo, a categoria melhor Assessoria de Investimentos de São Paulo.