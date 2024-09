Declaração equivocada de empresário machista prejudica debate sobre mercado de trabalho das mulheres

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A luta por oportunidades, ascensão na carreira e salários iguais das mulheres ficou prejudicada esta semana quando o governo apresentou o 2° Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios onde se constatou que as mulheres ainda recebem 20,7% menos do que os homens por uma declaração equivocada de um empresário que, ao participar de uma live, cunhou uma frase se virou trend top nas redes sociais ao dizer que "Deus me livre de mulher CEO."



Tallis Gomes, presidente e sócio da G4 Educação, se desculpou após uma série de críticas de executivas e lideranças femininas e ficará marcado em sua carreira de empreendedor como o cara que disse temer ser liderado por mulheres.

Stress e pressão

Gomes construiu um raciocínio reprovável ao alertar para “a quantidade de stress e pressão envolvida em uma cadeira como a sua”; que “na média, o lugar não é o melhor uso da energia feminina” e para finalizar o raciocínio torto disse que “A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar e ser base de uma família” Depois da repercussão, ele fez aquela conhecida trajetória de desmentidos. Mas o estrago em seu perfil empresarial estava feito e cristalizado.



A importância de um empresário como Tallis Gomes no debate da questão da igualdade de oportunidade da mulher é próxima de zero. Mas o efeito de sua declaração, no mesmo dia em que o governo apresentou um estudo importante, prejudicou o debate e a repercussão dos dados levantados. E como no primeiro feito em 2023, eles não são bons.



Empresário Tallis Gomes, presidente e sócio da G4 Educação - Divulgação

Realidade da RAIS



Para começar, a média salarial dos homens, em 2023, foi de R$4.495,39, enquanto a das mulheres era de R$3.565,48. Entre mulheres negras, a disparidade é ainda mais acentuada, pois o salário médio e de R$ 2.745,26 ou 50,2% do salário de homens não negros, que chega a R$ 5.464,29. As mulheres não negras têm um rendimento médio de R$4.249,71.

O levantamento trabalhou com 50.692 empresas com 100 ou mais empregados.com dados da dados da RAIS de 2023 o que o torna altamente atualizado.

Mas aproveitando a estultice de Tallis Gomes uma informação preocupante é que em cargos de direção e gerência, as mulheres ganham 27% menos que os homens. Em funções de nível superior, essa diferença chega a 31,2%.



Pensar mulher



O relatório mostra que 22,9% das empresas com 100 ou mais empregados indicaram na RAIS ter política de auxílio creche, enquanto 27,9% indicaram ter política de incentivo à contratação de mulheres negras. E que em 53% estabelecimentos (26.873) com 100 ou mais empregados não havia pelo menos três mulheres em cargos de gerência ou direção da empresa.



A empresa brasileira nasce e cresce com capital masculino. E ela ainda mais masculina quando se observa que na força de trabalho analisada 10,8 milhões de empregos são ocupados por homens e 7,2 milhões de mulheres. Os rendimentos pagos foram de R$782,99 bilhões.



Numero de mulheres em postos de comando está em apenas 20% do quadro das empresas - Divulgação

Nível Superior



O dado mais promissor está na constatação de que no grupo de empresas as profissionais em Ocupações de Nível Superior já chegam a 2.004.819 o que é uma possibilidade de que possam ascender mais rapidamente nas empresas a postos de comando, mas apenas 672.763 entre os 18.044,542 vínculos estavam em postos de comando.



O debate sobre ascensão e ocupação de espaço fica mais desafiador quando se observa que segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa aponta que as mulheres ocupam apenas 15,2% das cadeiras em Conselhos de Administração, fiscais e em diretorias em empresas de capital aberto do país. O número é baixo é um aumento em relação a 2022, quando elas eram 14,3%.



Mais escolaridade



Ter mais escolaridade e estar em carreiras de futuro não garante equidade de postos de trabalho e remuneração. A nova pesquisa da Women in Technology, da Michael Page, revela que menos de 20% dos cargos de tecnologia são ocupados por mulheres. Na América Latina, as mulheres ocupam menos de 30% dos cargos de liderança e apenas 26% das empresas latino-americanas possuem programas de retenção e atração de talentos femininos.



Plano de carreira



Talvez o dado mais promissor seja o de que 63,8% dos estabelecimentos com 100 ou mais empregados indicaram o cumprimento de metas de produção como critério de remuneração e que 55,5% das empresas indicaram que utilizavam planos de cargos e salários como critério de remuneração. Ter plano de cargo e salário é um caminho transparente porque a empresa se vê como agente de mudanças. Não garante que com ele mais mulheres chegarão a postos de comando. Mas põem elas na disputa.



O que é uma estrada para que algumas delas cheguem ao cargo de CEO. E provaram que gente como Tallis Gomes e milhares de outros empreendedores até falam em estarem em programas e projetos de ESG nas suas empresas, mas não acreditam nisso e acabam se revelando quando são confrontados numa entrevista mais bem conduzida.

Predio do residencial mais alto do mundo será construido em terreno de Lucioano Hang da Havan. - Divulgação

Troca de área



Na década de 90, anos depois de abrir sua primeira loja em 1986 em Brusque, Santa Catarina, o empresário Luciano Hang comprou um terreno à beira-mar na orla de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, onde pretendia construir uma de suas megalojas. O crescimento da orla como local de turismo fez a empresa guardar o imóvel.

Agora, depois de cinco anos de preparação, Hang entregará o terreno para a FC Construtora para o Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo, homenageando Ayrton Senna em Balneário Camboriú com mais de 500 metros de altura numa operação de troca de área que prevê investimento de R$3 bilhões.

Compras



Uma pesquisa da Alelo uma empresa de benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas feita em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) sobre o “Perfil dos Gastos com Mercado por Período e Horário” feita em agosto último revela que as compras com o Benefício Alimentação são feitas à tarde 42% à noite são 31% das compras e apenas 27% dos trabalhadores fazem compras pela manhãs.



Jogo pesado



A GWM Brasil está oferecendo 100% do valor da Tabela Fipe na compra do carro usado para aqueles clientes que desejam trocá-lo por qualquer ORA 03 (incluindo as versões Skin, GT e GT Approve) ou por um Haval H6 GT. A oferta é válida até o próximo domingo, 22 de setembro, em todas as 73 concessionárias da GWM no Brasil. Os interessados no ORA 03 GT terão direito ao seguro grátis por um ano, mas neste caso não poderão optar também pela taxa zero.



Fórum de de iA



A Amcham/PE realiza, nesta terça-feira (24), no Centro de Convenções de Pernambuco, o Fórum de Inteligência Artificial, com o tema do Hype ao Real. “O Fórum objetiva consolidar uma agenda nos nossos comitês da entidade ao longo de 2024”, explica Fernanda Angeiras, gerente regional da Amcham/PE. Participam Fabrícia Faé, Head of Corporate Relationship, LinkedIn; Antônio Emílio, CSO, Governo do Distrito Federal e Luis Fernando - Diretor Executivo, Accenture.



Panificadoras HFN



A feira HFN – Hotel & Food Nordeste, que conecta fornecedores e profissionais de diversos setores, terá um espaço de destaque com soluções para panificadoras no estande da Padaria do Amanhã em parceria com o Padeirão. O evento acontecerá de 2 a 4 de outubro no Pernambuco Centro de Convenções com entrada gratuita para profissionais do setor.



Pasta de amendoim



Símbolo da cozinha americana, a pasta de amendoim já é exportada pelo Brasil. A empresa Dr. Peanut, marca pioneira de pasta de amendoim gourmet, está expandindo mercado para os Emirados Árabes. A marca, que já distribui seus produtos para 11 países, agora para Dubai. A Dr. Peanut é uma marca brasileira e estará em mais de 200 pontos nos Emirados Árabes Unidos depois que fechou uma parceria com grupo Gulf Group Holding liderado pelo líder da família Al Qassimi, Alteza Xeque Ahmed Bin Humaid Al Qassimi.



Vendas de aparelhos de ar condicionado aumentaram no segundpo triemsytre do ano. - Divulgação

Ar condicionado



O calor é uma mola de crescimento de produtos da Zona Franca de Manaus. Segundo Centro da Indústria do Estado do Amazonas o volume de vendas de condicionador de ar de janela cresceu 1.474%, em um ano, chegando a 57.718 unidades. Já as unidades condensadoras para Air Split S cresceram 1.320% e chegaram a 96.210 unidades.



Laboratória



A organização de impacto social de origem peruana Laboratória e que tem o apoio do Google.Org está chegando a Pernambuco, com o objetivo de promover a capacitação e inclusão de mulheres no universo tech. Fundada em 2014, a edtech já formou mais de 4.000 mulheres no Brasil e em outros dez países da América Latina, em cursos diversos, como desenvolvimento web e análise de dados.

A Laboratória vai oferecer 200 vagas gratuitas para o evento Código M, cuja programação inclui workshops, bate-papos, oficinas e palestras ministradas por especialistas da área. E a inscrição disponível no site oficial www.codigom.la/br e comparecer no dia.



Costa Dourada



A rede de vestuário do Rio Grande do Norte Crosby abre sua primeira loja no Litoral Sul pernambucano, no Shopping Costa Dourada. Especializada em moda masculina e feminina que já conta com mais de 100 lojas em todo o Brasil.



Salinas de Maragogi comprelta 35 anso no mercado. - Divulgação

Amarante



A Amarante, que administra o Salinas Maragogi, Salinas Maceió e Japaratinga Lounge Resort está comemorando 35 anos de atuação. Referência em turismo, inovação e receptividade no litoral de Alagoas, ela bateu recorde inédito em faturamento ultrapassando R$500 milhões pela primeira vez. A empresa está projetando um novo resort na praia do Patacho que começa a ser construído ainda