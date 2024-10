Shopping Recife anuncia novos investimentos, com centro médico e espaço gourmet; veja projeto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Shopping Recife anunciou, nesta segunda-feira (23), um novo projeto de ampliação que inclui centro médico e espaço gourmet e terá investimento inicialmente fixados em R$250 milhões. A estimativa é de que os investimentos gerem uma arrecadação de R$5 milhões para a cidade.



Quando o projeto for concluído, o Shopping Recife contará com cinco novas edificações, conectado pelo mall existente, expansão do Edifício Garagem, mais de 36 mil m2 de área verde, novos espaços para eventos, lazer e entretenimento. Numa etapa futura o Shopping Recife deverá ter um hotel integrado ao seu conjunto de edifícios embora essa nova esteja ainda em fase de desenvolvimento de modelo conceitual.



O Shopping Recife tem quase 45 anos no mercado sempre movido pelo pioneirismo. O corpo societário é formado pelos grupos JCPM, Allos, Magus e Milburn.

A assinatura do projeto é do estúdio de arquitetura Broadway Malyan, que promete incorporar tecnologias sustentáveis à estrutura, como sistemas de captação e retardo de água pluvial, tratamento de água e esgoto, luz natural e banheiros equipados com sistemas a vácuo.



Com inauguração prevista para o segundo semestre de 2025, o Parque Gourmet terá área total de seis mil m2 e três andares com mais de 1.800 lugares distribuídos em salões internos, rooftop, ambientes ao ar livre e varanda.



Centro Médico

Prevista para 2027, a segunda inauguração do projeto será o Recife MedCenter, desenvolvido em parceria com a construtora Gabriel Bacelar. O empreendimento ainda trará espaço estruturado para outros serviços como laboratório, centro de imagens e clínicas de diferentes especialidades, com possibilidade de bloco cirúrgico para intervenções de baixa complexidade.



Durante a fase de obras, devem ser gerados cerca de 200 empregos diretos e 300 indiretos, e, após a conclusão dos projetos Parque Gourmet e Recife MedCenter, a expectativa é de que mais 1.700 empregos diretos sejam gerados.



O Instituto Shopping Recife, braço social do empreendimento, deve atuar na capacitação profissional na Comunidade Entra Apulso, para que a mão de obra seja qualificada e atue nos novos serviços oferecidos.



O Shopping Center Recife foi o primeiro equipamento do chamado varejo moderno e desde sua inauguração, em 1980, o pilar de vanguarda tem sido uma marca de seus empreendedores e foi evoluindo constantemente em sintonia com as atuais e futuras demandas da sociedade.



Desta vez, para modernizar o equipamento, a empresa procurou o estúdio de arquitetura europeu Broadway Malyan, com projetos de destaque em mais de 30 países com empreendimentos que mesclam funcionalidade, estética e design responsável e sustentável. A empresa também alinhou a sua nova expansão às diretrizes ESG, incorporando tecnologias sustentáveis à estrutura, como sistemas de captação e retardo de água pluvial, tratamento de água e esgoto, luz natural e banheiros equipados com sistemas a vácuo.



Grande invstimento

“Esse será o nosso maior investimento desde a implementação da 5ª etapa, em 2012, e que representa mais do que uma ampliação física. Ele simboliza nossa visão de futuro, de crescer junto com a cidade e a região, oferecendo aos nossos clientes uma nova percepção do que pode vir a ser um shopping. O projeto não marca o futuro só para o Shopping Recife, mas para o setor, consolidando ainda mais a nossa posição de pioneirismo e referência”, registra Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife.



Segundo ela, o Parque Gourmet será a primeira novidade do projeto, com inauguração no segundo semestre de 2025 integrado ao Parque das Esculturas que se tornou uma marca do setor pela quantidade de obras de artista renomados entre eles Abelardo da Hora, Corbiniano Lins e Francisco Brennand entre outros. A proposta é a de reunir até nove operações de diferentes estilos gastronômicos, do autoral ao clássico, capazes de atender às necessidades dos clientes a qualquer hora do dia.



Isso será possível graças à estrutura com entrada e saída própria, e combina um mix de ambientes e possibilidades. Ao todo, o Parque Gourmet terá três andares, com superlativos 1,8 mil lugares distribuídos em salões internos, rooftop, ambientes ao ar livre e varanda. No paisagismo, o espaço traz design sustentável, com iluminação natural e presença de muito verde.



Embora a curadoria dos restaurantes selecionados esteja avançada, já trazendo como confirmados os premiados chefs pernambucanos André Saburó, Pedro Godoy e Biba Fernandes, o Shopping está aberto a negociações com operadores que agreguem mais opções ao novo serviço a ser oferecido.



Previsto para 2027, o Recife MedCenter, desenvolvido em parceria com a construtora Gabriel Bacelar em regime de incorporação. A proposta é de um complexo de saúde multidisciplinar, idealizado para atender às necessidades da área médica e de bem-estar com infraestrutura de alto padrão e contará com torres interligadas com capacidade para até 168 consultórios com salas a partir de 36 m2. O empreendimento acrescentará 10 mil m2 de área privativa ao shopping e VGV de R$140 milhões.



Serviços diferenciados

O empreendimento terá ainda espaço Premium estruturado para outros serviços como laboratório, centro de imagens e clínicas de diferentes especialidades, com possibilidade de bloco cirúrgico para intervenções de baixa complexidade. O Recife MedCenter fica localizado ao lado do Edifício-Garagem B, com dois acessos integrados ao mall, numa área próxima ao restaurante Coco Bambu. O empreendimento acrescentará 10 mil m2 de área privativa ao shopping e VGV de R$140 milhões.



Finalmente, a nova série de investimento vai trabalhar procurando gerar impactos positivos que se estendem para o seu entorno, com investimento em obras que melhoraram a qualidade de vida dos moradores de Entra Apulso e proporcionam fluidez na mobilidade urbana da cidade, com a requalificação da Rua Bruno Veloso.