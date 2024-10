Produção do e-metanol em Pernambuco vai além do hidrogênio verde em mercado de classe mundial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O governo do Estado assinou, ontem (23), com a empresa dinamarquesa European Energy termo de instalação de uma planta de e-metanol, a primeira indústria de produção do Brasil numa área de 10 hectares em Suape.



A estimativa é de R$2 bilhões em investimentos. Pelo cronograma estabelecido, o projeto básico será apresentado até 30 de abril de 2025, e as obras terão início seis meses depois, com a concessão das licenças ambientais.

Motivo de festa



A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra tem muitos motivos para comemorar. Não apenas pelo aporte intensivo de capital de uma projeto de classe mundial, desenvolvido por uma companhia de grande porte, mas pelo que de diferente ele tem relacionado a sua conexão com o etanol, um produto feito por indústrias de Pernambuco e que acaba de ganhar uma perspectiva de ser fornecedora para um novo produto de maior valor agregado o CO2 Biogênico.



Explica-se. E-metanol é um produto que não foca na exportação de energia a partir de hidrogênio verde, embora no ciclo de produção do e-metanol, ele entre como componente estratégico. Segundo, o projeto em Suape segue o modelo da planta já em construção na Dinamarca que deve entrar em operação este ano.

Fornecedor local



Quando a empresa diz que quer fornecedores locais o que deseja é comprar CO2 Biogênico (140 mil toneladas ano), preferencialmente adquirido em usinas de Pernambuco e demais estados do Nordeste oriental (AL, PE, PB e RN) que entram na composição de e-metanol a partir de hidrogênio verde.



Para Pernambuco é estratégico porque o estado tem um grupo de empresas com expertise em produção de CO2 que acontece dentro do processo de produção de etanol com especificações para ser usado no e-metanol.

Perspectiva da Indústria de produção de e-metanol da European Energy na Dinamarca que a empresa pretende fazer em Suape - DIVULGAÇÃO

Mercado real

E, de certa forma, o estado ganha uma operação real que não está focada apenas na produção de hidrogênio verde vendido para produzir energia. Por que no processo de e-metanol o H2V entra como elemento de um outro produto com mercado consolidado e altamente promissor.



Dito de outra forma, a European Energy não fará uma planta para fazer e vender hidrogênio verde. Ela construirá uma planta que tem hidrogênio como insumo de e-metanol e que compra CO2 de empresas locais que produzem etanol.



CO2 de biogás



O projeto prevê que também seja usado CO2 produzido a partir de biogás onde a empresa, através de uma subsidiária (Ammongas) - companhia fornecedora de plantas ambientais sob medida que European Energy controla - pretende ajudar gestores de aterros sanitários a se incorporarem ao processo.

Isso abre mais mercado de C02 que a indústria sucroalcooleira também pode produzir em maior escala, até porque empresas locais já têm CO2 na prateleira para outros clientes.



Meio do processo



Para o processo de produção de hidrogênio verde, estimado em 20 mil toneladas, a empresa vai usar energia renovável, entre elas eólica de parques que controla (inclusive podendo usar a energia a ser produzida num projeto que está prevendo para ser implantado em Tacaimbó), embora com a oferta de energia no Mercado Livre a decisão virá, naturalmente, pela oferta de melhor preços.



E embora não seja uma coisa que o estado tenha alardeado, o projeto da European Energy despertou interesse de Pernambuco exatamente porque ele se insere na cadeia produtiva do hidrogênio verde, mas por uma rota diferente.



Fornecedor local



Além disso, o empreendimento que tende a agregar fornecedores locais como as usinas de etanol, também é um novo cliente para as plantas de geração eólica e de biometano que agregam mais valor à indústria local que será fornecedora de insumos.



A European Energy, aliás, já está em Pernambuco e na Paraíba, onde possui dois projetos operacionais: uma planta solar localizada na Paraíba, na cidade de Coremas, de 93 MW, e também o Complexo Eólico Ouro Branco e Quatro Ventos, localizado em Pernambuco, com capacidade de produzir 94 MW.



Energia eólica



De qualquer forma, isso quer dizer novos empreendimentos de produção de amônia, por exemplo, que o estado está negociando. Além do fato de, no caso da empresa dinamarquesa, se tratar de tecnologia dominada e já adotada.



Ou seja, ter projetos da cadeia do hidrogênio verde e não apenas cuidar da produção para exportação. O que torna o projeto da European Energy diferente é que ele se destaca como um combustível líquido de baixo teor de carbono, emergindo como uma alternativa viável aos combustíveis fósseis em setores desafiados pela descarbonização, como o transporte marítimo.



Estratégia global



Talvez por isso foi que o CEO da European Energy, Jens-Peter Zink, tenha afirmado que a instalação da planta em Pernambuco faz parte da estratégia global da empresa.



“Este projeto faz parte de nossa estratégia de internacionalização. Trazemos a expertise dinamarquesa no desenvolvimento, construção e operação de projetos de descarbonização. Acreditamos que o país reúne todas as condições para consolidar-se como protagonista na transição energética mundial ", disse.



Maersk cliente



Para completar, a European Energy já estabeleceu parceria com a empresa A. P. Moller-Maersk, também de origem dinamarquesa, para abastecimento dos novos navios da holding à base de e-metanol. O seja planta terá uma cliente como Maersk na porta, ou no cias de seu TUP em Suape.



É que holding é uma das maiores companhias de transporte marítimo do mundo e, por meio de sua subsidiária APM Terminals, está iniciando o projeto de um novo terminal de contêineres em Suape, que será o primeiro 100% eletrificado da América Latina. a nova planta deverá começar a operar no segundo semestre de 2026, prevendo investimentos de R$ 1,6 bilhão. O projeto de e-metanol deve ter obras terão início em outubro do próximo ano, e a unidade começa a funcionar em julho de 2028 no terreno localizado nas proximidades do Estaleiro Atlântico Sul.



O Governo de Pernambucocontrata atualização do projeto de dragagem e desassoreamento do Rio Beberibe, em Peixinhos, Olinda. - Divulgação

Rio Beberibe

O Governo de Pernambuco publicou o edital para a contratação de empresa de consultoria de engenharia para fazer a atualização do projeto de dragagem e desassoreamento do Rio Beberibe, em Peixinhos, Olinda.

O processo de dragagem do Rio Beberibe será financiado com recursos do Estado no valor de R$84 milhões, como contrapartida do programa Periferia Viva, do governo federal, que entrará com R$353 milhões em obras no Estado. A dragagem e remoção de sedimentos acumulados no leito do rio terão urbanização complementando o trabalho de infraestrutura.

Imóvel da Caixa

A partir de hoje, mais de 500 imóveis, entre casas, apartamentos e terrenos serão leiloados pela Caixa Econômica Federal até o dia 30 de setembro. Os bens estão localizados em 21 estados brasileiros entre Pernambuco que tem 17 lotes no pregão com o detalhe de que alguns lotes oferecidos permitem o uso do FGTS e financiamento. O pregão é público e será realizado na modalidade eletrônica por meio do site do leiloeiro Helcio Kronberg https://kronbergleiloes.com.br/.

ESTRATÉGICA Desde a descoberta do pré-sal, nos anos 2000, Petrobras ganhou ainda mais importância - TANIA REGÔ/AGÊNCIA BRASIL

CESAR Oil & Gas

Uma parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) com o CESAR, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, programa trazer 30 empresas do setor de petróleo e gás para o Innovation Journey, em Recife, que acontece nos dias 11 e 12 de novembro. O programa abrange uma experiência interativa a um dos maiores ambientes de inovação e maior polo tecnológico do Brasil. Mas desde ontem (23) o CESAR estará no Rio Oil & Gas (ROGe), evento que acontecerá no Boulevard Olímpico, zona portuária do RJ apresentando o projeto “Conectando energias”, o congresso este ano abre o leque do debate para o cenário da transição energética.

Diego Villar.PE

Nova parceria



A Afya, maior hub de educação e soluções para prática médica do país firmou parceria com a Pague Menos e Extrafarma para que os usuários da plataforma podem acessar e comparar preços de mais de 20 mil produtos presentes no catálogo da rede através do CliqueFarma, ferramenta online para comparação de preços de medicamentos. Somente em agosto, a ferramenta ajudou os consumidores a economizarem R$46 milhões na compra de medicamentos e produtos farmacêuticos.



MEI de festa



A Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), que representa um ecossistema de empresas de 54 ramos diferentes, como buffets, locadoras, audiovisual, floristas, decoradores e montadoras de estandes, entre outros iniciou uma campanha junto ao governo para criar um regime de Microempreendedor Individual (MEI) específico para o setor de eventos. A Abrafesta estima que cerca de 80% dos trabalhadores do setor sejam informais, o que impacta negativamente os dados do governo federal sobre empregabilidade.



Projeto Confeitar terá workshop de confeitaria idealizado por Anna Corinna - Divulgação

Projeto Confeitar



A HFN – Hotel & Food Nordeste, maior feira de hospitalidade e alimentação fora do lar do Norte e Nordeste, terá mais uma edição do projeto Confeitar, workshop de confeitaria idealizado por Anna Corinna e que fez bastante sucesso ano passado. Também terá a Arena Burguer, dedicada às hamburguerias. O Confeitar com 12 aulas que abrangem desde bolos decorados a chocolates e sobremesas, o Confeitar é gratuito e traz uma abordagem prática e educativa.



Camponesa



A Camponesa, 3ª maior marca em vendas de leite em pó do Brasil, hoje pertencente ao grupo Alvoar Lácteos, realizou investimento de R$10 milhões para fortalecer sua presença no mercado lácteo, agora direcionado ao segmento premium.



A marca Camponesa representa 50% do faturamento de R$4,8 bilhões do grupo e quer crescer 15% em número de vendas com o novo posicionamento. A Camponesa é especialista em leite desde 1948 e é a 3ª maior em leite em pó do Brasil sendo líder de leite em pó no Nordeste.

Diego Villar, da MD

O executivo Diego Villar, CEO da da Moura Dubeux vira Cidadão Pernambucano amanhã (25) na Alepe, nesta quarta-feira (25. Engenheiro de formação, está há 14 anos na companhia e ocupou diversas funções na empresa e à frente da abertura de capital da Moura Dubeux na Bolsa de Valores. Na sua gestão a MD atingiu a liderança no mercado imobiliário do Nordeste, e hoje é uma das maiores do Brasil no seu segmento.



Connectoway



A empresa pernambucana Connectoway parceira há quase 10 anos da Huawei, além de uma por cinco anos atuar no desenvolvimento conjunto em negócios e serviços voltados para o setor empresarial foi destaque no Huawei Connect, realizado em Xangai, na China. liderada pelo CEO, Carlos Cartaxo foi a única representante do mercado a receber os prêmios, ao lado de dois outros parceiros internacionais.



Talks no Paiva



O executivo Sinval Xavier, da Glichkeit 2º Encontro de Networking da Reserva do Paiva, nesta sexta (27), das 14h às 18h, no Novo Mundo Empresarial. Vai abordar o tema “Gestão Inteligente: Como Decisões Certas Impulsionam Resultados”.