Festival Pinte o 7 começa na Ferreira Costa, focando no final de ano como época de reformas

O Home Center Ferreira Costa está promovendo o “Festival Pinte o 7” com produtos com até 50% de descontos e ainda podendo dividir em até 10x sentindo um crescimento no setor de materiais de construção em até 20%, com possibilidade de aumento no decorrer dos últimos meses.



É que com a chegada do final de ano, muitos consumidores já começam a considerar a ideia de reformar suas casas ou apartamentos e escritórios para o ano que está por vir. E o recebimento do 13º salário, junto com a chegada das férias, acabam fazendo deste o momento ideal para planejar esses ajustes.

Durante toda campanha, a Ferreira Costa vai manter ofertas especiais em tintas e acessórios para pintura?alcançando as cidades onde a Ferreira Costa está presente nas cidades de Salvador, João Pessoa, Caruaru, Natal, Aracaju, Recife e Garanhuns.



Entrando no último trimestre e o mercado já vem sentindo esse aquecimento no setor da construção civil. Segundo estudos da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) o comparativo do ano passado para esse ano foi de 1,3% para 2,3% de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Devendo ainda crescer 2,9% a cada momento que se aproxima do final do ano.



Crescimento de vendas



Em 2024 apenas o setor de tintas registrou um volume de 1,87 bilhão de litros comercializados, o que representa um aumento de 3,4% nas vendas e leva o setor a registrar o seu segundo melhor desempenho da história, ficando 0,4% abaixo do recorde alcançado em 2021, de acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), entidade que reúne 36 fabricantes e representa mais de 80% da produção do Brasil`.



Para 2024, a Abrafati prevê um crescimento de 2% a 2,5%, deixando o país ainda mais colorido. E esse aquecimento também vem se refletindo no varejo, o Home Center Ferreira Costa já vem percebendo um aumento de 20% na procura desses itens.



A maior procura se encontra no setor de tintas, com o Festival Pinte o 7, onde é possível encontrar descontos de até 50% desses itens tanto nas lojas quanto no www.ferreiracosta.com.br ou no aplicativo.



O Festival que chega a ser um dos maiores do Nordeste, vem com uma tendência de cores que é exclusiva Ferreira Costa, com o intuito de inspirar clientes e profissionais para trazerem personalidades para a sua casa. Com a manipulação de tintas, além das tradicionais como branco, palha, bege, preto, a indústria de tintas se desenvolveu muito e hoje há milhares de opções à disposição do consumidor, chegando a ter 2 mil tons.



Treinamentos grátis com certificado



Além das promoções, o Festival conta com cursos e treinamentos gratuitos com certificado para os pintores e aqueles que desejam ingressar na área. Já que o setor se encontra defasado e empresas do setor já se queixam da dificuldade de encontrar mão de obra em geral e principalmente trabalhadores qualificados. Segundo os dados recentes da Sondagem da Construção do FGV Ibre, a escassez de mão de obra é apontada por quase 30% das empresas como uma das principais dificuldades enfrentadas no momento.



No festival, os cursos são atrelados ao Clube do Profissional e acontecem de forma presencial nas lojas e qualquer pessoa pode participar. O Clube do Profissional do Home Center Ferreira Costa existe desde 2005 e já profissionalizou mais de 22 mil pessoas com cursos, palestras e oficinas em eventos presenciais com certificados 100% gratuitos emitidos.



E para quem procura dicas em como preparar a casa para a pintura, a primeira dica da Ferreira Costa é a escolha correta da cor. Cores claras como branco, tons pasteis e cinza claro podem criar uma sensação de amplitude e luminosidade em espaços pequenos. Para ambientes mais acolhedores, tons de terra, como bege e marrom, podem ser a escolha ideal.



Sofisticação personalidade



As cores mais escuras podem adicionar sofisticação, mas também fazer com que um espaço pareça menor, então use com moderação. Se não quiser pintar um cômodo inteiro, você pode colorir uma parede com uma cor contrastante, conhecida como parede de destaque. É uma opção que pode dar personalidade a um cômodo sem mudar tudo.



Entretanto, antes de escolher seu estilo, é importante entender que existem diferentes acabamentos de tinta. Isso pode influenciar no seu projeto. Além disso, é preciso pensar no conforto para sua família. Assim, tenha em mente que para ambientes internos, é preferível que tintas sem odor sejam utilizadas, para não incomodar seu espaço de descanso.



E se o consumidor ou alguém da sua família seja alérgico a mosquitos, as tintas anti mosquito repelem o Aedes aegypti, responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya, oferecendo maior proteção ao lar. E não deve esquecer das tintas antimofo, ideais para regiões quentes e úmidas, como a maioria na região do Nordeste.



Previnindo mofo e fungo



Elas oferecem durabilidade e previne o mofo, fungo que pode causar uma série de doenças respiratórias. Aplicação direta. Essas dicas estão disponíveis em nossas lojas, no aplicativo e no site ferreiracosta.com.



Com 140 anos de história, a Ferreira Costa (@ferreiracosta), maior Home Center do Nordeste, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, levando ao consumidor mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração.