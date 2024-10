O falso discurso de queixa dos juros alto quando quem mais toma crédito e deixa o empreendedor na fila

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Numa entrevista à jornalista Roseann Kennedy, o vice-presidente em exercício, Geraldo Alckmin disse estar confiante de que o governo cumprirá as metas do arcabouço fiscal neste ano, mas vê o aumento dos juros como o mais nocivo para as contas públicas concluindo que “Não tem nada pior para a questão fiscal do que esse aumento da Selic”.



Ele repetiu um velho discurso de que hoje, o Brasil tem a terceira maior taxa real de juros do mundo atrás da Turquia E Rússia, que está em guerra e o Brasil. Que o país tem US$360 bilhões em reservas e que no ano passado, o saldo da balança comercial foi de quase US$100 bilhões, concluindo que “Não tem o menor sentido isso”.



Juros para quem



Tem excelência. Embora um ouvinte pouco atento possa ser levado ao entendimento de todos os dias, quando os bancos abrem, um grupo de senhores com ternos bem cortados de risca de giz abram seus computadores e digam “hoje vamos cobrar 37,27% no crédito para capital de giro e 36,90% na conta garantida das empresas”.



Na verdade, o ato de reduzir ou aumentar até existe. Mas o que o ex-governador de São Paulo não esclarece é que antes de atender ao empresário aflito e assustado, o mesmo conjunto de bancos precisa atender ao Tesouro Nacional que lhe informa quanto vai rolar da Dívida Pública Federal o que, efetivamente, define o que vai “sobrar” para setor produtivo já que pelo volume que o cliente governo precisa, o banco prefere emprestar à União pelas garantias que ela oferece.



Rolando a dívida



Dito de outra forma: todos os dias o governo precisa de tanto dinheiro para rolar suas dívidas que o espaço que sobra para irrigar a economia privada acaba puxando a taxa para cima.



Na mesa de operações, o banco (que pega o dinheiro do investidor para emprestar) primeiro atende ao seu melhor cliente - que todos os dias precisa rolar sua dívida - e só depois aos demais clientes que vai ao mercado



Líderes palacianos



O discurso do presidente em exercício não é único. Empresários, especialmente os alinhados com o governo, não raro beneficiários das taxas subsidiadas do BNDES, também fazem esse discurso. Sem dizer que o Brasil só tem as taxas de juros que pratica porque eles precisam concorrer com o governo.



No microfone de uma entrevista, o discurso de Geraldo Alckmin não esclarece que quando o governo deixa de tomar crédito porque ajusta suas despesas, naturalmente a taxa baixa na ponta. E ela sobe não porque o governo, no momento, está cada vez mais rolando sua dívida tendo que pagar mais caro já que está pedindo mais dinheiro no mercado.



Secretaria do Tesouro Nacional. - Divulgação

Gastando mais



O problema do setor público é que no governo Lula não se fala em gastar menos e - consequentemente - ir ao mercado com menos necessidade de emitir títulos públicos. E quando faz isso, o banqueiro que não quer ministro da Fazenda para para genro, cunhado e sogro cobra mais caro pelo dinheiro.



O discurso do presidente em exercício também não explica que, quanto mais o Governo precisa de dinheiro, o banco não apenas sobe a taxa como encurta o prazo. Geraldo Alckmin não disse que de nosso DPF de R$7 trilhões, 21,77% (R$1,41 trilhão) de todos os títulos que o Tesouro Nacional emite para garantir os empréstimos para rolagem da dívida tem prazo de 12 meses. E que 15,99% (R$1,09 trilhão) desses títulos precisam ser renovados em 24 meses.



No cheque especial



De certa forma pode-se dizer que o governo vive no cheque especial. E aí quando na gestão das despesas não passa nenhum sinal de preocupação com os gastos, o banco cobra mais caro. Até porque o dinheiro aplicado é do investidor brasileiro que tem 91% da nossa Dívida Pública já que os detentores de títulos públicos não residentes somam apenas 9%.



Aí importa pouco se o Brasil tem, como lembrou o presidente em exercício, US$360 bilhões em reservas internacionais. Ou que no ano passado, o saldo da balança comercial foi de quase US$100 bilhões.

Geraldo Alckmin já foi governador de São Paulo quatro vezes. Ele sabe disso melhor do que Lula. Mas jamais vai dizer que o governo do qual faz parte precisa economizar nas suas despesas. E muito menos quando está respondendo pela presidência da República.

Armazenamento de Energia Eletrica não terá um plano contratção em 2025. - Divulgação

Sem pessoal



A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou, nesta terça-feira (24) as alterações em sua agenda regulatória, postergando para 2025 as adequações regulatórias para inserção de sistemas de armazenamento, incluindo usinas reversíveis, no SIN (Sistema Interligado Nacional) mantendo o Brasil sem um marco regulatório para o setor.



A medida estava prevista para este ano, mas segundo o Diretor-Geral, Sandoval Feitosa argumenta que a decisão se deu pela “necessidade de compatibilizar a carga de trabalho com o novo dimensionamento da atual equipe”.



Corte de verba



Ele revelou que a agência não tem pessoal para a tarefa, pois todos os servidores alocados na coordenação desse assunto, ao longo do ano deixaram de compor a equipe da área técnica responsável pela coordenação da atividade. A ANEEL estuda o tema desde 2016 e estava previsto que, em 2025 fosse feito o primeiro leilão de armazenamento.



O fato, na verdade, expôs o quadro grave das agências reguladoras sem pessoal e a pressão do Governo Lula para que analise os projetos de seu interesse - o que nem sempre são os nacionais. Nesse caso, a Aneel está em confronto aberto com o governo Lula com a atuação do ministro Alexandre Silveira. A Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia lamentou a decisão.



Ar do Porto Novo



Com projeto da InterPlan, a primeira no Brasil a utilizar a solução coolfit em sistemas de ar-condicionado de grande porte, a Comtel, uma das maiores empresas de instalação de climatização de grande porte do Nordeste, concorre ao prêmio SMACNA como destaque anual do setor. O sistema foi implantado no Complexo Porto Novo Recife e prevê menores emissões de gases de efeito estufa, especialmente o CO?.



Restgaurante 777 no sushiman chef Vinicius Kikuti com operação no Bargaço. - Divulgação

777 no Bargaço



O premiado sushiman chef Vinicius Kikuti, que lidera o restaurante 777, em Petrolina, vai assinar o cardápio do novo sushi, que será operado pelos sócios do novo Bargaço Recife. O nome do espaço localizado no térreo ao lado da escada de acesso ao primeiro andar ainda não foi definido, embora sua inauguração ocorra ainda em 2024. Kikuti liderava operações em várias cidades e para o Bargaço foi necessário enviar os futuros sushiman para um estágio em Petrolina.

Sushiman chef Vinicius Kikuti do Bistrô 777 será o consultor do Bargaço - Divulgação

Emenda com dono



O presidente em exercício do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) entregou, nesta quarta-feira (25) , um conjunto de máquinas agrícolas a dois municípios paraibanos. A entrega faz parte de uma ação conjunta do seu gabinete com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf através de emenda parlamentar. Foram beneficiados os municípios de Lucena e São José de Princesa. Depois do Orçamento Secreto esse é um caso raro de um parlamentar que manda uma emenda para um município de seu estado e os beneficiários sabem a origem e o destino do dinheiro.



Senador da Paraiba Senador Veneziano Vital do Rêgo – MDB/PB comemora trator comprado pela Codevasf. - Divulgação

Tempo real



Os clientes da Neoenergia Pernambuco já têm acesso ao acompanhamento de suas solicitações em tempo real, independentemente se foi a interação foi realizada no site oficial da companhia, em uma das lojas de atendimento espalhadas pelo Estado, via teleatendimento (116) ou pelo APP. O serviço está na nova agência virtual da distribuidora no www.neoenergia.com.



Esta semana foi concluída a retirada das escadas rolantes. - Divulgação

Americanas Recife

Ícone do varejo moderno na década de 80, o prédio de cinco andares das Lojas Americanas virou uma operação de apenas um piso. Esta semana foi concluída a retirada das escadas rolantes que era uma marca da unidade entre as Ruas Sete de Setembro e Rua do Hospício.



Sucesso do MaxDay



No MaxDay, no último sábado, a MaxPlural recebeu mais de 300 pessoas interessadas em adquirir um dos imóveis oferecidos com descontos e financiamento pela Caixa. Do total de público, ao menos 50 fecharam negócio. A incorporadora prepara novos lançamentos no Recife e Porto de Galinhas ainda em 2024.



Empreendimentos



A Construtora Carrilho - que completa 55 anos em 2024- está lançando mais um empreendimento da sua linha Urban, enquadrados no Minha Casa Minha Vida Faixa 3. Trata-se do Pátio Nattú, na Caxangá. Este ano, a Carrilho já lançou o TIV Studio da linha Carrilho Premium, no Rosarinho.



Lojas Avenida



Nesta sexta-feira (27), a Lojas Avenida vai inaugurar sua 10ª unidade em Pernambuco em Olinda. A nova loja ficará no Shopping Patteo, localizado na Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada. A inauguração faz parte do plano de expansão acelerado promovido pela Pepkor, líder no varejo de moda na África do Sul, que assumiu o controle de operações da Lojas Avenida no início de 2022. Ao todo são mais de 180 unidades espalhadas pelo Brasil.