Pnad Contínua e Caged de agosto mostram potencial do Brasil para gerar emprego que paga imposto e gera renda

A divulgação da taxa de desemprego no País que chegou a 6,6% no trimestre terminado em agosto, o menor resultado para esse período do ano em toda a série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012 pelo IBGE no mesmo dia em que o Ministério do Trabalho divulgou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com saldo positivo de 232.513 vagas de trabalho com carteiras assinadas permite na comparação diferenciada dos dois indicadores uma avaliação de como a economia está se comportando ate o chamado segundo quadrimestre em relação ao emprego no Brasil.



O dado do IBGE mostra que a população ocupada ao chegar em 102,5 milhões faz novo recorde da série histórica iniciada em 2012 enquanto a população desocupada ficou em 7,3 milhões enquanto a A população desalentada (quando uma pessoa desiste de procurar emprego) foi de 3,1 milhões o menor contingente desde o trimestre encerrado em maio de 2016 (3,0 milhões).



Contagem real



O mesmo mês de agosto trouxe, neste caso contagem real pelo Ministério do Trabalho e Emprego, saldo de melhor resultado para este mês desde 2023, considerando a série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020. Em oito meses o saldo segundo o Caged é de 1.726.489 novos postos de trabalho numa movimentação de emprego de 15.868.701 de desligamentos contra 17.595.190 de contratações.



O fato de o Brasil chegar à taxa 6,6% no trimestre terminado, em agosto indica que existem regiões onde a questão da disponibilidade se tornou um problema para as empresas o que tende a forçar o pagamento de maiores salários e ampliação da busca por profissionais qualificados.



Construção maior



Os dados mostram segundo o Caged que em todas as Atividades Econômicas medidas pela CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) de janeiro a agosto houve crescimento com recortes como o crescimento de 7,77% na Construção (213.643 novos postos de trabalho), 6,43 % nos serviços de Educação (128.334 contratações) e 7,05% nos setores de Artes, Cultura, Esporte e Recreação com geração positiva de 21.326 novos empregos.



Os dados da Pnad Contínua dão novas informações quando afirmam que o número de empregados no setor privado chegou a 52,9 milhões, novo recorde da série iniciada em 2012 com o número de empregados com carteira de trabalho chegando ao recorde de 38,6 milhões.



Emprego formal



O dado de carteira assinado é uma das mais robustas informações porque se trata de emprego formal que recolhe impostos para a previdência e aumenta a seguridade social. Embora a taxa de informalidade em 38,8% da população ocupada (ou 39,8 milhões de trabalhadores) aponte para um enorme desafio.



Mas a questão das contratações reveladas pela medição do TEM através do Caged de agosto ajudam em outro recorte para se entender o que, de fato, acontece com a economia brasileira expressão pelo indicador do emprego. Estados como Espírito Santo tiveram, este ano, aumento de salários médios de 3,31%.

No Paraná o crescimento de salários pagos entre agosto de 2023 e 2024 foi de 2,57%, enquanto em Santa Catarina chegou a 2,90% (R$2.187,30) e 3,75% no Mato Grosso (R$2.101,86). A título de comparação, no Nordeste cujo crescimento foi de apenas 1,80% o salário médio real de admissão chega a apenas R$1.830,50.



Gente ocupada



No IBGE a Pnad contínua diz que a força de trabalho (pessoas ocupadas e desocupadas), no trimestre de junho a agosto de 2024, foi estimada em 109,8 milhões de pessoas, novo recorde da série histórica iniciada em 2012. E confirma o dado do TEM no setor da construção no rendimento médio mensal real habitualmente recebido no trabalho principal, segundo os grupamentos de atividade que chegou a 4,6%%.



Os dois dados revelam que a Construção não apenas gerou mais postos de trabalho com pagou salários mais altos no trimestre móvel de junho a agosto de 2024. Além da construção Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas tiveram 4,0% de crescimento de salários, enquanto Transporte, armazenagem e correio aumentaram 4,8% no período.



Fosso de regiões



Estudos mais aprofundados vão permitir o impacto disso na economia, repercussão no aumento da renda (e das despesas) das famílias, indicando que a geração de emprego vem se mantendo sustentada e ampliando o aumento da renda média do trabalhador.



Mas também aponta que o crescimento do emprego em regiões como no Nordeste ( Pernambuco com 43.492; Bahia com 81.096 e Ceará com 44.179 novos postos de trabalho) carregam o peso da perda de emprego do ano passado.



Até porque o Nordeste carrega as maiores taxas de desemprego por estados foram encontradas em Pernambuco (11,5%), Bahia (11,1%) e Ceará (7,5%) com taxa regional de 9,4% enquanto no Sudeste ela está em 6,6%, chegou a 54%, no Centro Oeste e apenas 4,7% no Sul. O que indica claramente que em algumas microrregiões quer dizer pleno emprego e até oferta de postos de trabalho maior a disponibilidade de trabalhadores disponíveis. Situação que, no Nordeste, simplesmente não existe.

Solução modular de armazenamento de energia. - DIVULGAÇÃO

Governo vai armazenar energia



Não era o que o setor esperava. Mas a informação de que o Ministério de Minas e Energia (MME) ao fazer a Consulta Pública nº 176/2024, para definição das diretrizes do Leilão de Reserva de Capacidade em junho de 2025 incluirá também informações para contratação de sistemas de armazenamento de energia elétrica foi uma conquista.



A proposta deve trazer ganhos estruturais para a operação da matriz elétrica e ajudar a acelerar a transição energética rumo uma economia mais verde e sustentável no Brasil. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica comemorou afirmando que as tecnologias de armazenamento podem ajudar a reduzir o uso de termelétricas fósseis emergenciais e poupar os reservatórios das hidrelétricas, beneficiando os consumidores com tarifas menores ao longo do tempo.



A Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia .Os sistemas de armazenamento de energia elétrica, inclusive em baterias, são uma realidade global, com mais de 54 GW de potência instalada até 2023, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA). O futuro Leilão prevê a contratação voltada para sistemas de armazenamento de energia que proporcionem resposta instantânea e flexibilidade operativa, com disponibilidade de potência máxima de 4 horas diárias e entrega de potência de 30MW, a fim de garantir a viabilidade operacional.



Imposto de cachaça

Produtores de Cachaça defendem a Reforma Tributária, mas lançaram nesta sexta-feira (27) um Manifesto que alerta para os impactos negativos que o atual texto em discussão pelo Senado Federal sobre os 600.000 empregos diretos e indiretos. O documento defende a igualdade tributária no Imposto Seletivo de bebidas alcoólicas que foi alterado pela Câmara dos Deputados prevê que a Cachaça pague mais imposto que por exemplo cerveja. O setor defende a volta ao texto original enviado pelo Executivo que foi acordado com o setor.

Itaú 100 anos

Nesta sexta-feira (27), o Itaú Unibanco comemorou oficialmente os seus 100 anos, numa jornada de celebrações iniciadas com o processo de rebranding, em dezembro de 2023, e que se estenderá até 27 de setembro de 2025.

Liberou geral



Agora é definitivo. O presidente Lula sancionou a Lei 14.981/24 que faz a flexibilização das regras de licitação em locais decretados em situação de estado de calamidade pública e vai possibilitar, entre outras medidas, o limite do valor dos contratos verbais, de R$ 10 mil para R$ 100 mil sem qualquer tipo de documento ou estudo.

Em situações, como as recentes queimadas no Estado de São Paulo e até mesmo a tragédia resultante das enchentes no Rio Grande do Sul. Literalmente vai começar a festa de prefeitos que podem gastar sem os rigores da contratação antes existentes e que foram definidas pelos TCE dos estados.



Recefe envia passageiros para Portugal, Argentina e Uruiguai. - Leo Caldas

PE Internacional.



Dados da Secretaria Estadual de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE) sobre a sobre a movimentação turística internacional no Estado, referente ao período de janeiro a agosto mostram, que os pernambucanos vão, essencialmente, para Portugal (27,04%), Uruguai (18,84%), Argentina (17,75%), Itália (6,12%), Alemanha (5,81%).

Riomar Shopping recebe a lojinha da Xasa Rosa - Divulgação

CasaRosa no RioMar



A partir desta terça-feira (1º) e até o dia 31 de outubro, a ONG CasaRosa assume o projeto Quiosque Solidário, no piso L1 do RioMar. Em foco, reforço da campanha mundial de conscientização do Outubro Rosa contra o câncer de mama, além da divulgação do portfólio especial de produtos institucionais com valor totalmente revertido em prol das mulheres assistidas pela instituição, com sede no Espinheiro.



Cabine no Jardim

O Plaza Shopping encerra nesta domingo (29) o projeto Cabine no Jardim, das 15h às 21h com opções no espaço moda, oficinas criativas, espaço baby Mimari, camarim temático, espetáculos musicais e brinquedos inéditos com a assinatura de Bianca Branco, através dos selos Cabine Fashion, Cabine Kids e Bianca Branco Produções.



ChurrasCarva,



Neste sábado (28), acontece a 5ª Edição do ChurrasCarva, a partir das 13h, no Terraço Carvalheira, no Shopping Recife. A grande atração do evento serão os cortes de carnes nobres e a performance de uma lista de chefs renomados no preparo dos seus menus ao redor do fogo. Após o Churrascarva, a Santista Food Business inicia uma ação com degustação e promoções nas principais boutiques de carnes nobres do grande Recife.