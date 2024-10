Crise de mercado interno faz China desovar de produção e ameaça projeto de modernização do governo Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente do Hub Brasil China, Gildo Neves Baptista, e o deputado João Paulo Costa, apresentaram no Empresarial ITBC/Softex a missão à China.

No começo de janeiro, numa solenidade com praticamente todos os líderes do setor industrial, o presidente Lula, ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, lançou o que chamou de Nova Indústria Brasil, o novo esforço do Brasil em avançar na direção da neoindustrialização. A NIB contará, segundo o presidente, com R$300 bilhões destinados a financiamentos para o setor.



Ela foi escrita depois de análises técnicas avaliadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) que definiu que a NIB, ao prever 41 projetos, incluindo desburocratização, também visa reduzir o chamado "Custo Brasil”, estimado em R$1,7 trilhão anual. Geraldo Alckmin estimou o potencial de economia de R$92 bilhões, por ano, em quatro projetos específicos.



Grandes missões



A iniciativa tem seis grandes missões, começando pela cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética, passando pela transformação digital da indústria para ampliar a produtividade até chegar em tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais.



Nove meses depois, um grupo de instituições reunidas na Coalizão Brasil, que representa 14 entidades de 13 setores da indústria da transformação, da construção civil e do comércio exterior voltou ao governo. Eles estão se queixando que a NIB pode ir para o espaço se o país não tomar providências além da redução do Custo Brasil uma vez que o nosso principal parceiro entendeu de “desovar” parte de seu excedente industrial no país reduzindo os preços que já eram baixos.



Ataque silencioso



Os empresários estimam que o ataque silencioso chinês pode inviabilizar todo o esforço proposto na NIB, que no setor industrial poderá travar os projetos de investimentos de R$500 bilhões. Exatamente no esforço de modernização mirando a competitividade.



Eles dão como exemplo a remessa de milhares de; carros elétricos internados antes da validade da nova tributação; a baixa de 15% no preço do aço (aliás, feito com minério de ferro brasileiro) e a explosão das remessas de roupas que cresceram 10 vezes mais que as exportações brasileiras no setor para o mundo.



Jeito de negociar



Os dirigentes afirmam que nossas políticas de importação praticamente não impõe restrições tarifárias embora saibam que o “padrão” da China é vender a qualquer preço burlando ou se aproveitando da fragilidade da legislação dos países cujo maior exemplo foi a venda de produtos abaixo de US$50 que levaram o governo a tentar reduzir o estrago no setor têxtil com o Programa Remessa Conforme.



Geraldo Alckmin, divulgou uma série de ações vinculadas à Missão 4 da Nova Indústria Brasil (NIB). - Roberto Stuker

Fator de deflação



O problema é que a China virou fator de deflação no Brasil. Ela já influencia o comportamento da inflação não apenas pela concorrência direta dos produtos finais que estão nas prateleiras das lojas, mas pela importação direta nas plataformas de comércio eletrônico.



As dificuldades tanto internas quanto externas da indústria chinesa tornaram se visíveis em 2023 quando os preços cobrados pelos produtores (PPI, na sigla em inglês) caíram na China 3%, após a inflação de 4,1% de 2022 explicado, em maior parte, pela queda nos preços dos imóveis, que faz os chineses preferiram poupar a consumir.



Legislação frágil



Os industriais brasileiros acreditam que os chineses veem o Brasil como um destino natural para os seus produtos. E eles fizeram o que sempre fizeram. Baixam os preços com ajuda do governo. Nos seus documentos a clientes, os analistas de mercado têm dito que a China passou, assim, a “exportar deflação”, contribuindo aos bancos centrais do resto do mundo no controle da inflação.



Economistas de vários bancos afirmam que a queda brusca nos preços dos produtos exportados pela China vem contribuindo para a desinflação global de bens, que já vinha acontecendo pela migração dos gastos ao consumo.



Exportar deflação



O governo, a bem da verdade, achou muito bom quando, em janeiro (ao lançar a NIB) a queda da inflação e os cenários de crescimento com a baixa da Selic que a colocavam em dezembro em um dígito. E mesmo agora não está reagindo ou, ao menos, avaliando medidas para barrar o que os empresários da Coalizão Brasil chamam de Tsunami Chinês.



E vai demorar mesmo. O próprio Geraldo Alckmin esteve na China em agosto quando foi recebido com honras e rapapés numa enorme missão comercial que não tem falado em medidas de proteção.



Ataque ao Mover



E isso vale até mesmo para o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que vai destinar R$19,3 bilhões de créditos financeiros entre 2024 e 2028 para o setor automotivo. Com a promessa de ampliar as exigências de sustentabilidade da frota de carros, ônibus e caminhões por meio de incentivos fiscais.



O Mover já atraiu 89 empresas, em nove estados, estão habilitadas no programa. São 70 fabricantes de autopeças; 10 de veículos leves; seis de veículos pesados e duas voltadas para P&D. O Mover expõe situações curiosas como a aprovação do BNDES de um crédito de R$300 milhões para a Volkswagen no Brasil.



Nova área de TI



A queixa também surpreendeu o governo no mês passado quando divulgou as ações vinculadas à Missão 4 da NIB, que trata da transformação digital do setor que tem investimentos anunciados de R$ 186,6 bilhões em tecnologia de ponta para à fabricação de fibra ótica e ao desenvolvimento de soluções como internet das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial e data centers.



Apenas o programa Brasil Semicondutores (Brasil Semicon), que prevê incentivos de R$ 7 bilhões por ano para os setores de TICs, de semicondutores e de energia fotovoltaica, via BNDES aposta na ampliação da competitividade dos chips fabricados no país e o fortalecimento de setores de TIC nacionais.



Dizer o que?



Afinal, como falar em redução, melhoria de processos, aumento de competitividade e ampliação das exportações quando o principal parceiro resolve desovar seu excedente de produção se aproveitando da política quase ingênua do Brasil em relação a países como a China?



Esse é um cenário que não bate com o otimismo do governo quando fala de uma Nova Indústria Brasil.

E mais ainda quando o presidente esquece todo o histórico de relações muito mais cooperativas com o antigo parceiro líder Estados Unidos?



Varejo espera crescimento nos shoppinge e comercio de rua segundo o IDV. - Divulgação

Varejo otimista

O IAV-IDV (Índice Antecedente de Vendas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo) nominal, que considera a participação das atividades no volume total de vendas do comércio varejista medido pelo IBGE, apresenta previsão de crescimento de 6,2% em setembro, 7,5% em outubro e 6,9% em novembro, sempre em relação aos mesmos meses do ano anterior.

Em agosto, houve alta de 5,2%.Já os últimos dados apresentados pelo IAV-IDV ajustados pelo IPCA, de agosto/24, apontam alta de 1,7% em setembro, 2,9% em outubro e 2,4% em novembro. Em agosto, a variação nominal registrou leve alta de 0,9% em relação ao mesmo mês de 2023.

Senac Argentino



O Senac Pernambuco está firmando um convênio com a SEA Associação de Centros de Idiomas, sediada em Buenos Aires, na Argentina. A parceria busca desenvolver, de forma conjunta, projetos de caráter acadêmico, científico e cultural de interesse comum para ambas as instituições. Os projetos poderão incluir áreas como capacitação docente, acreditação de qualidade, divulgação cultural, intercâmbios entre outras.

Velho BNBDES

O BNDES desembolsou mais recursos para grandes empresas em 2024. No primeiro semestre foram R$26,9 bilhões dos R$49,3 bilhões do total de concessões. As grandes empresas recebem mais que os empreendimentos (R$22,4 bilhões) das micro, pequenas e médias juntas. Mas o BNDES diz que reduziu a proporção de concessões às grandes empresas. Em 2023, o número chegou a 65,4%. Certo, mas 2023 foi o primeiro ano do Governo Lula.



Imersão China

O presidente do Hub Brasil China, Gildo Neves Baptista, e o deputado estadual João Paulo Costa, apresentaram nesta segunda-feira, no Empresarial ITBC/Softex - Rua da Guia, 142, Bairro do Recife, a 4a. Imersão China 2024, uma missão empresarial para a 29ª Feira Internacional de Macau (29ª MIF), uma das principais feiras multissetoriais da China. A proposta é motivar empresas pernambucanas para negócios com as chinesas. A viagem será de 16 a 22 de outubro de 2024.

Insper na Ademi

Nesta terça-feira(1º) a ADEMI-PE promove em sua sede, no Espinheiro, o lançamento do Curso Executivo de Políticas Habitacionais, desenvolvido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) com foco na legislação pernambucana. Participam a Secretária de Habitação, Simone Benevides, o Secretário Executivo de Políticas Urbanas e Habitação, André Fonseca, e o Coordenador do Núcleo Arq.Futuro de Cidades do Insper, José Police Neto.

Brasileiro sonha em ter independência financeira, mas acha que nucnca vai conseguir. - Divulgação

Independência



A Serasa uma pesquisa que analisa como os brasileiros se relacionam com o conceito de independência financeira com 1.200 participantes entre 16 e 21 de agosto de 2024. O estudo revelou que 43% dos entrevistados expressam preocupação em nunca atingir a liberdade financeira.

Os dados mostram que 87% dos brasileiros acreditam que alcançar a independência financeira proporciona uma sensação de segurança e liberdade. A pesquisa mostrou que 48% acreditam que ser financeiramente independente significa ter gastos organizados e conseguir pagar contas em dia.77% dos brasileiros estão atualmente conseguindo honrar suas contas.



Baterias de lítio

O LATAM Cargo Group obteve a recertificação para a companhia aérea e para seu armazém de cargas no Aeroporto Internacional de Miami para um produto bem especial, o manuseio de baterias de lítio, que representam um terço das mercadorias perigosas transportadas por via aérea. Com essa recertificação CEIV Lithium Battery da IATA a companhia aérea assegura aos seus clientes que sua carga será manuseada com o máximo cuidado e segurança, garantindo que seus procedimentos estejam alinhados com as regulamentações globais da IATA.



Di2win Portugal

A Di2win cumpre agenda internacional nos próximos dias, fortalecendo o processo de expansão para outros países. A partir da segunda (30) até o dia 6 de outubro, faz sua primeira participação no projeto Aveiro Tech Week, na cidade de Aveiro, em Portugal.

Sçao Paulo teve o mairo volume de incendios em canaviais - Divulgação

Fogo no canavial

A Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil divulgou novo balanço sobre o impacto dos incêndios nas propriedades rurais de cana-de-açúcar nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Segundo a Orplana, no estado de São Paulo os incêndios atingiram cerca de 263 mil hectares de cana; em Minas Gerais foram queimados cerca de 61 mil hectares. Em Goiás, a instituição ainda está atualizando os dados, mas o volume de área queimada já registrado é de 43 mil hectares, sendo dois terços de cana em pé e um terço com cana em processo de rebrota.



Trofeu Mascate



O Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Pernambuco - Core-PE promove palestra com o CEO da Paixão por Vendas José Ricardo Noronha, considerado um dos maiores especialistas em vendas da América Latina para celebrar o Dia Pan-Americano do Representante Comercial. Na ocasião será entregue o troféu O Mascate, obra do artista plástico pernambucano Genézio Gomes a profissionais do setor. O evento, que conta com o apoio do Sircope e da Fecomércio-PE, será realizado no auditório do Senac, a partir das 18h.