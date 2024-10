Com o Brasil seco e queimando, bandeira vermelha na conta de energia vai virar o grande adereço na festa de Natal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No país em que o ministro das Minas e Energia critica abertamente a agência reguladora do setor por ela não concordar com a venda de uma empresa - que quebrou há mais de uma década com empresa da estatal Eletrobrás - para empresários que conseguiram uma MP do presidente da República mandando o consumidor pagar R$ 16 bilhões para eles ficarem com o enrosco, está cada vez mais claro que até o final do ano o freguês de energia elétrica vai pagar mais R$ 7,87 a cada 100 KWh que consumir.



Esqueça essa história de adesão total à energia renovável que hoje está no portfólio de muita empresa que se diz ecologicamente correta só porque assinou um contrato de compra de energia solar ou eólica. Isso não é verdade.



Energia equivalente



Toda empresa que atua no Brasil pode até comprar o equivalente ao seu consumo produzido por uma usina solar e eólica. Mas, na verdade, essa energia consumida é equivalente, Porque à noite o que se gera de energia eólica não sustenta o consumo e a solar não existe porque a fotovoltaica, naturalmente, não opera.



O problema é que, este ano, o fenômeno da seca bateu em todo o Brasil. E exatamente no momento em que o consumidor ligou geral o ar-condicionado novo que comprou à prestação. Poucas pessoas perceberam que quando o IBGE anunciou o crescimento do PIB do segundo trimestre de 2024, estava dito que ele foi puxado por esse consumo de energia na residência.



Barragem sem água



E como simplesmente este ano não tem água nos reservatórios para gerar a chamada energia firme, a Aneel já avisou que vamos ter cobrança de bandeira verde, pelo menos, até a festa de Roberto Carlos no Réveillon na praia do Pina, no Recife.



Mas esse é o menor dos problemas. O que está pegando no setor é que, pelas projeções, o ONS vai ter que despachar uma quantidade absurda de térmicas para o chamado horário de pico.



Solar que apaga



Funciona assim: mesmo que durante o dia, o ONS despache o que puder de eólica e solar, à noite essa energia (especialmente solar) não atende ao mercado.

E como não dá para dizer ao consumidor que não tem, o mesmo ONS sai comprando energia térmica onde ela existe. E pelo preço que o fornecedor vende já que é uma emergência.



Quirmada sno Pàntanal - Divulgação

Discurso verde



Ou seja: aquele discurso bonito de muitas empresas que só usam energia verde vai para o espaço porque nenhuma delas fecha às 18 horas porque a geração solar apagou.



Anteriormente (até 2015). essa compra de energia mais cara das térmicas pelas distribuidoras entrava na conta sem que ninguém soubesse de fato. Mas desde então, a Aneel criou as bandeiras tarifárias que - de uma maneira bem simples - quer dizer o seguinte: gastem menos energia porque estamos comprando energia mais caras de térmicas.



Para onde vai



Esse dinheiro (O valor arrecadado na fatura de energia é repassado integralmente para Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE) serve para indenizar as distribuidoras que precisam comprar essa energia mais cara.



É feito um rateio do dinheiro que o consumidor paga a mais. Não entra no cálculo do reajuste de tarifas anual mas, naturalmente, vai influir lá na frente embora o consumidor já pague agora sem ter um susto no reajuste anual.



Use com moderação



De qualquer forma, o lado positivo das bandeiras é que elas alertam o consumidor. Advertem as famílias para usarem energia elétrica feito bebida alcoólica “com moderação”. O que com o calor que está fazendo neste momento no Brasil nem sempre ajuda. Mas ao menos elas avisam.



O que ainda não chegou ao público é que as empresas produtoras de energia verde estão se queixando de que o ONS não está despachando a carga toda do que elas produzem de modo a guardar mais água e usar menos térmica à noite.



Gerando na alta



De fato, qualquer pessoa que entrar na página do ONS na internet, às 15 horas vai ver que as fontes solar e eólica estão gerando (como nesta terça-feira - 1º), 40% de toda energia consumida no Brasil.

As empresas de fontes intermitentes se queixam que poderiam gerar mais se o ONS aceitasse a entrada de mais energia gerada por elas. O ONS diz que não é assim. E lembra o apagão do ano passado que começou no Ceará numa subestação que recebia energia eólica.



TURBINAS Negócios com energia limpa são considerados promissores - ARNALDO CARVALHO/ACERVO JC IMAGEM

Lembra do apagão?



Aquele apagão mudou todos os protocolos do sistema que agora é muito mais cuidadoso com essa entrada de centenas de pontos de geração. Porque a questão da segurança do sistema vem em primeiro lugar. E isso está estressando as relações dos produtores de solar e eólica por estarem deixando de faturar e pagar seus investidores.



Todo esse quadro aparece na bandeira vermelha. E mostra que quanto mais o Brasil produz energia limpa, não pode deixar de ter retaguarda (o nome disso é potência) para sustentar o consumo no horário de pico.

E como quem faz isso é a fonte hidráulica (que este ano no Brasil não tem toda a água que precisa), o jeito vai ser comprar energia térmica que aguente a pressão.



Guardar energia



A lição dessa crise é que talvez um novo caminho seja o de ter rapidamente novos sistemas que “guardem”, em baterias, essa energia limpa gerada durante o dia para soltá-la à noite.

Infelizmente essa é uma conversa que a Aneel só vai começar a analisar em 2025. O que significa dizer que até lá e por algum tempo vamos gastar muito mais com a nossa conta de energia bandeirada.

Telefone Telefone legal da Anatel - Divulgação legal



O presidente do TRF1, Carlos Muta derrubou nesta segunda-feira (30) decisão da 17ª Vara Federal Cível de São Paulo que concedeu liminar à Amazon que permitia a venda de celulares e smartphones não homologados, contrariando decisão da Anatel. A iniciativa da agenda foi emitida em 21 de junho após anos de tratativas para enfrentar o comércio irregular dentro do Plano de Ação de Combate à Pirataria. Ou seja, celular pela Amazon só com selo da Anatel.

Bet de Silvio Santos



O grupo Silvio Santos (GSS), está buscando um novo sócio, com aporte de cerca de R$200 milhões para entrar no mercado de bets. Todos querem Jogar (TQJ) que participa do mercado avaliado hoje em mais de R$200 bilhões.A TQJ solicitou ao Ministério da Fazenda o pedido de licença para operar no mercado de Apostas Esportivas & Jogos On-line e está preparando a sua entrada no mercado no primeiro semestre de 2025. A TQJ fechou parceria estratégica com a OpenBet, líder global em tecnologia e serviços na indústria, que atende gigantes como FanDuel, Sky Bet, Draft Kings, BCLC, Hard Rock Digital e Betfair.



Brink’s na Super Mix



A Super Mix 2024, maior feira de negócios do segmento de varejo do Norte e Nordeste, terá pela primeira vez, a participação da Brink 's, líder global em gestão de dinheiro e valores, soluções digitais para o varejo e serviços de gerenciamento de caixas eletrônicos.

A Super Mix começa nesta quarta-feira (2) e vai até sexta-feira organizada pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA), e a Associação Pernambucana de Supermercados (APES). O presidente da Presidente da Brink 's Brasil Roberto Martins está no Recife para participar da feira.



Outlet da Beleza Riomar - Divulgação

Outlet da Beleza



De 19 a 22, o RioMar Shopping recebe a 4ª edição do Outlet da Beleza, evento que se consolidou como um dos maiores e mais esperados do setor de beleza no Nordeste. Com o apoio do Sebrae, o evento promete atrair mais de 15 mil visitantes em busca de tendências, produtos e serviços de beleza. O Outlet da Beleza contará com a presença de aproximadamente 100 marcas expositoras, oferecendo aos participantes uma vasta gama de opções para cuidados pessoais e estéticos.

Cartão de crédito



Levantamento da Serasa Experian com foco nas jornadas de uso do cartão de crédito, autenticação e prevenção à fraude - feita com base nas informações do Cadastro Positivo - traz os dados sobre ticket médio e pontualidade de pagamento em relação ao cartão de crédito, considerando gênero, renda, região e idade. Analisado o período entre março de 2023 e março de 2024, o ticket médio atingiu seu segundo maior patamar do ano em março, no valor de R$1.416,58.



Cuidado de mulher



Nesta terça-feira (8) a Cosmobeauty, marca referência em cosmetologia de alta performance, inaugura loja modelo na Avenida Conselheiro Aguiar, 3217 em Boa Viagem. A fundadora da marca, a farmacêutica bioquímica Dra. Fernanda Sanches vem ao Recife falar do compromisso da empresa com o crescimento do empreendedorismo feminino. Um dia antes da inauguração, (7) a Cosmobeauty promoverá a Imersão Estética Erro Zero com palestras sobre novas técnicas de microagulhamento, exossomas para rejuvenescimento, e tratamentos avançados para lipedema e linfedema.



Brasil limpinho



O Brasil se tornou o 4º maior mercado mundial de produtos de limpeza, mas o consumidor investe apenas 4% da média mundial, em função do mix mais básico e da informalidade no país Brasileiro segundo dados do Euromonitor International, que estima que o consumo no Brasil cresça 35% até 2027, atingindo US$ 9,3 bilhões. Em 2023, o País manteve a 4ª colocação no ranking global, atrás apenas dos Estados Unidos,China e Japão.



Rota de Fernando Noronha da Azul levou mais de 70 mil pessoas - Divulgação

Visite Noronha



O novo Convention & Visitors Bureau de Fernando de Noronha, ou Visite Noronha, estreou sua participação no trade de turismo. participou da 51ª Abav Expo (em Brasília) e FIT 2024 (em Buenos Aires numa ação liderada ´por Hayrton Almeida, presidente do Visite Noronha e diretor da Atalaia Turismo



Mara Cakes Fair



O Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza recebe de 11 e 13 de outubro o Mara Cakes Fair 2024 Fortaleza, o maior evento de confeitaria das Américas com expectativa de atrair cerca de 40 mil visitantes e contar com 160 marcas expositoras. A Mococa, empresa com 105 anos de tradição no setor de laticínios, será patrocinadora máster do evento.



Agro no LIDE



O CFO do Grupo Jalles, empresa de capital aberto e que fatura 2,5 bilhões ano, Rodrigo Penna vem ao Recife a convite do presidente do LIDE Agronegócios Pernambuco, Eduardo Petribu Rocha para conversar sobre a evolução do modelo de negócio que levou a companhia aos 50 anos. O Grupo Jalles atua na produção de açúcar e etanol, com capacidade de moagem de cerca de 5,3 milhões de toneladas por ano. O almoço para 35 filiados do LIDE Pernambuco será nesta sexta-feira(4) às 12h, no Executive Lounge do Hotel Atlante Plaza.

Vale Empreender



Na próxima quarta e quinta feira e depois de cinco anos, Petrolina recebe o Vale Empreender promovido pelo Sebrae/PE com o objetivo fortalecer a rede de negócios local, o desenvolvimento econômico e a inovação na região do Vale do São Francisco. O evento acontece no Auditório do Cine Teatro da Univasf, das 19h às 22h e deve reunir um público de 400 pessoas em cada um dos dois dias de conversas.

Prêmio ESG



A FIEPE realizará, este ano, a 8ª edição do Prêmio ESG. As inscrições já estão abertas e as indústrias comprometidas com a agenda sustentável têm até o dia 11 de outubro para inscrever seus projetos pelo site fiepe.org.br.