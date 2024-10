Gigante Fincantieri aposta em sua planta em Suape para novos negócios na indústria naval brasileira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O CEO e diretor-geral do grupo Fincantieri, Pierroberto Folgiero, e o CEO do VARD Group, Alberto Maestrini, estiveram no Recife esta semana. Forma a Suape para uma conversa com os secretários, Túlio Vilaça, da Casa Civil, e Guilherme Cavalcanti, Desenvolvimento Econômico e presidente de Suape, Márcio Guiot.



A Fincantieri é uma das seis estatais da Itália (3% do PIB do país europeu) e uma das maiores empresas de construção naval do mundo, com mais de 230 anos de história e sete mil navios construídos. Ela é proprietária do Estaleiro VARD Promar Suape, inaugurado em 2013 ao lado do Atlântico Sul e como o EAS tem se dedicado ao mercado de reparos navais em embarcações.

Indústria naval

Pierroberto Folgiero e o staff da Fincantieri vieram ao Brasil depois que em agosto passado, o Governo Federal publicou uma medida provisória criando incentivos para esse setor e o de petróleo e gás, com potencial de gerar R$2,4 bilhões para a economia brasileira.



O Estaleiro VARD Promar aposta nesse possível mercado porque tem uma das instalações de construção naval mais modernas da América do Sul, experiência comprovada na construção de OSVs complexos (embarcações de apoio offshore) e transportadores de gás e, instalações totalmente integradas capaz de realizar todo o processo de construção naval.



VARD Promar Suape

Folgiero disse que ficou impressionado pelo potencial da planta do Estaleiro VARD Promar que a Fincantieri apoiou durante a parte do ciclo decrescente. Para ele, hoje o complexo está melhor posicionado para aproveitar o novo ciclo de mercado que o Brasil tem pela frente, no contexto da política industrial brasileira para construção naval. Mas disse que quer manter foco em reparos e manutenção, reformas e novas construções pelo potencial desse mercado em função do parque de navios que operam no Brasil.



Para o secretário Guilherme Cavalcanti,o descomissionamento de plataformas da Petrobras, o desenvolvimento do mercado de eólica offshore além do aquecimento do mercado de manutenção de navios representam uma oportunidade única para as capacidades já instaladas da indústria naval em Pernambuco.



O secretário Túlio Vilaça lembrou que “a governadora Raquel Lyra articula a reativação da indústria naval em Pernambuco e fará esforço para que nossos estaleiros retomem a produção nesse novo momento da economia do Brasil.”

Fabrica de navios

O Grupo Fincantieri é líder em todos os segmentos de alto valor agregado: de navios de cruzeiro, embarcações de defesa e embarcações offshore especializadas. É um player de referência para os principais operadores de cruzeiros, fornecedor exclusivo da Marinha Italiana, parceiro da Marinha dos EUA e de inúmeras marinhas estrangeiras, além de participar dos mais importantes programas de parceria de defesa europeia.



Atualmente ele emprega 10 mil funcionários e gera cerca de 90 mil empregos em 18 instalações implantadas em quatro continentes. Em fevereiro deste ano, a Fincantieri e a Edge, estatal dos Emirados Árabes e um dos principais grupos de tecnologia avançada e defesa do mundo, firmaram uma joint venture, avaliada em aproximadamente 30 bilhões de euros. O negócio aproveitará as oportunidades globais no setor de construção naval, concentrando-se na produção de diversas embarcações avançadas.

Aperta o Play



No próximo dia 19, o Recife recebe o circuito de apresentações da Receita Federal sobre o NPI, tornando-se a capital nacional do Novo Processo de Importação. A Associação Brasileira de Direito Aduaneiro e Fomento ao Comércio Exterior (ABDAEX) promove o "Aperta o Play na DUIMP: Novo Processo de Importação (NPI)", no auditório do Riomar Trade Center.

Será um evento de capacitação dos profissionais envolvidos no comércio exterior focado na implementação do Novo Processo de Importação e da Declaração Única de Importação, das 9h às 17h, reunindo especialistas do setor.





Biodoesel brasleiro para a Europa. - Divulgação

Biodiesel na UE

As exportações brasileiras de biodiesel totalizaram 58.159t entre janeiro e agosto deste ano, um crescimento de 13,4% em relação ao mesmo período em 2023, mas direcionadas para outro mercado formado pelos Países Baixos, Suíça e Bélgica estão absorvendo o volume de exportações de biodiesel brasileiro em 2024 e compensando a forte queda da demanda dos Estados Unidos neste ano.

Em 2023, os EUA enfrentaram uma crise e importaram 53.529 toneladas de biodiesel brasileiro. Mas este ano não foram registradas exportações com destino aos EUA nos primeiros oito meses deste ano. Assim o diesel renovável tem as mesmas propriedades químicas do produto fóssil ganhou novo destino.



Comunidade do Bode, no Pina, no Recife deve receber em breve da Perpart. - Divulgação

Comunidade do Bode



A Comunidade do Bode, no Pina, no Recife deve receber em breve da Perpart, o registro em cartório da primeira remessa de beneficiários com títulos de propriedade. O cronograma tem duração até o final do ano e a titulação das propriedades vai beneficiar famílias que residem no local há cerca de 40 anos e finalmente terão o direito à moradia garantida, por meio do Programa Morar Bem PE. O projeto junta a Seduh-PE, TJPE, Associação dos Cartórios (Anoreg), Associação dos Registradores de Imóveis (Aripe) e a Perpart.



Empreendedoras



O empreendedorismo feminino no Brasil já representa 46% do total de empreendedores, segundo dados recentes da Global Entrepreneurship Monitor (GEM). O índice posiciona o país na 7ª posição mundial em número de mulheres à frente de negócios, o que evidencia a crescente participação feminina no cenário empreendedor global.



Contadores



Os presidentes da Fiepe, Bruno Veloso, e do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, Roberto Nascimento, promovem o Café da Manhã com Contadores dia 16 de outubro, a partir das 8h, na sede da Fiepe, em Santo Amaro. A conversa será sobre “O agronegócio e as novas tendências contábeis”, que será debatido pela conselheira da Sescap-PE, Deborah Barros.



Concurso Inovação



A Prefeitura do Recife é finalista, com dois projetos, do 28º Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que premia iniciativas que visem melhorar processos, serviços ou políticas públicas .O primeiro é a Moeda Capiba, estratégia de gamificação para incentivar a participação da população em ações de bem-estar. O outro é o Hub de Dados, plataforma que promove a transparência, incentiva a inovação e fortalece a participação cidadã na solução dos desafios da cidade.



O Festival REC’n’Play 2024 terá como tema "O Futuro Nos Conecta". - Divulgação

Festival REC’n’Play



O Festival REC’n’Play 2024 terá como tema "O Futuro Nos Conecta". O evento em sua sexta edição, de 6 a 9 de novembro, o festival ocupará ruas e prédios históricos do Bairro do Recife, área central da capital pernambucana terá mais de 600 atividades e mais de 1,5 mil horas de programação entre palestras, workshops, debates, arenas temáticas e shows. O Festival REC’n’Play é o maior evento de tecnologia e inovação gratuito do Brasil A inscrição, válida para toda a programação, é gratuita e pode ser feita pelo link até o último dia do evento no site https://recnplay.pe.



Perda de venda



A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) com o SPC Brasil e a Offerwise Pesquisas revelaram que três em cada dez consumidores (32%) sofreram ou passaram por alguma tentativa de fraude nas compras pela internet. E até mesmo foram abordados pelo infrator pelo Whatsapp e convencidos a realizar o pagamento fora da plataforma de venda. Como consequência, ao menos 35% dos entrevistados admitem que deixaram de comprar pela internet nos últimos 3 meses por medo de fraude.



Cemitério premiado



O Cemitério, Crematório e Funerária Morada da Paz, do Grupo Morada, foi reconhecido pelo terceiro ano consecutivo com o Prêmio Qualidade e Excelência, concedido pela Associação e Sindicato de Cemitérios Particulares do Brasil (Acembra/Sincep). Este ano, a empresa inaugurou o crematório Morada da Paz Pet, com atuação nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.



Sepltamento de PET rendue premiação ao Morada da Paz. - Divulgação

Aprendiz da TIM



A TIM abriu vagas para o Programa de Jovem Aprendiz com 90 oportunidades no Brasil, cinco delas para Pernambuco (quatro no Recife e uma em Jaboatão dos Guararapes). As vagas são para as áreas administrativa e de loja. Jovens entre 18 e 24 anos, com o ensino médio completo ou em andamento podem concorrer. Inscrições até o dia 11 no link (https://vemprotime.gupy.io/jobs/7844407?jobBoardSource=gupy_public_page).