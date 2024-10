Conflito do orienta médio dá a governo Lula argumentos para perfurar mais poços e produzir mais petróleo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Petrobras trabalha firme em conseguir um acordo com a ANP que possa lhe permitir prosseguir com um plano para perfurar novos poços e realizar novas pesquisas sísmicas no campo de Tupi, na bacia de Santos. Também trabalha para entregar todos os dados ao Ibama para que obtenha autorização para perfurar o primeiro poço na Margem Equatorial, onde já está fazendo pesquisas na costa do Rio Grande do Norte.



Nos últimos meses, enquanto a nova presidente da estatal, Magda Chambriard efetivamente assume o comando da empresa o discurso de transição energética como caminho para se tornar uma empresa verde parece ter sido substituído pelo de que o Brasil precisa cuidar já agora em garantir novas reservas provadas de modo a sustentar o futuro da empresa como exportadora e refinadora de petróleo para o mercado interno ancorado nos combustíveis fósseis.



Empresa verde



Isso não quer dizer que ele tenha deixado de se apresentar como uma empresa que quer ser uma companhia verde. Afinal aposta em novos produtos como diesel R que tem apenas 5% de óleo vegetal e é bem menos poluente. Ou aposte em novos processos de refino e produção de combustíveis menos poluentes. Mas o foco agora é ter garantido campos que possam ser instalados mais poços e ter garantia de que quando a retirada do óleo do pré-sal a companhia não tenha mais razão de existir.



Obviamente a Petrobras continua com seus projetos verdes, mas o que chama atenção agora é como em seminários e encontros com investidores a estatal voltou a falar abertamente na exploração da Margem Equatorial e de um novo campo ao lado do campo de Tupi que está com prazo de encerramento.



Exportar petróleo



Tudo isso tem a ver como a Petrobras se transformou numa companhia essencialmente focada em explorar petróleo seja para atender o mercado interno (inclusive aumentando seu parque de refino ao limite), mas como uma grande exportadora de petróleo.



E os números estão cada vez mais próximos dos membros da OPEP. Em agosto a produção total (petróleo + gás natural) foi de 4,345 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d).Apenas no pré-sal, a produção total (petróleo + gás natural) no pré-sal, em agosto, foi de 3,463 milhões de boe/de e correspondeu a 79,7% da produção brasileira.



Complexo de Energias Boaventura Itabora RJ - Bruno Castro.jpg

Mega campos



E o campo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, sozinho entregou 832,60 mil bbl/d de petróleo e 43,19 milhões de m3/d de gás natural. E apenas os campos operados pela Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, foram responsáveis por 89,21% do total produzido.



Todo esse volume obriga a Petrobras a pensar no futuro. Especialmente quando contrata mais uma FPSO que é aquele super navio que catapulta a produção. Para se ter uma ideia dessa força de exploração basta dizer que a Petrobras prevê instalar 11 novas plataformas para produzir naquela camada até 2027.



Mais plataformas



E das onze novas plataformas programadas para o pré-sal até 2027, seis serão destinadas a Búzios: FPSOs Almirante Tamandaré (previsto para 2024); P-78 e P-79 (ambas para 2025); P-80 e P-82 (as duas para 2026), além da P-83 (2027). Cada construção custa até US$4 bilhões e levam anos para serem construídas.



Desde 2013, quando a produção nacional de petróleo apresentou um crescimento acentuado, o volume exportado já aumentou em cerca de 3,5 vezes e o importado caiu aproximadamente 32%. A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) projeta que, em 2024, as vendas de petróleo podem somar US$43,575 bilhões contra US$42,539 bilhões, em 2023.



Margem Equatorial



Então, se apenas para explorar o pré-sal a Petrobras faz esse movimento, imagina o que ela não vai fazer quando começar a retirar óleo da Margem Equatorial e o novo campo de Cernambi ao lado de Tupi.

Certo, mas e aquele discurso do começo do governo Lula quando Jean Paul Prates insistia que a Petrobras pagaria sua transição com o petróleo: Bom, ele continua vivo. Mas com o argumento de que para isso vai precisar perfurar e explorar mais petróleo. Especialmente agora, quando o Brasil deve passar o Irã na produção e exploração.



Grupo America News Beauty atua no Nordeste há mais de 30 anos. - Divulgação

AmericaNews Beauty



Liderada pela empresária Dnyse Queiroz, o Grupo America News Beauty atua no Nordeste há mais de 30 anos como empresa especialista em varejo de perfumes e cosméticos importados. Ela é a maior perfumaria do Nordeste e Norte com 13 lojas em quatro estados (Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Pará), além de lojas online para todo o Brasil.

De acordo com a Circana, empresa global de data tech especializada na análise do comportamento de consumo a AmericaN news Beauty está entre as principais varejistas do Brasil, ocupando a 9ª posição em faturamento entre as lojas especializadas em produtos de beleza no segmento de prestígio. refletindo a performance consolidada da AmericaN news no mercado nacional. Segundo Dnyse Queiroz, graças ao cenário positivo do segmento na Região o grupo projeta um crescimento de 20% para o ano de 2025.



Dnyse Queiroz, Diretora do Grupo AmericaNews Beauty. - Divulgação

Cosmobeauty Recife



Inaugura nesta terça-feira (8) a Cosmobeauty Recife, marca referência em cosmetologia de alta performance, inaugura loja modelo na Avenida Conselheiro Aguiar, 597 em Boa Viagem. A fundadora da marca, a farmacêutica bioquímica Dra. Fernanda Sanches vem ao Recife falar do compromisso da empresa com o crescimento do empreendedorismo feminino.

Nesta segunda-feira (7) a Cosmobeauty promoverá a Imersão Estética Erro Zero com palestras sobre novas técnicas de microagulhamento, exossomas para rejuvenescimento, e tratamentos avançados para lipedema e linfedema.



Clima de Eleição



Uma análise do Greenpeace Brasil realizada em parceria com o Instituto Clima de Eleição que percorreu documentos enviados pelas candidaturas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) feita em cinco capitais (Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus) conclui que as candidaturas para prefeitos não colocam o clima como questão prioritária em suas propostas de governo nem tratam dos impactos que a crise climática vem causando em todo o Brasil.



No caso do Recife, a situação é mais séria porque em 2023, Instituto para a Redução de Riscos e Desastres (IRRD) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 44% do território da cidade do Recife tem risco alto para a ocorrência de inundações e alagamentos. No Recife, o tema mais destacado pelos quatro planos são propostas de “moradia digna e infraestrutura”, seguidas de “transporte e mobilidade” e “gestão de resíduos”.



Caxangá Country



A atual gestão do Caxangá Golf & Country Club apresentou as melhorias implementadas, entre elas, a ampliação do espaço de convivência (com 400m2 de área total); criação da Arena Beach Tennis; reestruturação do campo de futebol e novas turmas na escola de futebol. O Caxangá Golf & Country Club recebeu 100 novas famílias associadas este ano, chegando a 500 sócios de estados do Brasil e países como Estados Unidos, Portugal e França.



SP Boat Show



O São Paulo Boat Show 2024 encerrou com a venda de 700 barcos, o maior número já registrado em todas as edições do evento e a presença de 40 mil visitantes. Realizado entre os dias 19 a 24 de setembro no São Paulo Expo, o evento se consolidou como o principal palco de negócios náuticos na América Latina. O evento deste ano foi ampliado e ocupou 32 mil metros quadrados, mais de 170 embarcações foram expostas, sendo 50 lançamentos.

Boat Show São Paulo - Divulgação

Boat Show BA



A cidade de Salvador vai receber de 6 a 10 de novembro o primeiro boat show da região Nordeste. O evento será realizado na Bahia Marina devendo ter 30 novos barcos expostos e uma expectativa de receber cerca de 8 mil visitantes. Atualmente, a Bahia tem mais de 20 mil embarcações de lazer registradas, de acordo com a Associação Náutica Acobar.



ONG CasaRosa Riomar Shopping 2024. - Divulgação

ONG CasaRosa

Com o objetivo de reforçar a campanha mundial do Outubro Rosa contra o câncer de mama, a ONG CasaRosa assumiu o Quiosque Solidário do RioMar até o dia 31 de outubro, no piso L1, com funcionamento nos mesmos horários do centro de compras. Além da conscientização sobre a importância dos exames de rotina, a iniciativa visa divulgar coleção especial de peças assinadas pela artista plástica Marília Didier os interessados poderão conferir itens como camisas, kit de necessaire, canecas, canetas, viseiras e outros, a partir de R$10, até o dia 31 de outubro, no piso L1, com funcionamento nos mesmos horários do centro de compras.



Negras e indígenas



Os editais que serão publicados nesta quarta-feira relativos aos concurso nacional dos Correios trazem uma cláusula que destina 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas. último concurso público nacional para nível médio e superior da empresa foi realizado há 13 anos, em 2011.