Para analista americano, Inteligência Artificial das bigtechs não tem controle do governo e governança corporativa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O professor falou do conflito de TI entre China e EUA no desdobramento no desenvolvimento da IA num novo desafio para as autoridades regulatórias.

Palestrante de abertura do 25º Congresso IBGC, o professor adjunto do UC Law San Francisc, Evan Epstein que também é fundador e diretor executivo, da Pacifica Global disse que o processo de desenvolvimento da inteligência artificial pelas sete maiores empresas de TI (Apple Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com, Inc., Alphabet Inc., Tesla, Meta Platforms Inc e Nvidia Corporation) cada uma delas como valor de mercado acima de US$ 1 trilhão representam um novo desafio para o governo americano que procura caminhos para definir limites em termos de governança corporativa.



Ele que essa empresas todas oriundas do Vale do Silício estão na liderança de uma conjuntos de outras empresas que podem ser classificadas de little tech que valem mais de US$ 1 bilhão e que estão desenvolvendo soluções e arranjos societários no desenvolvimento de IA e que estão na linha de aquisições das sete gigantes (ele chama de Majestic Tech) cujo poder torna difícil qualquer governança mais forte a ponto de o Department of Justice (DOJ) está analisando uma série de arranjos delas e dessas organizações também chamadas de unicórnios e que permanecem como startups o que significa dizer com capital fechado e portanto sem muita transparência.



Ele focou sua palestra no caso do Chat GPT, uma empresa criada para ter um teto de rentabilidade, mas que viveu um caso único demissão do Conselho de Administração revertido num único fim de semana quando Sam Altman, fundador da OpenAI foi afastado e depois voltou ao cargo.



Evan Epstein falou sobre o tema “Estratégias modernas de governança corporativa: tendências do Vale do Silício” e de outras regiões e disse que a região com mais de 1.400 empresas tem 70% de todo o desenvolvimento global de IA pois tem 50% das empresas de TI que tem 50% de todas as empresas do mundo nesse espaço.



Congresso do IBGC - Fernando Castilho

E estimou que essas empresas têm hoje um capital de U$300 bilhões e o que chama atenção é que as empresas que estão no desenvolvimento de IA se declararam que fazem o desenvolvimento do que chamam de benefício da humanidade.



Ele revelou que o incidente da Open AÍ está sendo centro de um enorme debate pois o desdobramento da demissão de () fez a Microsoft comunicar que receberia todo o staff da OpenAI o que gerou desconfiança das demais empresas que haviam investido na startup, entre elas a Tesla de Elon Musk.



Para o professor Evan Epstein o desafio é que estão surgindo arranjos e captação de grande blocos de recursos para desenvolvimento de IA além do fato de que essas empresas podem estar fazendo o chamado o IAwashing uma espécie de Greenwashing termo originado da língua inglesa, pode ser interpretado literalmente como “lavagem verde” e envolve retóricas, ações e campanhas de marketing e tecnologia enganosas.



Essas empresas que se apresentam como desenvolvedoras de serviços voltados para benefícios da Humanidade que ninguém sabe como estão conduzindo e sendo conduzidas.



E terminou sua apresentação falando do conflito de TI entre China e EUA que está tendo desdobramento no desenvolvimento da IA o que representa um novo desafio para as autoridades regulatórias.



Para ele, o tamanho das Majestic Techs se tornou um desafio para as autoridades e especialmente para as pessoas porque elas estão crescendo no desenvolvimento comprando empresas de menor valor ampliando a abrangência negócios criados no Vale do Silício.



Não sabemos como as empresas abaixo das Majestic Techs estão desenvolvendo seus arranjos societários e como estão sendo tratadas pela sete gigantes. E lembro que estamos falando de investimentos de grandes blocos de recursos sob a proteção da IA.