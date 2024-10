IBGC PE foca em apoio às pequenas e médias empresas na divulgação de normas de governança corporativa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O capítulo Pernambuco tem atuação nos estados de Paraíba e Rio Grande do Norte e de Alagoas e Sergipe com 10 empresas participantes e 80 pessoas.

Com uma presença em Pernambuco de mais de 10 anos, o IBGC vem desenvolvendo uma série de encontros e atividades que procuram trazer para dentro das empresas do estado o tema governança corporativa de moda e ajudar também na melhoria de processos de sucessão, um tema que a cada dia interessa mais as empresas.



Liderado pela executiva Carolina Queiroz de Melo Monteiro, coordenadora voluntária da instituição e, o que atuou no escritório regional da EY capítulo Pernambuco tem atuação também nos estados de Paraíba e Rio Grande do Norte e de Alagoas e Sergipe tem a presença de 10 empresas participantes e mais de 80 pessoas que impactadas pela ação do IBGC no sentido de melhorar a gestão da empresas.



Segundo Carolina Queiroz o próprio perfil das empresas e seu estágio de presença no mercado tem feito o IBGC atuar com atenção para levar aos gestores em grande parte os próprios acionistas informações sobre a melhoria da gestão e até mesmo na divulgação de linhas de crédito que elas podem alcançar.



Esse perfil os obriga a ter um olhar regional de atuação na ajuda a essas empresas que às vezes sequer entendem a necessidade de buscar ajuda para ter uma melhor governança porque não raro os sócios fundadores acreditam que isso não é uma necessidade para sua companhia pelo seu tamanho.



Ela destaca que introduzir a questão da governança dado as exigências do mercado já deixaram de ser uma necessidade apenas das grandes empresas, inclusive os grandes grupos de Pernambuco.



Temos buscado levar para esse grupo de pessoas, na raro o principal controlador da empresa informações sobre as dificuldades que eles começam a ter com o crescimento dos negócios e sua interpelação com empresas de grande porte que acabam exigindo procedimentos mais ajustados delas como fornecedor.



Segundo Carolina Queiroz, o IBGC tem levado para essas empresas a história das grandes companhias também as mais longevas de modo que elas possam conhecer as dores do crescimento que elas tiveram no passado quando estava, na segunda geração e que acabam sendo muito úteis para quem está começando a ter essas dificuldades até mesmo para saber procurar consultorias que possam lhe ajudar.