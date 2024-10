Lula assina incentivo para hidrogênio verde que mercado ainda não sabe o preço final para gerar energia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar do entusiasmo de dezenas de empresas, ninguém sabe quanto vai custar o quilo do hidrogênio verde no Brasil para gerar energia eletrica.

O Presidente Lula da Silva foi ontem à Base Aérea de Brasília, onde sancionou o Projeto de Lei nº 528/2020, que institui o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, o Programa Nacional de Diesel Verde e o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano.



A lei completa pacote de novas legislações que criou o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono que o Senado havia aprovado concedendo R$18,3 bilhões em incentivos fiscais para a produção e compra de hidrogênio verde no Brasil.



Hidrogênio verde



Pelo programa de Hidrogênio Verde o limite estabelecido é de R$1,7 bilhão em 2028, R$2,9 bi em 2029, R$4,2 bi em 2030, R$4,5 bi em 2031 e R$5 bilhões em 2032. A concessão do crédito fiscal será precedida de procedimento concorrencial a ser definido posteriormente.



A única dificuldade é que apesar de todo o entusiasmo de dezenas de empresas, uma questão estratégica ainda não foi resolvida. Afinal, quanto vai custar o quilo do hidrogênio verde.



Hidrogênio cinza



Hoje o quilo do hidrogênio cinza (de petróleo) custa de US$1,50 a U$2,00, enquanto o hidrogênio verde está na faixa de US$5,00 a US$6,00 o quilo, dependendo do método. E por esse preço o mercado não garante que o Brasil fará um H2V competitivo de modo a ser a solução que todas as consultorias afirmam que será o grande combustível para a transição energética da usina.



O entusiasmo no Brasil é tão grande que apenas no Ceará, os projetos de hidrogênio verde têm previsão de gerar 10 gigawatts (GW) de energia para fazer a eletrólise (processo que separa o hidrogênio do oxigênio da água), alguns já levando em conta a instalação de usinas eólicas “offshore”. Mas a pergunta do preço final, mesmo com os incentivos, ainda não foi respondida.



Festa de biodiesel



De qualquer forma, ontem foi dia de festa para o setor de produção de combustíveis mais reais comemorar. A ponto de o ministro das minas e energia Alexandre Silveira estimar em R$260 bilhões o pacote de investimentos previstos para o setor. Embora ontem houvesse cartas de compromisso para investimentos no setor de biocombustível no Brasil. De sete empresas assinaram chegam a apenas R$20 bilhões.



Só que o programa tem fundamentos importantes não resolvidos. Por exemplo, prevê que a mistura de etanol à gasolina passe de 22% a 27%, podendo chegar a 35% que a indústria automobilística não sabe como os motores vão reagir. Atualmente, o mínimo é 18% o que é um bom motivo para novos projetos, inclusive os que entram na rota do etanol celulósico.



Lula na boleia de um caminha movido a diesel verde em Brasilia. - Ricardo Stuckert / PR

Segunda geração



O principal aporte anunciado é da Raízen, de R$ 11,5 bilhões. para a implantação de 9 plantas de etanol de segunda geração a partir do bagaço residual da cana-de-açúcar



E mais ainda no biodiesel misturado ao diesel de origem fóssil, que está no percentual de 14% desde março deste ano, a partir de 2025 será acrescentado um ponto percentual de mistura anualmente até chegar aos 20% em março de 2030. Esse é um segmento que desde o começo do governo Lula vem obtendo resultados, pois até então a mistura era de 10% e hoje já está 40% mais.



Avião com SAF



Mas a novidade mesmo é o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (Pró BioQAV) cuja meta é que a partir de 2027, os operadores aéreos serão obrigados a reduzir emissões de gases do efeito estufa nos voos domésticos por meio do uso do combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês).



Esse é um enorme desafio. Basta dizer que as metas começam com 1% de redução e crescem até 10% em 2037.



Pernambuco nessa



A lei também tem uma parte que interessa a Pernambuco. Cria diretrizes para investimentos em captura e armazenagem geológica de gás carbônico (CO2).



A produção de gás carbono é uma nova atividade que usinas e destilarias poderão oferecer para plantas de e-metanol onde além de ter empresa locais que podem vir a produzi-lo temo a perspectiva de vende-lo 9120 mil toneladas ano) a indústria de e-etanol que o grupo 9ª00 A anunciou para Suape.



Fora dessas rotas as empresas terão autorização por 30 anos para realizarem projetos de estocagem de carbono no solo. Essas iniciativas têm alto potencial de descarbonização de atividades dos setores de energia (25,3% das emissões de CO2) e indústria (5,2% das emissões brasileiras).



Captura de CO2



Ontem, o Grupo FS Bios anunciou investimentos de R$500 milhões com a instalação da planta de captura e estocagem de CO2, associado à produção de etanol, em Lucas do Rio Verde (MT).

Então do ponto de vista do do biocombustíveis, o etanol, o biodiesel e todas essas misturas está tudo encaminhado e com negócio à vista.



Qual o preço do H2V



Entretanto, a pergunta continua: como o país que lidera a discussão para produzir a molécula verde, o hidrogênio verde, que é feito de energia limpa e renovável vai fazer para ser competitivo?



Mas ontem foi dia de festa para o presidente, podendo assinar turbina de avião movida com combustível SAF e posar de motorista em caminhão movido a diesel verde com 5% de biocombustível e que hoje só é produzido na refinaria da Petrobras no Paraná.



A Recovery, uma empresa do Grupo Itaú que é líder na compra e gestão de créditos inadimplentes no Brasil, divulgou um balanço referente ao primeiro semestre deste ano onde mostra que a venda de carteiras inadimplentes atingiu no primeiro semestre um total de R$9,7 bilhões.



Carteiras inadimplentes tem o nome bonito de Non Performing Loans - NPLs. No recorte de dívidas de cartão de crédito, o mercado atingiu R$3,5 bilhões de janeiro a junho deste ano, sendo R$2 bilhões apenas entre abril e junho. Mas chama atenção que o segmento de bancos digitais e fintechs, registrou R$1 bilhão. Esses bancos estão avançando cada vez mais na aprovação de crédito e isso acaba fazendo com que as taxas de endividamento deles também aumentem.



Fizeram as pazes



Os CEOs de fabricantes associadas e representantes de Sindicatos, a ANFAVEA anunciou o tão aguardado retorno do Salão do Automóvel para novembro de 2025, após um hiato de sete anos. O evento já está confirmado para os dias 22 de novembro a 1º de dezembro no reformado Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Disseram isso ontem a Lula que deve abrir a festa.



Futuro presidente do BC, Gabriel Galipolo sobre o papel do Banco Central - Senado Federal

Tereza verde



Integrante da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) perguntou ao futuro presidente do BC, Gabriel Galipolo sobre o papel do Banco Central na promoção de políticas sustentáveis. O economista agradeceu a levantada de bola: "Senadora, Vejo para o Brasil uma grande oportunidade de se firmar como um pólo [de sustentabilidade]. Esse custo de transição seria menor, em um mundo em que você corre o risco de ter várias pressões inflacionárias.



Líder das pesquisas



O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves foi o personagem de um dos maiores erros das pesquisas que o apontavam como, no mínimo, indo disputar o segundo turno. Eduardo era favorito absoluto e não apenas ele como sua coligação levou um enorme susto quando ficou em terceiro lugar.



Faltou voto

O prefeito José Sarto (PDT) se pronunciou pela primeira vez desde que foi derrotado na tentativa de reeleição. “Minha filha, foi a vontade da população. E a vontade da população é soberana”.

Prefeito de Fortaleza José Sarto. - Diario do Nordeste

Edson Queiroz



O CEO do Grupo Edson Queiroz, Carlos Rotella, revelou uma frustração quando apresentou ao conselho de acionistas um projeto para usar a marca Indaiá no segmento de bebidas alcoólicas. O grupo líder do setor de GLP além de diversos negócios como indústria recusou proposta em respeito a tradição do fundador que em vida nunca quis entrar no segmento.

Bares esperam maior movimento com horário de verão. - Divulgação

Vamos beber



A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), firmou o seu apoio ao retorno do horário de verão e aponta que o faturamento do setor pode aumentar em até 15%, pois estimula todo o setor de alimentação fora do lar. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) recomendou a volta do horário de verão já a partir de novembro.



Dia das Crianças



O comércio do Recife espera vender entre 5% e 10% a mais nas vendas deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, com o Dia das Crianças. A previsão é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife). De acordo com o presidente Fred Leal, a data comercial movimenta alguns segmentos do varejo como o de brinquedos, eletrônicos, vestuário e calçados.



Loja de shopping



O novo levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) aponta que 1.254 marcas inauguraram novas lojas em shoppings no segundo trimestre deste ano, representando um crescimento de 9,7% em relação ao mesmo período de 2023, quando 1.143 marcas anunciaram inaugurações.



Os segmentos que mais expandiram entre abril e junho foram: Alimentação e Bebidas (26%), seguido por Vestuário (18%), Perfumaria e Cosméticos (7%), Artigos para o Lar, Decoração e Presentes (6%), Calçados (5%), Entretenimento (5%), Serviços Estéticos (4%), Relojoaria e Joalheria (4%), Acessórios (3%), Telefonia e Acessórios (3%), Óticas (2%) e Artigos Esportivos (2%).



Armazenando luz