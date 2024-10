Compesa mira economia de centavos nas despesas para reduzir perda de metros cúbicos de água tratada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente da Compesa, Alex Campos está apresentando os resultados de um projeto-piloto com custo zero de investimento que estima uma economia de quase R$ 7 milhões/ano para a empresa apenas com a redução da quantidade de produtos químicos usados nas estações de tratamento de água, e que representam o terceiro maior custo da estatal, mantendo ou até melhorando os parâmetros de qualidade da água.



O foco das ações são coisas simples como ajustes operacionais nas unidades e as alterações em pontos de dosagem de produtos químicos para locais mais estratégicos com estruturas para melhorar a mistura dos produtos. Já foram mapeadas 16 estações de tratamento da Companhia em todo o estado, que cuidam do processamento de 60% da produção de água da empresa.

Sulfato de alumínio



O projeto foi testado na Estação de Tratamento de Água-ETA Pindoba, localizada no município de Carpina com a modificação no ponto de dosagem do cloro e na forma de aplicação do sulfato de alumínio e redução da dosagem inicial de 130 kg/dia para 50 kg/dia de cloro e de 1000 kg/dia para 500 kg/dia de sulfato de alumínio. Com isso é possível estimar uma economia de R$750 mil/ano. A ação foi reproduzida também nas ETAs João Alfredo e Nazaré da Mata.



Alex avalia que começar a encaminhar soluções para a questão da distribuição da água exige começar a buscar reduzir os custos de produtos químicos a partir do menor investimento possível que acaba otimizando gastos e reverter o gasto a menor em iniciativas para benefício da população.



Ecnomia ocm materias quimicos nas estações de tratameto da Compesa - Divulgação

Boleto mais barato



Ele apresentou uma outra solução gerencial vinda da área comercial que vai permitir um ganho de R$ 4,8 milhões/ano (R$ 400 mil por mês) apenas fazendo inclusão de boletos bancários entre as modalidades de pagamento das faturas de água e esgoto para um segmento específico de cliente



A parceria com o banco Itaú após vencer a licitação para prestação desse serviço atenderá 400 mil clientes que receberão os boletos ao invés das guias de pagamento padrão, pois a única alteração perceptível será o aumento na quantidade de números do código de barras.



Na boca do caixa isso quer dizer que o valor que será reduzido para a Companhia saiu de R$1,72 na modalidade anterior para R$0,60 por fatura, que era R$ na economia de R$1,12 por conta.



Conta de centavos



O presidente da Compesa diz que a empresa precisou fazer a conta de centavos em todo o seu processo de produção e entrega de água, o que se ainda não reduziu drasticamente como deseja na questão das perdas, ao menos sabe onde economizar nas despesas financeiras.



Ele acha que a Compesa deu um salto na qualidade dos serviços de manutenção em redes de abastecimento com a implantação de um novo modelo de contratação.



Cano estourado



Com o novo modelo, o tempo de resposta para a execução dos serviços de vazamento foi reduzido de uma média de 28 para quatro dias. Isso inclui as etapas de diagnóstico, reparo hidráulico e reposição de pavimentos. “Este ano foram detectados e solucionados cerca de nove mil vazamentos apenas usando a nova metodologia” , diz. A empresa está começando a estimar com precisão em metros cúbicos de água tratada o que deixou de se perder com os vazamentos.



Ele afirma que a empresa não tem outro caminho senão investir em inovação para melhorar a eficiência da gestão, até porque essa é uma cobrança diária da governadora Raquel Lyra.



Selo ISO 9001



Esta semana a empresa obteve sua certificação ISO 9001 para a Gerência de Projetos de Engenharia, responsável pela análise de projetos de água e esgoto da própria empresa e de terceiros. A norma agrupa um conjunto de práticas de gestão e competência e permite a utilização do Sistema de Gestão de Qualidade (GSQ).



Muitas tarefas



Não chegamos a onda desejamos porque a tarefa é permanente de avaliação e correção de erros que foram se acumulando ao longo de anos enquanto embaixo do solo as tubulações se deterioraram sem que a companhia sequer soubesse onde estava perdendo água tratada e dinheiro, diz Alex Campos.



O presidente da empresa diz que já é possível ter melhoria da gestão, otimização dos recursos e melhoria da prestação dos serviços que ajudam a permitir o cumprimento das metas estipuladas pelo próprio setor pode conduzir a uma entrega mais rápida e assertiva dos projetos, resultando na execução de obras e outras ações para melhoria dos serviços da empresa.

A Neoenergia suspendeu no final da tarde de ontem o fornecimento de energia elétrica para os perímetros irrigados da Codevasf - Divulgação

Corte de energia



A Neoenergia suspendeu no final da tarde de ontem o fornecimento de energia elétrica para os perímetros irrigados da Codevasf localizado em Pernambuco na região do submédio São Francisco, por falta de pagamento das faturas como desfecho de uma pendência que vem se arrastando há anos sem que a regional de Petrolina faça os pagamentos do fornecimento de energia elétrica para os perímetros irrigados cuja água é enviada aos projetos com lotes para colonos e empresas. Apenas o fornecimento direto das empresas continua operando. A Codevasf e a Neoenergia foram procuradas, mas não se pronunciaram.

Banco da família



Um levantamento realizado pela MaisMei, que auxilia a gestão de negócios por meio de um aplicativo, mostrou que 44% dos microempreendedores individuais (MEI) já precisaram pegar dinheiro emprestado, seja para sustentar o negócio ou expandir suas atividades. Até aí, nada de mais. Mas o que chama a atenção é a atenção é que entre as fontes nas quais os microempreendedores conseguiram os empréstimos, quase metade (48,8%) são amigos e familiares. Depois vem os bancos tradicionais ou digitais representam 34,18% desse montante. As cooperativas de crédito foram as opções viáveis para 9,8%.



Novo Atacarejo



A rede nordestina Novo Atacarejo inaugurou, nesta quinta (10), sua primeira loja em Camaragibe. Fica na Avenida Dr. Belmino Correia, 3362, no bairro do Timbi, em frente à estação de metrô. Será a 6ª unidade em funcionamento na Região Metropolitana do Recife e a 32ª já em operação em Pernambuco e na Paraíba.

Celular reserva pafa engtregar ao assaltante - Divulgação



Coisa de Brasil



Ao menos 34% dos brasileiros já adotaram a prática de utilizar um celular reserva como medida de proteção contra o crescente número de roubos de celulares. O uso de um modelo mais antigo, exclusivamente para acessar aplicativos bancários e realizar transações financeiras, tornou-se uma estratégia cada vez mais comum em grandes cidades, onde o número de furtos é alarmante.



Dia sem Imposto



A FIEPE já tem a data do seu Dia sem Imposto: será dia 31 deste mês, na Casa da Indústria. No dia, os visitantes poderão conhecer o mercado com produtos com e sem impostos e participar de palestra gratuita sobre inteligência artificial na gestão dos tributos. As inscrições podem ser feitas no fiepe.org.br.



Criança não



A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) realiza, da tarde desta quarta-feira (09) até sábado (12), a campanha de conscientização “Aposta não é coisa de criança”. A ideia é combater a utilização de plataformas de apostas para menores de idade. Embora o cadastro de menores de idade já seja proibido pelas plataformas legalizadas, a ideia é conscientizar pais e outros responsáveis a não permitirem o acesso dos pequenos por meio de CPFs de adultos.



A Lei 14.790/2023 e a Portaria nº 1.231 da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, já proíbem que os sites de apostas permitam o cadastro de menores de 18 anos. No entanto, apenas a partir de 1º de janeiro de 2025 será obrigatório o recurso de reconhecimento facial para acessá-los.

shopping Norte Janga, em Paulista (PE) a pizzaria Down - Divulgação



Pizzaria Down



Começou a operar no shopping Norte Janga, em Paulista (PE) a pizzaria Down é igual a qualquer empresa do ramo. Mas também promove a inclusão e a formação profissional de pessoas com síndrome de Down, que serão a mão de obra qualificada do local. O projeto nasceu dentro da feira HFN - Hotel & Food Nordeste como ação social da feira.



O Brasil faz lançamento de produtos na Black Friday. - Divulgação

Queimando o Natal



Acredite. O Brasil faz lançamento de produtos na Black Friday. Pois é. Entre os dias 2 e 4 deste mês, no Hotel Hilton, em São Paulo, para 95 profissionais, entre varejistas foram apresentados os lançamentos das marcas Samsung, LG, Asus, Canon, Singer, Wahl, Tanca e Panasonic que serão vendidos na Black Friday deste ano. Ano passado o projeto IDEA gerou 80% do faturamento da Black Friday com 38 mil unidades de produtos vendidos. Esta categoria representa 26% das vendas da companhia e nossos clientes presentes representam 70% do faturamento da Consumer Electronics.



Produtos do Campo



Uma das principais atrações da 31ª Agrinordeste, a Feira de Produtos do Campo, contará com cerca de 300 expositores de diversos estados do Brasil. O tradicional evento conta uma grande variedade de artigos vindos diretamente das fazendas, desde produtos avícolas e lácteos até hortifrútis, vinhos e plantas ornamentais.