Após 40 anos primeira grande obra de Suape, molhe receberá investimentos para manter proteção das operações

A governadora Raquel Lyra, estava entrando no Jardim da Infância aos cinco anos e o ministro Sílvio Costa Filho, com dois, estava na creche quando em 1984, o governador Roberto Magalhães concluiu o molhe, em pedras, para proteção da entrada do porto interno e a abertura no cordão de arrecifes do Porto de Suape.



Foi o início oficial das suas operações recebendo a primeira movimentação de álcool pela Petrobrás no navio Araxá, que utilizou o recém-inaugurado Píer de Granéis Líquidos, o PGL – 1 cujas obras estruturais haviam sido iniciadas pelo governador Marco Maciel no seu governo.



Quatro décadas



Quarenta anos depois, Raquel e Silvio estarão no mesmo lugar para liberar uma verba de R$ 123 milhões onde a União entra com R$ 50 milhões e os estado com os R$ 73 milhões restantes para dar uma geral no conjunto de enrocamento de pedras que protege as operações dos navios que adentram ao porto e acesso os seus serviços.



O Termo de Compromisso para a execução da obra de recuperação do molhe do Porto de Suape, terá o repasse de R$50 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 3 para a conclusão da restauração da estrutura de proteção do atracadouro.



A intervenção faz parte de um conjunto de intervenções para reforçar a segurança e infraestrutura do complexo portuário, tornando-o mais competitivo e estratégico para novos negócios.



Restaração do pier de Suape - Divulgação

Estava precisando



Operacionalmente esse era um serviço que havia se tornado necessário com o passar dos anos com o aumento das correntes marinhas que atacam o conjunto de pedras numa força bem mais intensa que quando milhares de viagens de caminhões começaram a seguir pela estrada de pedras que eles estavam construindo. De lá para cá, o molhe funcionou como esperado.



Mas a participação do governador de Pernambuco, Roberto Magalhães na história de Suape tem dois momentos importantes e curiosos. O primeiro no começo da administração (em meados de 1983), quando ele foi literalmente sequestrado pelo secretário, Eliezer Menezes que se cansara de ouvir as críticas do governador ao projeto de Suape em todas as entrevistas sobre o assunto.



Secretário especial



Menezes que fora escolhido pessoalmente por Marco Maciel - para tocar a secretária especial que Maciel criou para o novo empreendimento - combinou com assessores que levaria o governador, de surpresa, ao complexo depois da visita ele faria a inauguração de uma escola, em Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo de Santo Agostinho.



Surpreso com a presença de Menezes no carro, o governador quis saber o que estava acontecendo. O secretário desabafou: “Governador, o senhor pode me demitir hoje, mas não vai mais falar mal de Suape sem nunca ter ido lá. Estamos lhe levando para ver o projeto”.



Visita forçada



Já PE 60, no Cabo, ele aceitou irritado a “visita forçada” enquanto os demais secretários seguiam sem perceber a mudança de rota do “Guararapes 1” como o carro do governador era classificado pela segurança. Magalhães foi, mudou de opinião e após a visita nunca mais falou mal de Suape.



O outro fato foi mais dramático. Em 1986, ele foi acordado de madrugada pela segurança com ordem de evacuação com sua família do Palácio do Campo das Princesas após um incêndio irrompeu em um navio de combustível no Porto do Recife que ele pôde ver as chamas da janela.

Incêndio na madrugada



Um assustado Roberto Magalhães ordenou imediatamente que as empresas de combustíveis que estavam instaladas no porto do Recife, desde 1926 fossem para Suape.



Assim, o que era apenas um projeto básico, com o incidente, foi acelerado e, em semanas, a BR Distribuidora, a Shell, a Texaco e a Esso começaram construir as bases do “Pool de Derivados de Petróleo.” A Petrobrás instalou na área portuária 4 tanques de 5 mil m 3 cada.



A governadora Raquel Lyra e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estarão em Suape nesta sexta-feira (11), às 15h para assinar o Termo de Compromisso de Recuperação do Molhe do Porto de Suape.



Hidrogênio Verde



Hoje, também o Complexo de Suape dá outro passo importante: se tornou o mais novo filiado da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV), entidade que reúne grupo de empresas líderes nos setores de energia, tecnologia e agro.



A estatal pernambucana vem se preparando para incentivar a produção de energia renovável no território sob sua administração e tornar Pernambuco um protagonista na transição energética.



Feira do H2V



A assinatura da adesão de Suape à ABIHV ocorre na Hydrogen Dialogue Latin America, no Hotel Pullman, em São Paulo, e reúne players do país e do exterior até esta sexta-feira (11).

Suape, porém tem tido uma postura mais discreta que outros terminais no Nordeste e focou na busca de

empresas que usem o H2V na sua cadeia de produção como o projeto da primeira indústria de produção de e-metanol do Brasil, a ser instalada no Complexo Industrial Portuário pela empresa European Energy que em setembro e anunciou a instalação da planta em Suape, numa área de 10 hectares, com estimativa de R$ 2 bilhões em investimentos.

Embraer - Divulgação



Avião do e-commerce



O jato de passageiros da Embraer convertido para cargueiro, E-Freighter E190F, foi certificado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) mirando preencher uma lacuna no mercado de transporte aéreo de cargas e se tornar alternativa de substituição de aeronaves mais antigas e menos eficientes.

O programa E190F foi lançado em maio de 2022 e projetado para atender às operações e demandas dinâmicas do e-commerce, que exigem entregas mais ágeis e descentralizadas. Os E-Jets cargueiros terão capacidade 40% maior de volume e três vezes mais alcance quando comparados a turboélices de carga de maior porte combinando os compartimentos de carga inferior e superior transportando 13.150 kg.

Dog Cancer - Divulgação



Dog diagnóstico



Um projeto KDOG Brasil, lançado em 2018 com a Sociedade Franco-Brasileira de Oncologia (SFBO) e a Royal Canin Brasil, baseado em pesquisas e metodologias desenvolvidas e iniciadas na França oferece uma alternativa não tecnológica e não invasiva para o diagnóstico do câncer de mama, a partir de odores específicos emitidos pelo corpo humano, mas não envolvendo contato direto entre cachorros e o paciente.



Cães das raças Pastor Holandês, Braco Alemão e Pastor Alemão e cães sem raça definida usam a odontologia canina, técnica na qual os animais são treinados para identificar odores específicos associados às células cancerígenas em lenços de suor para detectar mais de 40 tipos de câncer de mama, além da diabetes e o vírus da Covid 19.



El camino de Porto



A Associação dos Hoteis e o Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau promovem o Roadshow “Porto de Galinhas en el camino” em sete cidades da América Latina. Nesta terça-feira (15), vai a Assunção, no Paraguai. Depois o evento segue entre os dias 21 e 25 ao Uruguai e na Argentina.

A ação é a parceria do Armação Resort, Hotel Kembali, Solar Porto de Galinhas, The Westin Porto de Galinhas - All Inclusive, Marupiara Resort, Village Porto de Galinhas, Vivá Porto de Galinhas Resort, Marulhos Resort, Nannai Muro Alto e Samoa Resort. Com apoio da Prefeitura do Ipojuca, Sebrae/PE e Empetur.

Empetir Portode Galinhas - Divulgação



Quero ficar rico

Dados divulgados pelo Monitor Global de Empreendedorismo afirmam que mais de 48% dos brasileiros têm a intenção de iniciar um novo negócio nos próximos três anos. Dois terços da população têm confiança em suas habilidades para empreender e, além disso, pouco mais da metade (51%) considera que o medo de fracassar não é um fator que os impeça de começar um novo negócio.

O Brasil já soma mais de 60 milhões de CNPJ registrados ao longo da história do país e 21 milhões(35%) estão ativos. As micro empresas (ME) chegam a mais de 77% do mercado Os MEIs somam 75,62%.



Descendentes

A busca de brasileiros pela cidadania europeia tem apresentado crescimento exponencial. Itália, Espanha e Portugal são os destinos mais procurados, refletindo um mercado potencial crescente. No Brasil, existem mais de 25 milhões de descendentes de portugueses, 30 milhões de descendentes italianos e mais de 15 milhões de descendentes de espanhois.



Tacaruna Hub



A decisão do governo do estado em restaurar o edifício da antiga fábrica da Tacaruna é um gesto que é preciso ser celebrado e que deve ir muito além da decisão de colocar ali uma escola técnica e um centro de formação de professores. E deveria estar sendo feita com a presença de grandes empresas, especialmente do setor industrial.

A Tacaruna é um ícone e deve ser preservado como base de geração de conhecimento mirando por exemplo a chamada indústria 4.0 o sítio deve formar com o Classic Hall e o Centro de Convenções um ecossistema interligado de produção cultural.

No governo Eduardo Campos ele chegou a ser opção para um centro de TI para a planta da Starlantis, o que não aconteceu. Mas ainda dá tempo. Ter ali apenas um hub de formação de professores e uma escola técnica é pouco para ocupar aquele que já foi o centro industrial têxtil do Pernambuco. Ainda dá tempo de colocar mais gente ali.

Dia do Pão

Celebrado em 16 de outubro, o Dia Mundial do Pão é comemorada pelo presidente da Entidade da Panificação de Pernambuco (EPÃO), Paulo Pereira, lembrando que em Pernambuco, existem cerca de 4 mil padarias, responsáveis por gerar 40 mil empregos diretos e 100 mil indiretos. A EPÃO promoverá evento no Parque da Jaqueira, a partir das 6h, no próprio dia 16 de outubro.

A GWM Brasil traz para o país, em novembro, a Companhia Nacional da Ópera de Pequi. - Divulgação

Isso é a China

Os chineses não brincam em serviço quando miram um mercado. A GWM Brasil está trazendo ao país, em novembro, a Companhia Nacional da Ópera de Pequim, a mais importante do gênero na China e que fará 70 anos ano que vem, para três apresentações em capitais brasileiras: Brasília (Teatro Planalto), Rio de Janeiro (Teatro Riachuelo) e São Paulo (Theatro São Pedro), nos dias 15, 19 e 21 de novembro, respectivamente junto com o ministério da Cultura e produção da Dellarte Soluções Culturais. Fundada em 1955 é reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.