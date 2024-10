O fracasso do discurso do emprego como fator de aderência na política diante das ofertas nas redes sociais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma semana após o encerramento da contagem dos votos do primeiro turno das eleições, uma pergunta permanece sem respostas consistentes sobre o que acontece nas eleição da cidade de São Paulo (capital) e por que um sujeito como Pablo Marçal consegue ter sucesso (1,720 milhão de votos) com um discurso que não tem nada de politicamente correto e obter uma visibilidade que superou os espaços dos políticos tradicionais?



A resposta não está no que ele fez nos debates. Mas no que vem dizendo há muito tempo nos seus vídeos com cortes e palestras: você é o responsável por sua riqueza. Não espere o governo, um emprego ou uma aposentadoria pelo INSS. Fique rico, ainda que trabalhando até 18 horas por dia e empreendendo.



Não aprendemos



Sejamos honestos. O movimento de Pablo Marçal não foi percebido pela mídia tradicional que, na verdade, sequer o conhecia. E até agora não o está estudando, sem se despir de uma enorme carga de preconceito. Primeiro, porque nesta campanha, Pablo Marçal não queria mostrar suas propostas. Queria ser conhecido. “Causar” e “ocupar” o espaço dos políticos nas capas dos jornais. E ele conseguiu.

Depois, ele não foi candidato para ganhar a prefeitura de São Paulo. Ele se candidatou para se apresentar a quem estava fora da sua bolha e mostrar seu propósito.



E qual era o seu propósito? Dizer ao eleitor o que já diz nos seus vídeos que você é o único responsável pela construção de sua fortuna. E isso fica claro quando se olha os mapas da votação em São Paulo e é possível ver que o sucesso de Marçal (ser o mais votado) se deu numa área de São Paulo que já tem emprego, é consumidora de bens e serviços e se define como Classe B- e C +. E que quer vencer na vida.



Imagem de Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo - Divulgação

Não é só 2024



E é aí onde é preciso prestar atenção. Porque Marçal não veio para ficar só nessa disputa. Ele vai continuar na vida pública e no coração de seus seguidores e agora não estará mais sozinho. Só que agora mais conhecido. Marçal está dizendo que ninguém melhora de vida apenas com emprego. E isso precisa ser estudado porque isso tem aderência.



Primeiro, porque o Brasil está com uma taxa de desemprego baixa. Só que, segundo o Caged, 85% desse emprego novo é de até um salário-mínimo e meio. Isso quer dizer que você está empregado, mas num emprego ruim. E vai continuar no mercado, com esse salário ruim, por anos. E isso tem a ver não só com Marçal, mas com o fracasso do discurso do emprego de carteira assinada e recolhimento do INSS da esquerda e do centro.



Emprego, só não dá



Lembremos: Todo o discurso do PT e dos partidos d eesquerda é a busca do emprego com carteira assinada. Ora, isso já é verdade e nem por isso os candidatos do partido venceram as eleições. Até porque esse emprego está sem interessados em centenas de cidades e não tem candidatos, segundo revela o IBGE e o Caged.



Basta ver o que acontece nas regiões Sul e Sudeste, onde empresas estão literalmente catando interessados na rua com carros de alto-falante. Lá, as empresas estão oferecendo emprego e agora benefícios e ninguém ganhou mais votos lá. Porque o emprego atual exige maior escolaridade, mas ainda paga salário baixo. Pode valer no Norte e Nordeste, mas com o mesmo sentimento de insuficiência de futuro.



Empreendedores



Isso também explica um pouco o fato de o Brasil ter a maior taxa de abertura de empresas (só perdemos para a Índia) e de fracasso. Mas ainda assim, há cada vez mais gente tentando ficar rico. Inclusive os com escolaridade de terceiro grau. E isso nos leva de volta ao discurso de Marçal no centro do debate daqui para frente.



Ele abriu as portas para que outros candidatos venham nas próximas eleições com esse discurso via internet, mídia que dominam muito bem. E isso derrubará todo o discurso analógico da esquerda que acha que o sucesso de seu propósito é dizer que o caminho é ter um emprego.



Outra realidade



Não é. O emprego mudou exige cada vez mais qualificação, mas ainda paga baixo salário. Ate pela tributação absurda do trabalho no Brasil. E isso é uma tristeza porque muita gente que ouve o discurso dos coatings está a cada dia achando que não vale mais a pena estudar tanto (até ter um diploma EAD) e ganhar três salários-mínimos. É isso que entrou no centro de um novo debate político. Todo o discurso da esquerda de gerar emprego ficou velho.



Porque o emprego gerado hoje é de baixo custo e baixo salário paga R$2 mil. Então, quando gente como Pablo Marçal chega e diz que você tem que se matar de trabalhar para ficar rico ele dá esperança. Não espere pelo governo, por um emprego de baixo salário. Vá à luta. E isso vira o sonho das novas gerações



Uma vida melhor



Isso tem a ver com empreender com propósito. De ganhar dinheiro melhorar a sua vida. E esse sucesso Marçal já tinha conseguido nas redes sociais. O que ele fez agora foi dizer que chegou na política.



Agora ele não vai mais precisar de se apresentar. Ele e seu discurso já chegaram fora da bolha. E isso precisa ser analisado para o que vem por aí. Porque esse será o discurso de outros atores com familiaridade nas redes sociais.



Programas sociais



Não tem mais validade a proposta de criar emprego porque o emprego criado é, em média, 50% maior que o que o governo já paga nos programas sociais quando a família combina várias qualidades de benefícios e continua na miséria. Então, a questão é: O discurso de Marçal agora fora de sua bolha veio ou não para ficar na política?



Isso explica o apoio de gente como grupos de empresários que chegaram a formar uma eventual equipe de governo municipal com todos os personagens que cresceram sozinhos e contam isso em suas lives.



Não é só direita



Só que, algumas coisas já estão dadas. Primeiro, não é mais ser direita. É ser progressista no sentido de gerar riqueza. Depois, o sucesso de Marçal fora da bolha potencializará outros Marçal. Com o mesmo pacote de ferramentas de Internet. Inclusive, com possíveis novos nomes da esquerda.



E, finalmente, é preciso olhar de perto essa aderência entre essa população de gente jovem que quer ficar rica trabalhando muito e que vai votar em candidatos que digam você precisa votar em gente que fez e pode fazer você ter sucesso.



Bolsonaro velho



Resumindo: Bolsonaro conquistou os velhos que já tem, no mínimo, uma aposentadoria. Marçal conquistou os jovens que apoiavam Bolsonaro porque eram anti-PT e agora tem uma opção de um discurso melhor do que ser apenas anti PT e que não aceita o discurso antigo do emprego da esquerda e de parte da direita, mas que lhe condena a uma vida “mais-ou menos”.



Portanto, a questão é se o discurso do emprego vai ser suficiente para conquistar o eleitor? Ou se o novo discurso da prosperidade vai gerar uma nova geração de políticos da direita fortemente habilitados às novas tecnologias de mídias sociais e que vão aprofundar a defesa de oportunidades para quem sonha ficar rico e ter sucesso.

Cultura da soja chega aos 100 anos



O Brasil comemora este ano os 100 anos do plantio da soja no país. Será durante a Fenasoja 2024, que será realizada em Santa Rosa (RS), entre os dias 2 e 6 de dezembro, que terá uma programação especial. O cultivo de soja no Brasil está em constante expansão, e algumas regiões se destacam pelo aumento significativo na área plantada, mas curiosamente a safra 2024 traz consigo uma série de desafios para produtores em todo o país.



O cenário atual reflete uma combinação de fatores climáticos adversos, tensões no mercado internacional e desafios logísticos que influenciam diretamente a produção e a competitividade da soja brasileira. Maior produtor mundial da cultura, a estimativa para a safra 2023/2024 é de 147,353 milhões de toneladas. O Valor Bruto da Produção (VBP) da soja em 2023 foi de R$332.68 bilhões.



Na verdade o 5G no Brasil não é nem de longe o que as operadoras de telefonia esperavam. - Divulgaçao Futurecom 2024

Internet 5G no Brasil



Maior evento de conectividade, tecnologia e inovação, a 24ª edição do Futurecom teve seu encerramento com uma constatação preocupante: o 5G no Brasil não é nem de longe o que as operadoras de telefonia esperavam.



Na verdade, pouco mais de dois anos após o início da implementação de internet 5G no Brasil, a rede de quinta geração representa apenas 11% de todas as conexões feitas no país. Entre os brasileiros, somente 13,5% estão conectados a partir da tecnologia. A conexão 5G chega a 666 municípios brasileiros, com 33,2 milhões de conexões.



E mesmo não sendo o que se anunciava, a meta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), prevista no edital que regulamenta a expansão da rede, é de que todas as cidades do país tenham sinal 5G até 2029. A do Futurecom já tem data para 2025. Será realizado entre os dias 30 de setembro a 2 de outubro e a edição deste ano superou a anterior ao receber mais de 33 mil visitantes.



Violência política

Um relatório do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM) revelou que mais de 60% das prefeitas e vices afirmam já ter sofrido algum tipo de violência política de gênero durante a campanha ou mandato.

O dado faz parte de uma da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que ouviu 224 prefeitas, em um universo de 677, e 210 vice-prefeitas de um total de 898.

A CNM também questionou as prefeitas e vices sobre os tipos de violências, 49,1% delas dizem que foram vítimas de violência verbal (insultos, ameaças); 45,2% passaram por violência psicológica (assédio moral, pressão) e 5,6% sofreram violência física.



Economia circular



Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, a cidade de Recife sedia o Brazilian Circular Hotspot 2024, o evento reúne especialistas e representantes empresariais e governamentais de todo o mundo para discutir os desafios e oportunidades da transição para uma economia mais circular e é organizado pelo Instituto Brasileiro de Economia Circular (Ibec) e acontece pela primeira vez no Brasil no Centro Cultural Cais do Sertão.



A Polivox voltou com o relançamento inclui toca-discos, agora equipados com recursos como conectividade via Bluetooth. - Divulgação

Polyvox voltou



Os chamados Os Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1964) e os da geração X (nascidos entre 1965 e 1984) conheceram e compraram. Por isso a Polyvox, uma marca de equipamentos de som de alta qualidade retornou com força e se reposicionou como líder no setor de áudio, aproveitando a nostalgia dos consumidores e investindo em tecnologia de ponta.



O renascimento envolveu a criação de novos produtos que atendem tanto os consumidores que cresceram com a marca quanto uma nova geração que valoriza qualidade sonora e inovação. O relançamento inclui toca-discos, agora equipados com recursos como conectividade via Bluetooth e integração com assistentes virtuais que unem design vintage com tecnologias avançadas com preço sugerido de R$1.899,00.



Uma parte da história da aviação brasileira será preservada através de um hangar que já foi da Varig em Congonhas se tornará uma moderna sala de embarque. - Divulgação

Aena Congonhas



Nesta quinta-feira (17) a Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, comemora um ano de administração do Aeroporto de Congonhas, o segundo terminal aéreo mais movimentado do país.



Ela avalia que já implementou uma série de melhorias, com prioridade para a eficiência operacional e reforço da segurança de voos e anuncia ampliação da sala de embarque remoto e de reforma dos banheiros prevendo mais de R$ 2 bilhões em investimentos para modernização do aeroporto, que inclui a construção de um novo terminal de passageiros.



Mas o embarque com uso de ônibus ainda é um desafio no terreno da unidade. Não é diferente de uma rodoviária. Como aliás é o desembarque e embarque da Azul em Guarulhos. Viva o Aeroporto do Recife.



Reciclagem

Projeto da Nespresso com a Natura Ekos, visa produzir as bisnagas das polpas hidratantes para as mãos Ekos Castanha, best-seller da marca com o alumínio proveniente das cápsulas recicladas de Nespresso em sua composição. As bisnagas passam a ser 100% de alumínio reciclado, sendo 10% desse volume oriundo das cápsulas Nespresso.

The best Westin

O The Westin Porto de Galinhas foi reconhecido por seu alto grau de excelência pela Marriott International ao receber em Cancún, o prêmio de Hotel do Ano na categoria All-Inclusive no CALA Rising Awards Presented by Marriott Bonvoy. O prêmio leva em consideração critérios relevantes, como nível de satisfação dos hóspedes, crescimento em receita e inspeções e auditorias da Marriott International por meio de hóspede oculto.

O The Westin Porto de Galinhas recebeu o prêmio de Hotel do Ano na categoria All-Inclusive no no CALA Rising Awards Presented by Marriott Bonvoy. - Tadeu Brunelli/TBFoto