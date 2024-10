Brasil engata saques na poupança, liberação do FGTS para consumo e casa própria perde para passagem de avião

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Poupança perdeu R$ 11 bilhões, no ano, com suspeita de que poupador está tirando dinheiro para jogar em bets. Financiamento já exige 30 de entrada.

O Brasil está ficando muito estranho para ser entendido. Não é porque enquanto a taxa básica de juros sobe os bancos emprestam mais. Ou porque com inflação alta o consumo das famílias está subindo. Ou ainda porque no momento em que as condições de geração de energia hidráulica estão péssimas obrigando ao uso de mais térmicas o crescimento do consumo disparou a despeito da Bandeira Vermelha.



Mas porque o mesmo país que viu a Caderneta de Poupança perder R$11 bilhões no ano onde dos nove meses medidos seis estão com mais saques que depósitos está vendendo passagem de avião fiado em saque aniversário.



Caixa sem verba

E mais ainda que enquanto a Caixa Econômica responsável por quase 7 de 10 financiamentos imobiliários avisa que está no limite da sua capacidade e que agora só vai financiar até 70% do valor do imóvel no sistema de amortização SAC (Sistema de Amortização Constante) o que significa dizer que o freguês vai ter que arranjar 30% para a entrada.



A Caixa decidiu reduzir o valor máximo de crédito para a compra de imóveis pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo porque o saque na caderneta disparou e porque o fundo do FGTS todo dia tem mais dinheiro indo para tudo menos bancar financiamento imobiliário.



Sagria do saque

A questão do Saque Aniversário virou um problema tão sério que o governo simplesmente não tem como parar devido à pressão dos bancos preocupados com a possibilidade de perderem uma modalidade de crédito com menor custo de captação do mercado.



O caso da poupança é mais sério, pois assim como se detectou nos beneficiários do Bolsa Família usando o crédito para jogar nas bets, há informações seguras de que também tem gente sacando da poupança para jogar via celular.



Lula ajuda bancos

O problema é que o governo simplesmente está olhando as árvores sem perceber que atrás delas está começando uma tempestade na floresta. A começar pelo presidente Lula que proibiu o ministério do trabalho de apresentar um projeto de corte do financiamento do saque aniversário porque segundo lhe informaram essa é uma das poucas linhas de crédito que o trabalhador privado tem já que não consegue fazer consignado nos bancos.



E porque banco vai fazer consignado de empresa do setor privado se pode emprestar via saque aniversário com risco zero? Então, quando a Azul e a Gol anunciam que vão vender passagem paga com saque aniversário, o governo comemora a viagem de lazer do trabalhador quando cai o volume de crédito para financiar o setor de habitação residencial.



Lula entregando haitações no Ceatrá. - Ricardo Stuckert / PR

Verba aumentou

A Caixa informou que entre 2014 e 2024 houve um crescimento de 40,6% nos valores executados no crédito imobiliário, passando de R$120,6 bilhões registrados em 2014 para R$169,24 bilhões até o dia 23 de setembro de 2024. Mas a informação vem junto com restrições ao financiamento para a classe média.



O Brasil está vivendo de narrativas. O governo Lula todo mês inventa uma para mostrar ações na área social. Mas é o mesmo que está cortando benefícios de pobres na linha de pobreza, enquanto, discretamente, voltou com a velha estratégia de financiar campeões nacionais via BNDES com o discurso de inovação que atende a Embraer no setor de medicamentos e até montadoras de veículos com promessa de fazer carro elétrico. Complicado.

Gustavo Krause ex-governador. de Pernambuco. - JC Imagem

Krause e os Nobel



Os leitores das páginas de opinião do Jornal do Commercio sabem das ideias de dois dos três vencedores do Prêmio Nobel de Economia de 2024 concedido a Daron Acemoglu (57), Simon Johnson (61) e James A. Robinson (64) por seus estudos sobre a diferença na prosperidade das nações.

Graças a dois artigos do ex-ministro da Fazenda e Meio Ambiente e ex-governador, Gustavo Krause que acompanha a carreira de Acemoglu, do MIT e Robinson professor de Administração Pública de Universidade de Harvard, que escreveram os livros “Porque as nações fracassam” resenhado por Krause ainda em 2012 e o “O Corredor Estreito” também analisado por ele, em 2020 em artigos publicados no JC quando o ex-ministro conclui lembrando o sábio Norberto Bobbio, quando adverte que a democracia no mundo jamais gozou de boa saúde, mas não está na beira do túmulo.



Empresarial Grand Tower Shopping. - Divulgação

Grand Tower

A LMA Empreendimentos está entregando no final do mês, o empresarial Grand Tower Shopping em Boa Viagem que se destaca como a melhor lâmina corporativa triple AAA do Norte e Nordeste e já teve 95% das salas vendidas. O condomínio é interligado ao Shopping Recife, possui 30 pavimentos tipo e heliponto e conta com 15 elevadores de alta velocidade. O VGV ficou superior a R$600 milhões

Vantagem

O programa de financiamento com crédito associativo em parceria com a Caixa Econômica está sendo apresentado aos interessados no Trapuá Shopping Park, da Petribu Desenvolvimento Urbano (PDU). Esse modelo permite que tanto o cliente quanto a obra sejam financiados desde a planta, oferecendo maior previsibilidade. Nele é possível financiar até 90% do imóvel, e durante a construção, paga-se apenas os juros de evolução, que são proporcionais ao avanço físico das obras.

Agenda Carrilho

Amanhã é sexta-feira tem ação especial da Construtora Carrilho no empreendimento Torres de Olinda, com panfletagem nas ruas e no stand apresentando as condições especiais de pagamento. No bairro da Madalena, haverá panfletagem nas ruas e, no sábado (18) no stand Carrilho Premium, na Rua Real da Torre.

Um bilhão ao EVE



O BNDES aprovou R$500 milhões para a Eve Air Mobility (Eve) desenvolver a unidade de produção do eVTOL (carro voador) dentro do programa BNDES Mais Inovação, a unidade será instalada em Taubaté (SP). O financiamento da unidade fabril se baseia na parceria bem-sucedida entre a Eve e o BNDES após a aprovação, em 2022, de uma linha de crédito de R$490 milhões para dar apoio ao programa de desenvolvimento de eVTOL da Eve.



Análise Ceplan 24/25



Dia 27 de novembro, no auditório Business Center – Torre 5, no Riomar, no Recife, tem o seminário “Nordeste Hoje – Infraestrutura sob Perspectiva” que vai discutir cenários macroeconômicos na economia de baixo carbono da pauta do Análise Ceplan 2024/2025. O Nordeste é a região que lidera os investimentos em geração de energia limpa e precisa de capilaridade para as linhas de transmissão, sob pena de atrasar investimentos no promissor mercado do hidrogênio verde e rodovias.



Dia do Pão



Hoje é o Dia Mundial do Pão. A Entidade de Panificação de Pernambuco (EPÃO) programou uma série de atividades no Parque da Jaqueira que começa às 6h e inclui informação e saúde. O Sesi-PE participa da ação, promovendo exames gratuitos de aferição de pressão e glicose e os 200 primeiros participantes.



Em Dia de Campo, em Caruaru, IPA apresenta pesquisa que pode reintroduzir cultura do algodão. - Divulgação

Algodão do IPA



A presidente do IPA, Ellen Viegas, está apresentando as pesquisas do IPA que têm uma nova perspectiva para a agricultura. A proposta é fazer o Governo de Pernambuco, trazer essa opção aos nossos agricultores familiares para que eles possam diversificar suas lavouras e sua cadeia produtiva.

O coordenador do Programa do Algodão do IPA, Antônio Félix da Costa, apresentou caso do algodão que foi uma cultura de grande êxito em Pernambuco e que o IPA pode ajudar a voltar graças a parceria com a Embrapa, que viabilizou a adoção de variedades mais resistentes, produtivas e bom teor de tolerância ao déficit hídrico. O projeto foi apresentado em Dia de Campo pelo IPA em



Minha comida



A Kantar, líder em dados, insights e consultoria, acaba de publicar o relatório Appetite for Growth 2024 sobre os hábitos de refeições na América Latina e na Europa, revelando particularidades que podem ajudar a indústria de alimentos a enxergar potenciais de crescimento no setor. Dentre os principais insights tem um destaque para os brasileiros, que passam mais tempo preparando sua comida e têm menos ocasiões de lanches entre todos os países pesquisados. O Appetite for Growth 2024 analisou mais de 3 milhões de ocasiões de consumo em nove países: México, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha, Colômbia e Brasil.



Inadimplência



O novo Indicador de Inadimplência realizado pela CNDL e pelo SPC Brasil aponta que quatro em cada dez brasileiros adultos (40,91%) estavam negativados em setembro de 2024, o que representa 67,54 milhões de consumidores. Na passagem de agosto para setembro, o número de devedores cresceu 0,47%.



Flytour Recife



Liderada por Thiago Lira, profissional com experiência no setor de turismo, a Flytour Franchising inaugurou nova loja no Recife com foco em viagens corporativas e que a região chega para oferecer atendimento personalizado e produtos de uma das maiores marcas do segmento, na América Latina. A Flytour é líder do segmento no país e integra o maior ecossistema de turismo da América Latina. Fica na Rua Joaquim Nabuco, 747 - Loja 0110 do Aquarius Shop Station no Derby.