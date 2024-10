Maior consumidor de perfumes per capita do Brasil, Nordeste também prefere marcas internacionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rede do Nordeste ocupa a 9ª posição entre as lojas especializadas em produtos de beleza no segmento de prestígio com marcas renomadas internacionais.

Que o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de perfumes, muita gente sabe. Que os consumidores das regiões Norte e Nordeste são os que mais usam perfumes, especialmente pessoas das Classes C, D e E também.



Mas o que poucos sabem é que os nordestinos também são consumidores de produtos de marcas premium globais, e que exigem mais investimento a ponto de fazer uma empresa do Nordeste ocupar a 9ª posição em faturamento entre as lojas especializadas em produtos de beleza no segmento de prestígio.



Ela chama-se AmericaNews Beauty conta com 13 lojas físicas e uma online está presente nos mais importantes shoppings de Fortaleza-CE, Eusébio-CE, Recife-PE, Natal-RN e Belém-PA e se destaca como líder entre as perfumarias seletivas do norte e nordeste do Brasil, figurando entre as 20 principais empresas nacionais do segmento.



A rede oferece espacialmente as marcas renomadas como Lancôme, Yves Saint Laurent, Dior, Carolina Herrera, Calvin Klein, Tiffany, Bvlgari, Ralph Lauren, Paco Rabanne e Givenchy, entre outras que são o objeto de desejo de um consumidor de maior conhecimento da perfumaria internacional, que está acostumado a pagar um preço maior e ter seguranças do que está comprando.



A AmericaNews Beauty tem sede em Fortaleza e é uma empresa formada por mulheres e liderada por uma executiva que se especializou no mercado de cuidados pessoais e fez da AmericaNews Beauty uma referência pela credibilidade dos seus produtos e pelo nível de consultoria que suas funcionárias prestam aos clientes.



Dnyse Queiroz juntou-se às irmãs Roberta e Renata Carneiro, em 2006, reposicionando a trajetória da companhia fundada em 25 de setembro de 1992 por Roberta Carneiro e seu pai, Rosalvo que abriram mercado de produtos importados, conquistando rapidamente uma sólida reputação.

Perfumes e cosméticos importados



A partir de 2000, a AmericaNews direcionou suas atividades para o varejo de perfumes e cosméticos importados, aproveitando um nicho em franca expansão. E passou a oferecer as melhores marcas de tratamentos, maquiagem, acessórios e fragrâncias de prestígio mundial.



Em 2006, a irmã Juliana Carneiro juntou-se à diretoria, seguida por Renata Carneiro e Dnyse Queiroz e atualmente, as três ocupam a liderança no Grupo AmericaNews que se expandiu sempre implantando unidades em shoppings.



O mercado da AmericaNews Beauty é diferente do mercado de perfumaria de marcas nacionais que segundo o IBGE tem consumidores massivos.



Os maiores são pessoas das Classes C, D e E e que segundo dados do Panorama do Setor de HPPC 2023, publicado da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) ter 3.483 empresas atuando na produção com 2.053 empresas no Sudeste e outras 722 na região Sul. Em segundo lugar, vem a região Sul, com 722 empresas.



O relatório 2023 da ABIHPEC aponta ainda que este setor gera cerca de 5,6 milhões de oportunidades de trabalho para os brasileiros, número que também aumentou de 2021 para 2022, indicando o aquecimento do setor com empregos distribuídos entre indústrias, franquias, consultorias de venda e salões de beleza.



Grupo America News Beauty atua no Nordeste há mais de 30 anos. - Divulgação

Segundo maior mercado de perfumes



Hoje, o Brasil é o segundo maior mercado de perfumes em volume no mundo. No entanto, conforme dados do Kantar Worldpanel, a penetração dos perfumes, que é de aproximadamente 60% no Brasil, sobe para o expressivo número de quase 80% nas regiões Norte e Nordeste, enquanto na região Sul seria de 45%. Ou seja, nas regiões Norte e Nordeste, a cada 10 pessoas, aproximadamente oito (8) consomem perfumes.



Definitivamente, somos o país mais cheiroso sim porque 78% da população consome fragrâncias, enquanto na Europa são 50%, nos Estados Unidos em torno de 30% e na China não mais que 2%.



A rede AmericaNews Beauty se beneficia desse mercado, mas com uma atuação diferente. Ele atende o consumidor que conhece o produto importado, se informa sobre os avanços que as marcas globais introduzem e foca nesse segmento, que acaba sendo o objeto de desejo do consumidor de marcas nacionais e que começa a ser mais informado pela publicidade internacionais das marcas internacionais.



Segundo Dnyse Queiroz a empresa escolheu a inovação como pilar central do negócio, em 2019 lançou sua primeira marca própria, a ANaccessories, que oferece 20 produtos de maquiagem de alta qualidade.

Os pinceis são feitos com cerdas sintéticas, em formatos anatômicos, e não são testados em animais, refletindo o compromisso da empresa com práticas sustentáveis.



Em 2021, visando promover boas causas e valorizar a beleza natural, foi inaugurada a loja Verdant. Este novo espaço se destaca por oferecer, além de perfumaria importada, marcas de maquiagem e cuidados com a pele que respeitam o meio ambiente, como Biossance, Care Natural Beauty e Nesti Danti.



Atuação com os maiores parceiros globais



Este ano, o grupo recebeu um prêmio especial da Lancôme, reconhecendo os quarenta maiores parceiros globais por sua excepcional contribuição e desempenho em vendas.



O prêmio, um exemplar exclusivo do icônico perfume La Vie Est Belle, foi artesanalmente confeccionado por uma designer de joias e banhado a ouro 18 quilates, destacando a excelência e o comprometimento da empresa com qualidade e inovação.



Além disso, de acordo com a Circana, empresa global de análise de comportamento de consumo, a AmericaNews Beauty se posiciona entre as 10 principais varejistas do Brasil em faturamento entre lojas especializadas em produtos de beleza de prestígio. O crescimento médio nos últimos cinco anos foi da casa de 20%.



Os dados refletem a performance consolidada da AmericaNews no mercado nacional entre janeiro de 2021 e agosto de 2024. Com um cenário promissor, o grupo projeta um crescimento de 20% para 2025.



“Claro que estamos orgulhosos de estar entre os dez maiores varejistas em faturamento no segmento de beleza prestígio. Mas essa conquista é um reflexo do esforço e dedicação de toda a equipe da nossa empresa ", comemora Dnyse Queiroz que anuncia a entrada da empresa na região norte com sua primeira loja em Belém (PA).



Mas ela destaca que o segmento premium é muito exigente, inclusive pelo público masculino que agora frequenta as lojas como consumidor e não mais procurando um presente especial para presente.

Segundo Dnyse Queiroz a indústria trabalha atualmente em três grandes eixos de desenvolvimento de produtos focados no conceito do autocuidado.



Prevenção que se antecipa efeitos do tempo



O primeiro da prevenção que se antecipa aos sinais de envelhecimento; o segundo nas ações de tratamento para manter a saúde da pele e, finalmente, o de maquiagem que cuida do resultado final



Isso quer dizer atender a mulher ao homem precocemente com produtos novos com garantia de origem, diz a executiva. “De na ponta passar confiança para o cliente pela garantia da origem dos produtos. E tem a ver com respeito às regras de compliance das marcas internacionais que seguimos rigorosamente”.



A AmericaNews Beauty não faz a importação direta dos produtos sendo atendida pelos representantes credenciados diretamente no Brasil pelas indústrias internacionais.



Ela conta que na sua rede lojas parte dos colaboradores (80) são pessoas treinadas pelas indústrias para informar com mais especificidade dos lançamentos. Elas trabalham em colaboração com os funcionários da empresa, o que acaba sendo um suporte para dar segurança ao consumidor.



Lojas com grande variedade de itens



Ainda segundo Dnyse Queiroz a opção por trabalhar apenas em shoppings tem a ver com facilidade de permitir ao cliente ter um atendimento mais direto num ambiente controlado.Normalmente uma loja da 90 tem perto de 2.000 itens que vão das linhas de perfumes (agora com várias opções de quantidades) que se tornaram um atrativo paras as mulheres que sempre desejam ter na sua mesa de cuidados com a beleza várias fragrâncias.



“Esse é um comportamento bem racional das consumidoras. Ele quer fazer o mesmo investimento permitindo levar duas ou três marcas, o que quer dizer aumento do poder de compra do cliente na hora da escolha ", esclarece a empresária.



É um comportamento diferente do homem que não tem muita paciência para testar muitas opções. “O cliente masculino está cada vez mais presente nas nossas lojas e especialmente na área de produtos de autocuidado. A diferença é que ele é mais focado. Faz as escolhas mais rapidamente quando orientado sem preocupação de testar muitas opções de uso. Em resumo, compra mais rápido concentrado em poucos itens, revela a executiva.



Diretoras da AmericaNews Beauty na ordem, Renata Carneiro, Dnyse Queiroz e Juliana Carneiro. - Samuel Alves

Chanel Nº5, o clássico de referência atemporal



Nas lojas da AmericaNews Beauty, o cliente tem a segurança de poder comprar itens icônicos que estão na lista de desejos especialmente das mulheres de meia idade e que sabem do que chegar num ambiente usando um perfume conhecido globalmente como o clássico Chanel Nº5, por exemplo.



Lançado em 1921, o Chanel Nº5 virou uma referência atemporal em diversos fatores envolvendo a perfumaria. Primeiro pelo uso de ingredientes sintéticos na composição, até então algo inédito na perfumaria que contava somente com compostos naturais como óleos essenciais de flores.



Na criação do Chanel Nº 5, a revolucionária estilista Gabrielle Coco Chanel pediu ao perfumista Ernest Beaux que ele criasse uma fragrância sintética e manufaturada como um vestido, ela não queria flores gritantes como todos os perfumes da época.



Atendendo ao pedido da estilista, ele incorporou os cheiros metálicos do Aldeído junto com flores para que o perfume cheirasse como algo abstrato, nada facilmente identificável, nem que remetesse aos cheiros existentes na natureza.



A publicidade em torno do Chanel Nº5 também foi pioneira, tornando ele o primeiro perfume a ganhar uma propaganda televisionada para divulgação de uma fragrância.



Posteriormente, ao longo de décadas ele contou com celebridades como Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, Nicole Kidmann, Rodrigo Santoro, Brad Pitt e Marion Cottilard no protagonismo do rosto do perfume, criando assim o conceito de associar celebridades e grandes propagandas a perfumes.



Dnyse Queiroz lembra que o clássico Chanel Nº5 é um ícone nas lojas: Ele é centenário e revolucionário que permanece da liderança de vendas pelo que conquistou no imaginário da consumidora. Mas eu sempre digo que a consumidora da AmericaNews está sempre à procura de perfumes que surpreendam quando ela chega no ambiente, finaliza.