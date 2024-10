Promessa de Lula para final de seu governo, Transnordestina só chegará a Pecém em 2027 após o mandato

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Transnordestina entrará em operação, fazendo os primeiros transportes entre Paes Landim, no Piauí, e Quixadá, no Sertão Central do Ceará.

No começo de abril numa visita às obras da Ferrovia Transnordestina, no Distrito Suassurana, Iguatu (CE) o presidente Lula da Silva ao lado trabalhadoras e trabalhadores prometeu se encontrar com eles no final de 2026 no Porto de Pecém quando inauguraria e obra depois de quase 20 anos de construção entre os estados do Piauí e Ceará.



Nesta terça-feira numa carta enviada ao jornalista Egidio Serpa do Diario do Nordeste o presidente da Transnordestina Logística S/A, empresa concessionária, Tufi Daher Filho disse que em 2025, a Ferrovia Transnordestina estará pronta e entrará em operação, fazendo os” primeiros transportes comissionados entre Paes Landim, no Piauí, e Quixadá, no Sertão Central do Ceará.



Obra irreversível



Tufi Daher afirma que a conclusão da Fase 1 em 2027 é irreversível e que a Transnordestina fará já em 2025 os primeiros transportes comissionados entre Paes Landim e Quixadá, mas não até o porto do Pecém que deve ocorer em 2027. Ele disse ainda que a empresa está prestes a contratar os lotes 7 e 11 ainda neste ano, aguardando somente a liberação dos recursos do FDNE (R$ 1 bi previstos para 2024).

E que com isso, restará apenas contratar os lotes 8, 9 e 10 para a conclusão da ferrovia. E revelou que também em 2025 a empresa iniciará a construção do TUP NELOG (Terminal de Uso Privado) no Pecém, estrutura que compõe o projeto.



Novo TUP Pecém



Tufi Daher faz um exercício para dizer que em 2026 a Transnordestina não chegará no porto de Pecém como afirmou o presidente Lula. Mas diz que está contratando os lotes que devem levar o trem ao Terminal de Uso Privado no porto em 2027 e esclarece que em 2025 o trem chegará a Quixadá, no Sertão Central do Ceará que é 150 quilômetros distante de Pecém.



O que é fácil deduzir que embora não admita a ferrovia a maior estrada de ferro do Nordeste só deve chegar, segundo previsão da empresa no primeiro ano do próximo presidente, que poderá ser o próprio Lula num eventual quarto mandato se concorrer à reeleição em 2026. Isso quer dizer que aquele encontro de Lula com os trabalhadores da Transnordestina.



Começou a contagem regressiva para se ouvir o barulho das máquinas puxando seus obedientes vagões entre o tórrido sertão de Salgueiro e o movimentado porto de Suape - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Receber verba



O que Tufi Daher também revela é uma enorme dificuldade que a empresa está tendo para receber a primeira parcela do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) objeto do Projeto de Lei 858/24 aprovado com uma emenda que autoriza agentes operadores a renegociar as operações de crédito, quando necessário, nos projetos lastreados com o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Apenas a SUDENE ainda não cumpriu sua parte, por motivos que a TLSA desconhece, com exceção do diretor relator Heitor Freire, que vem atuando de forma alinhada aos demais órgãos citados e também junto ao Governo do Estado do Ceará e à gestão do PAC.

O Projeto de Lei n° 858/2024 foi apresentado pelo senador, Confúcio Moura (MDB/RO) no dia 16 de março e teve uma tramitação de apenas 120 dias e sancionado pelo presidente após a visita de maio ao canteiro de obras. Segundo o projeto o valor de R$ 3,6 bilhões deve ser repassado em parcelas de R$ 1 bilhão em 2024; R$ 1 bilhão, em 2025; R$ 1 bilhão, em 2026 e R$ 600 milhões em 2027 para a finalização do projeto da ferrovia que ligará a cidade de Eliseu Martins (PI).



Novo cronograma



O atraso da primeira parcela foi a origem da consulta ao presidente da Transnordestina e que resultou na divulgação do novo cronograma que estima a chegada ao porto de Pecém em 2027 se o financiamento prometido pelo novo fundo foi cumprido.



De qualquer forma a promessa de que os primeiros trens de carga da Ferrovia Transnordestina circularão entre Paes Landim, no Sudeste do Piauí, e Quixadá, no Sertão Central do Ceará em 2025 já é uma boa notícia tendo em vista que isso de dará depois de 20 anos quando a ferrovia foi anunciado como um projeto com três destinos corrente entre Eliseu Martins (PI) Pecem (CE) e Suape(PE) e que no final do governo Bolsonaro teve o trecho de Pernambuco suprimido da concessão.



DNIT em articulação



Como se sabe essa decisão foi tomada pelo DNIT numa articulação dos governadores Welligton Dias e Camilo Santana do PT que acertaram uma proposta da controladora da ferrovia, uma subsidiária da CSN, de construir apenas o trecho PI-CE.



Em janeiro ao tomar posse a governadora Raquel Lyra tentou reverter a decisão, mas o que conseguiu do presidente Lula foi que o trecho em Pernambuco com destino a Suape fosse construído em um novo projeto que a União bancária até que um operador privado pudesse ser concessionário.



Verba do Novo PAC



Essa promessa envolveria recursos contidos no Novo PAC no valor de R$ 5,6 bilhões até 2026. Até agora tudo que Pernambuco conseguiu foi ter a conclusão da licitação para a revisão de conclusão do projeto executivo da nova ferrovia cuja disputa só foi concluída após a desistência de cinco das seis empresas de consultoria que se inscreveram para certame.



Essa empresa tem prazo de até o final de 2025 entregar o documento que permitirá a abertura de uma nova licitação de construção sem qualquer data de inicia.



De qualquer forma, apesar de uma certa frustração dos empresários do Ceará agora se sabe que o sonho da Transnordestina estará finalmente saindo do papel. Embora isso definitivamente não aconteça no governo Lula conforma ele promete em maio passado.



Restauração do edifício sede da Alepe, o Palácio Joaquim Nabuco - Divulgação

Obra do palácio



Assembléia Legislativa de Pernambuco concluiu o processo licitatório para a restauração do Palácio Joaquim Nabuco. A homologação foi publicada no Diário Oficial do Legislativo desta quarta-feira (23). Ganhou o consórcio das empresas Konex Incorporações e Serviços LTDA e Cinzel Engenharia LTDA. As obras de terão início ainda este ano e seguirão as orientações de conservação do patrimônio teve participação do grupo de proteção ao patrimônio histórico, formado pelo DPPC, FUNDARPE e IPHAN já que complexidade do processo fez com que o processo tenha se prolongado.

Hard Rock parado

O empreendimento vendido com o conceito de multipropriedade, regime onde o comprador vira dono de uma pequena fração do imóvel o projeto do Hard Rock Hotel Fortaleza, na Praia de Lagoinha, no município de Paraipaba, a 108 quilômetros (km) de Fortaleza completou 10 anos sem qualquer perspectiva de ser entregue 10 anos depois de ter ser contrato de construção assinado em 2014 com previsão de investimento de R$ 170 milhões. Sem qualquer previsão de entrega.

Plaza Shopping

O Plaza Shopping aproveita a expressividade do Mês das Crianças e do Halloween (Dia das Bruxas) para investir em ações especiais para os clientes. Nos próximos dias 26 e 27 de outubro, na ilha do piso L5 (próxima a McDonald 's), realiza oficinas temáticas com slime, massinha de biscuit e pintura de tela e gesso.



Ação do TJPE vai ajudar Jaboata~pa melçjorar a arrecdaçãp de impsotos - Divulgação

Imposto cobrado



O TJPE assinou três convênios técnicos com Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Paulista com o objetivo de otimizar a eficiência da atividade jurisdicional e a eficácia na consecução dos fins da execução fiscal municipal.

O foco é que as varas dos Executivos Fiscais da Comarca de Jaboatão, da Fazenda Pública de Paulista, e na 1ª, 2ª e 3ª Cível de Camaragibe, onde estão mais de 52 mil processos de executivos fiscais em tramitação, sejam agilizados ampliando a cobrança de impostos atrasados.



Eu seguro

Levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostrou que o mês de julho de 2024 teve a maior receita nominal desde o início da série histórica, com R$40,3 bilhões em prêmios. No acumulado dos sete primeiros meses, o volume arrecadado somou R$249,9 bilhões, alta de 15,1% se comparado com o mesmo período do ano passado. O aumento foi em produtos como os seguros Fiança Locatícia (+26,6%), Prestamista (+23,4%), Garantia (+22,3%) e Família VGBL (+22,1%).



Tecto da V.tal



A unidade de negócios de data centers, a Tecto Data Centers A V.tal, empresa global de soluções de infraestrutura digital fim-a-fim com atuação nas Américas e detentora da maior rede neutra de fibra óptica do Brasil iniciou a construção do data center de larga escala e alta densidade, o Mega Lobster Fortaleza, na Praia do Futuro que ocupará uma área de 13 mil m2 com potência de 20MW aos custo de R$ 550 milhões.



Ele integra o projeto de V.tal que anunciou recentemente a separação dessa unidade dos demais negócios de Rede Neutra FTTH (Fiber To The Home) e Atacado, com o objetivo de dar foco e visão de longo prazo num plano de investimento inicial de US$1 bilhão.



Infraestrutura Digital



Os Desafios da Infraestrutura Digital é uma das mesas do Análise Ceplan 2024, evento que reúne economistas, empresários e investidores, que analisam todas as oportunidades do futuro. O evento será no dia 27 de novembro no Business Center da Torre 5, no Riomar com mediação do economista Jorge Jatobá e participação do CEO da BrisaNet, José Roberto Nogueira; do CEO da Um Telecom, Rui Gomes; e do presidente do Porto Digital, Pierre Lucena

Arpe liderando



Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta a Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE) em primeiro lugar no ranking do Nordeste no nível de eficiência e confiança de órgãos reguladores brasileiros.

O estudo considerou 29 instituições e 487 diretores, observando eixos como autonomia institucional e orçamentária, regras de governança e independência política. A análise da FGV Direito traçou um raio-x nas instituições, responsáveis por fiscalizar as concessões dos serviços públicos delegados.



Crexscimento do mercado de Data Center no Brasil - Divulgação

Data Center Um

A Um Telecom empresa pernambucana que se prepara para iniciar as obras do seu Data Center Tier III, no Parqtel, com início das operações para 2025 participará do painel “Green finance – promovendo estratégias de crescimento sustentável para a expansão de negócios de data centers” no DCD Connect evento que reúne reunindo mais de 1.400 executivos de empresas que constroi e opera data centers, no Sheraton São Paulo WTC Hotel nos dias 5 e 6 de novembro. Daniel Gomes, COO representa a empresa.

Inclusão feminina



A Engemix, unidade de negócios de concreto da Votorantim Cimentos, está inscrevendo mulheres que desejam trabalhar com caminhão betoneira podem se inscrever no Banco de Talentos. A proposta é que as profissionais cadastrem seus currículos para serem consideradas em futuras vagas de emprego em uma das filiais de concreto da Engemix no Brasil e exige que tenham habilitação para dirigir veículos de grande porte.

A Engemix possui unidades de concreto nos municípios de Caruaru, Paulista e Petrolina. No link: https://votorantimcimentosbancos.gupy.io/jobs/7590413?jobBoardSource=gupy_public_pag.