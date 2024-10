Preço do transporte do gás natural para indústrias sobe 86% em dois anos e empresas querem redução

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois do reajuste de 1º de agosto quando as tarifas de fornecimento da molécula para todos os segmentos uso, exceto Veicular (GNV/GNC), os clientes da Copergás estão sendo comunicados que, a partir da amanhã, a tarifa de distribuição vai subir de 0,3372 para R$ 0,499 /m3.



Isso quer dizer que em sendo aplicado haverá um aumento de 87% em dois anos na tarifa de distribuição da Copergás. A tarifa de distribuição da Copergás aumentou de R$0,2669 para 0,3372 / m3 em 31 de outubro de 2023.



As tarifas de fornecimento para o segmento de uso Veicular (GNV/GNC) incidem impostos de 12% de ICMS conforme Lei 14.956/2013 e 9,25% de PIS/COFINS. A aplicação da Tarifa é feita em cascata, ou seja, progressivamente em cada uma das faixas de uso, considerando as leituras a partir de 01/08/2024. Já no segmento industrial incidem impostos de 20,5% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).



Dirigentes de entidades empresariais estão iniciando uma movimentação para que o reajuste não seja nesse percentual já que no caso das indústrias acaba impactando no custo final do produto.O reajuste anual da margem de distribuição está sendo analisado pela Arpe que deve publicar os novos preços até amanhã.





O planejamento estratégico da Copergás, incluindo os projetos que estão em andamento e as próximas ações que serão implementadas. Também participaram do encontro a diretora administrativa financeira da Copergás, Taciana Danzi Amaral, e o diretor técnico comercial da Copergás, Roberto Zanella.



A Copergás pretende investir, até 2029, R$986 milhões, 65% a mais que o patamar anterior previsto, que era de R$596 milhões. O novo patamar de investimentos é reflexo da recuperação de margem e nova política de dividendos, que antes distribuía 100% entre os acionistas. A nova política reduziu a distribuição para 25%, fazendo com que os 75% restantes sejam investidos em Pernambuco.



A Copergás é uma estatal vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, como empresa de economia mista com capital fechado. Tem como sócios o Estado de Pernambuco, que possui 51% de suas ações ordinárias; a Norgás S.A., detentora de 24,5% das ações, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, também com 24,5% das ações.