Governo mira Bolsa Família, BPC e despesas longe do controles dos ministros de partidos aliados

Acredite apesar dessa longa série de reuniões dos ministros Fernando Haddad, Simone Tebet e Esther Dweck não há até agora nenhuma informação de que o governo deseja fazer cortes nos programas que prevê gastos mais robustos como, por exemplo, ministérios que estão liberando verbas para obras e que estão nas mãos de ministros de partidos aliados que seguem como seus anúncios de gastos previstos no orçamento.



Os ministros com orçamento de obras de infraestrutura, por exemplo, sequer são citados e todos eles seguem suas programações de visitas aos estados e inaugurações. Também não há notícias de que o governo vai suspender este ano o repasse de verbas de convênios assim como não há notícias de que o governo esteja pensando em não pagar as emendas que não são impositivas.



Cortar o social



Sem uma ordem de dar uma reduzida geral em 2025, o que está se observando é que o ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa chamando os titulares da Previdência, Carlos Lupi e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O foco seria passar um pente fino em programas como o BPC, nas concessões de aposentadorias e até no Programa Bolsa Família.



É difícil saber o que Luppi e Dias podem contribuir efetivamente com uma redução drástica das despesas nesses programas focados em pessoas em situação de vulnerabilidade e que não conseguem sobreviver sem a ajuda do Governo.



Parar inaugurações



O drama do governo em dizer que precisa cortar despesas entra em choque quando ele mesmo comemora, como fez em outubro, quando atingiu a marca de 14 milhões de pessoas abrigadas no Bolsa Família que custaram R$20 bilhões.



Como o próprio governo está fazendo a atualização do CADÚnico é difícil achar que vai cortar os benefícios médios de R$675 por família em número suficiente para economizar um valor que ajude na redução das despesas.



Nesse caso a pergunta é simples: O governo está disposto a cortar milhões de inscritos no Bolsa Família? E se fixar essa meta, vai encontrar tanta gente recebendo indevidamente?E o que está fazendo no ministério o senador Wellington Dias que não viu esses desvios



BPC e Bolsa Família



O caso do BPC é mais sério porque há um forte crescimento de decisões de juiz pelo Brasil mandando o INSS pagar pessoas com uma série de novas patologias que não foram apensada quando em 1988 os legisladores decidiram pagar um salário mínimo a pessoas que chegassem aos 65 anos e que fossem pessoas com deficiência.



Então fica a pergunta: despesas com Previdência vão ficar fora desse limite que a equipe econômica deseja cotar. O presidente Lula já avisou que o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, entra nessa conta.



Mas Lula está disposto a bancar o desgaste de cortar o pagamento de pessoas nessa condição. E como o governo vai reagir quando a imprensa mostrando milhares de velinhos excluídos do pagamento de um salário mínimo?



Carlos Luppi no ministério da Fazenda - DIVULGAÇÃO

Opção de Luppi



O ministro Carlos Luppi, entretanto, enfrenta um problema mais sério: A ineficiência de um sistema que permita algum controle na concessão do auxílio doença. Pressionado pela fila de mais de um milhão de pessoas no INSS esperando pagamento do Auxílio Doença, o INSS entendeu de dar um voto de confiança na boa fé dos trabalhadores adoecidos permitindo que eles apresentassem um atestado de incapacidade temporária no site da Previdência.



Atestado fácil



Funciona assim: sem que seja visto por um perito, o trabalhador entrega um arquivo digital de um atestado médico dizendo que ele não pode trabalhar e recomendando que ele seja afastado. O INSS aceita a palavra do médico e a declaração do trabalhador.



Apenas os casos mais graves dependem de uma avaliação presencial de um médico perito da previdência. O Atestam ajudou a reduzir a fila, mas estourou os custos do INSS. Não há nenhuma ação do INSS em reformar as contratações de peritos médicos para avaliar os trabalhadores afastados, o que significa dizer que as despesas vão continuar subindo no caixa da previdência.



Reforma curta



E como tudo que é ruim pode piorar está chegando no site do INSS os pedidos de aposentadoria por tempo de serviço e contribuição que a reforma retardou por alguns anos. Hoje todo mundo reconhece que foi um enorme equívoco fazer a reforma sem um estudo atuarial sério. Sem isso, a reforma aprovada em 2021 não vai durar 10 anos.



Então, o dilema do governo Lula é como reduzir despesas sem ter atitude de parar investimentos e fazer cortes nos ministérios que se comportam como se não houvesse crise. Será que Lula vai mesmocortar do trabalhador, da pessoa com deficiência e da mãe do Bolsa Família. Gente pobre que ao contrário do que ele disse estaria no Orçamento Geral da União?



Pernambuco recebe o projeto solar Luiz Gonzaga, em Terra Nova - DIVULGAÇÃO



Os chineses da SPIC em Terra Nova



A SPIC Brasil é uma empresa que investe na geração de energia segura com foco em fontes renováveis com ativos de 4 GW e a A Recurrent Energy, uma subsidiária da Canadian Solar Inc. fecharam uma parceria num investimento de R$ 400 milhões em Pernambuco no Projeto Solar Luiz Gonzaga, em Terra Nova.



A SPIC Brasil terá 70% do capital do empreendimento que terá 166 mil painéis solares – uma capacidade de abastecer cerca de 140 mil residências por ano prevista para entrar em operação comercial em novembro deste ano. Será o terceiro projeto solar da SPIC no Brasil, cuja que está nos Complexos Marangatu (PI) e Panati (CE).



Paineis solares



O Complexo Luiz Gonzaga obteve financiamento de R$170 milhões no Banco do Nordeste e possui contratos de venda de energia firmados que totalizam mais de 90% da geração até 2033 tanto no mercado regulado como no mercado livre.



De origem chinesa, o Grupo SPIC (State Power Investment Corporation) tem mais de 70 GW de capacidade instalada e o Brasil é o maior mercado fora da China. A SPIC foi fundada em 2015, por meio da união entre as empresas China Power Investment Corporation e SNPTC.



Masterboi



O frigorífico pernambucano Masterboi está apresentando seu histórico de boas práticas, os avanços em ESG no Fórum de Bens de Consumo (Consumer Goods Forum), que começa nesta terça-feira, dia 5, em Brasília.

No painel “Encontro Brasil da Soja e Carne Bovina” (Soy & Beef Brazil Meeting).

A gestora de de ESG e Compliance da Masterboi, Sandra Catchpole, apresentou a série de protocolos, processos e programas que garantem a origem legal da matéria-prima e transparência em toda a cadeia de fornecimento, que isso o aplicativo Conecta e as parcerias desenvolvidas com várias organizações independentes.



A Masterboi também ampliou o monitoramento do transporte do gado, como forma de garantir o bem-estar animal e seus reflexos na otimização da cadeia logística.



Empreendedor



Um estudo realizado pelo Sebrae em parceria com a Anegepe (Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas) revela que 61% dos novos empreendedores no Brasil iniciam um negócio para enxergarem uma oportunidade. Em 2020, metade (50%) dos empreendedores começou por necessidade, o que evidenciava uma mudança significativa de perfil nos últimos anos.



Por muito tempo a falta de um emprego fixo ou remuneração baixa, as pessoas começaram a empreender de forma informal, procurando complementar o rendimento ou garantir a sobrevivência. O estudo Monitor Global de Empreendedorismo mostra que os brasileiros estão empreendendo para alcançar novos objetivos profissionais, explorar áreas de interesse e gerar impacto positivo na sociedade.



Poluição hídrica



De quinta-feira (14) a sábado (16) Recife sedia o Marlim Exp encontro para discutir soluções para a poluição de rios e mares que podem gerar impacto econômico global de US$100 bilhões para o turismo, pesca e aquicultura. Promovido pelo Instituto Água Sustentável (IAS) terá entre os palestrantes os consultores em sustentabilidade Everton de Oliveira (DIAS) e Suzana Montenegro (Apac).



Farmácia Roval de Manipulação, Charles Torkaski - Divulgação

Liderança



O CEO da rede Farmácia Roval de Manipulação, Charles Torkaski é um dos destaques da programação do estande institucional do Sebrae/PE, no REC’n’Play, nesta quinta-feira (07), a partir das 15h. Vai falar sobre como uma liderança inovadora pode moldar o futuro das organizações e transformar ambientes de trabalho. Torkaski também vai apresentar estratégias avançadas para liderar com eficácia e promover uma cultura de inovação e adaptabilidade.



Vidro Heineken



O Grupo Heineken e a Ambipar no Brasil anunciam hoje (6) com a Governadora Raquel Lyra a instalação do primeiro centro de reciclagem de vidro que será construído em Jaboatão dos Guararapes. O local será responsável pelo processamento anual de dezenas de milhares de toneladas de vidro dentro do programa de reciclagem da empresa. O novo empreendimento faz parte do programa de logística reversa de vidro, junto a Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE), que encaminhou garrafas para reciclagem.



A ACLF Empreendimentos com os edifícios Sky e Star - Divulgação

Feirão de Caruaru



A ACLF Empreendimentos estará presente no Feirão de Imóveis da Caixa Econômica Federal com os edifícios Sky e Star nesta sexta (8) e sábado (9) no Pátio da Estação Ferroviária de Caruaru.A construtora adotará o método construtivo inovador, no qual o concreto é moldado no local, representando mais agilidade na construção, menos etapas, custos menores e entregas com prazo menor.



Estratégia



A Exata Engenharia lança, no próximo sábado, às vendas do seu primeiro condomínio club no bairro de Candeias – o Candeias Life Club. Entre as estratégias comerciais para esse período inicial de vendas, vai premiar com isenção de ITBI e registro de imóveis os compradores das 40 primeiras unidades dos 234 apartamentos ofertados no empreendimento.



Financiamento



A demanda por crédito no Brasil voltou a recuar 5% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são do Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INPC), que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços.



Black Friday



Pesquisa realizada pela Terra?&?Vivo Ads revela que a maioria dos consumidores brasileiros aguarda a Black Friday para realizar compras, especialmente de itens de baixo valor. Dos 149 mil respondentes? 59% afirmaram esperar a data para adquirir produtos mais acessíveis, enquanto 19% aguardam para comprar itens de maior valor. ?