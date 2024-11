Grupo João Santos consegue aprovar plano de Recuperação Judicial em assembleia no final da noite desta terça-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O plano foi aprovado por maioria em todas as classes de credores e ao final da assembleia, o plano foi aprovado por 58,86% dos credores presentes.

Em assembleia geral realizada nesta terça-feira, 5 de novembro, os credores do Grupo João Santos (GJS) aprovaram o plano de Recuperação Judicial da companhia na assembleia. 58,86% dos credores presentes votaram pelo aceite da proposta da empresa. A reunião aconteceu nesta terça-feira.



Na abertura da assembleia, os representantes do grupo empresarial apresentaram nova proposta indicando o dobro do valor a ser pago aos credores trabalhistas.



Anteriormente, o grupo já havia firmado o maior acordo de transação tributária do país com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que está assegurando a quitação do FGTS a mais de 22 mil trabalhadores.



Segundo seus representantes, a nova proposta foi resultado do aprofundamento do diálogo entre os credores e a nova gestão do GJS, iniciada em agosto de 2022, quando a companhia passou a ser liderada por executivos de mercado.



Desde então, foram reativadas duas unidades fabris, passando o Grupo a contar hoje com quatro fábricas em operação.



Para o próximo ano, a expectativa é o reinício de funcionamento de mais dois parques industriais, caminhando para a retomada de seu protagonismo na indústria do cimento.



O advogado Gustavo Matos, sócio do Matos Advogados, escritório que conduz o processo, comenta a nova fase. “A votação alcançada reflete o resultado de intensas negociações com os diversos agentes interessados no conjunto de negócios que integram o Grupo”, afirma.



Já o economista João Rogério Filho, da PPK Consultoria e responsável pela estruturação econômico-financeira do plano apresentado, destaca a importância da vitória para o crescimento do GJS. “O reperfilamento do passivo perante entes públicos e privados é mais um importante passo no novo momento desse importante Grupo Industrial”, ressalta.



Os co-presidentes do Grupo João Santos Guilherme Rocha e Nivaldo Brayner, convergem no entendimento de que “o dia de hoje é um importante momento que fortalece o nosso ânimo e confiança na correção das medidas para o enfrentamento aos desafios que ainda se apresentam. Podemos afirmar que um novo tempo chegou para o Grupo João Santos”.