Abegás e Copergás debatem no Recife o papel do gás natural e biometano para transição energética no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento terá representantes do MME, EPE, Petrobras, distribuidoras e agentes do mercado de gás com abertura da governadora Raquel Lyra.

Conversa organizada pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) e a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) o seminário “Gás Natural para uma Transição Energética Sustentável e Igualitária” que acontece nesta sexta-feira (8) no Recife Expo Center é uma desses eventos que pode gerar consequências econômicas na medida em que propõe uma discussão sobre como usar o insumo na prática como fator de custos das empresas.



A governadora, Raquel Lyra abre o evento ao lado do secretário executivo de Energia e Gás do Amazonas, Marco Antônio de Oliveira Villela que representa o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Minas e Energia além do Coordenador Geral do Fórum das Associações Empresariais pró-desenvolvimento do Mercado de Gás, da Lucien Belmonte e do Presidente da Bahiagás e Presidente do Conselho de Administração da Abegás, Luiz Gavazza fazem o primeiro painel.



Atores importantes



Para o diretor-presidente da Copergás, Felipe Valença, o seminário representa uma oportunidade para reunir atores fundamentais dos setores públicos e privados de modo a criar um espaço de diálogo e cooperação em prol da transição energética.



A Copergás trabalhou para organizar e trazer este evento para o Recife, a partir do compromisso da companhia e do Governo de Pernambuco com a construção de uma matriz energética mais sustentável, onde a estatal virou uma ferramenta de ampliação de seu uso no estado.



Novas oportunidades



“O gás natural, portanto, é uma peça-chave nesse processo, e a colaboração entre diferentes setores será essencial para superarmos desafios e explorarmos novas oportunidades”, afirma Valença.



No primeiro painel, a conversa será sobre “Gás Natural para uma Transição Energética Sustentável e igualitária – Desafios e Oportunidades para o Brasil” com palestra do Sócio-Fundador do CBIE, Adriano Pires tendo como debatedores o superintendente Adjunto de Petróleo e Gás da EPE; Marcelo Alfradique, o ex-senador e Conselheiro da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro; Luiz Gavazza, da Bahiagás e Lucas Simone, Head Regulatório da Commit Gás.



Copergás promove o seminário "Gás Natural para uma Transição Energética Sustentável e Igualitária. - Marlon Diego

Agentes de energia



Para o presidente da Abegás, Augusto Salomon, um dos objetivos do seminário é aproximar diversos agentes, governamentais e do mercado, para avaliar os desafios e as oportunidades para acelerar o desenvolvimento do mercado de gás – tanto do lado da oferta como do lado da demanda.



“Estamos certos de que o gás natural é um instrumento estratégico para o Brasil promover a transição energética, principalmente no transporte pesado e geração termelétrica” , diz o executivo.

Polo de distribuição



Ele também observa que o desenvolvimento da indústria de gás é também um grande polo de geração de empregos e arrecadação para Estados e municípios, provendo eficiência, segurança no abastecimento e reindustrialização, reativando a produção de fertilizantes no País.



Augusto Salomon chama a atenção para a integração do gás com o biometano, podendo se tornar o grande impulsionador para o avanço da produção de gás renovável em todo o Brasil.



Mais investimento



O debate também será uma oportunidade do governo apresentar para uma plateia mais ampla os novos projetos de investimento da Copergás que deve investir R$ 540 milhões até 2028 dos quais 270 milhões já terão sido aplicado entre 2023 e 2024 numa mudança de atuação que objetiva ampliar o uso do gás na matriz de produção do estado com um horizonte de investimentos de R$ 1 bilhão até 2028.



O seminário vai debater ainda a questão da Infraestrutura de gás natural: desafios para a expansão com palestra do diretor da ARM Consultoria, Bruno Armbrust. Para debater o assunto foram convidados Thiago Neves de Campos, Assessor da Diretoria Quatro da ANP; Ovídio Quintana, Diretor Comercial & Regulatório da TAG; Miguel Nery, Presidente da CEGÁS;. Otmar Josef Müller, Presidente da SCGÁS Lucien Belmonte, Coordenador-Geral do Fórum do Gás. Rafael Lamastra, Presidente da Compagas, será o moderador.



Ampliação da oferta



Finalmente, o Gerente Executivo de Gás e Energia da Petrobras, Álvaro Tupiassu fala sobre Ampliação da oferta e novos mercados para o gás natural e biometano com Renato Fontalva, CEO da Commit; Ricardo Botelho, da Energisa; Allan Kardec, Presidente da Gasmar; Tadaharu Shiroyama, Presidente da Mitsui Gás e Renata Isfer, Presidente Executiva da Abiogás. Sylvie D’Apote será a moderadora. As inscrições são gratuitas no site www.abegas.org.br/formulario-de-inscricao-para-o-seminario.

Grupo Olho D'Águatem nova fábrica de açúcar localizada na Fazenda Ibura, no município de Pedras de Fogo, na Paraíba. - Divulgação



Usina Giasa



A Usina Giasa Ltda., empresa do Grupo Olho D'Água, expandiu suas operações com a construção de uma nova fábrica de açúcar localizada na Fazenda Ibura, no município de Pedras de Fogo, na Paraíba. O Grupo investiu R$150 milhões no empreendimento com geração de 418 empregos durante a fase de construção e criou 203 novos postos de trabalho diretos na operação da unidade industrial.



A nova unidade, construída em tempo recorde de apenas nove meses e concluída em setembro último. Ela tem capacidade de moer 320 toneladas de cana-de-açúcar por hora (TCH). A capacidade total de moagem será de 1.400.000 toneladas de cana que será utilizada na produção de açúcar. O álcool será produzido a partir do mel residual. A nova planta terá uma produção estimada de 2.800.000 sacos de açúcar e 16.800.000 litros de álcool por safra.



Ranking Kroma



Liderada pelo pernambucano Rodrigo Mello, a Kroma Energia foi destaque no Anuário da Revista Época Negócios 360º. Alcançou a 8ª posição no ranking de desempenho financeiro do setor Energia, quando em 2023 estava na 27ª posição. A Kroma também ficou em 13º lugar em visão de futuro e 16º em aspectos socioambientais, consolidando a posição da empresa como uma das referências do setor.



A Sodiê Docesabriu suaa primeira loja em Pernambuco em Caruaru. - Divulgação

Sodiê Doces



A Sodiê Doces, maior rede de franquias de bolos artesanais do Brasil, está ampliando sua presença no Nordeste com a primeira loja em Pernambuco. Fica em Caruaru elevando para 14 lojas em operação na região, distribuídas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. na A Sodiê Doces oferece nas suas lojas mais de 80 sabores diferentes de bolos, além de 12 opções na linha Zero Açúcar



EUA pró cripto



O setor de cripto ativos é um dos mais festejados pela vitória de Donald Trump. Ao menos 235 candidatos pró-criptos foram eleitos contra 112. No Senado agora existem 14 candidatos pró-cripto e 9 anti-cripto.

O setor defende duas ações. A revogação da SAB-121, uma regra contábil estabelecida pela SEC (Comissão de Valores Imobiliários) americana, impede que bancos atuem como custodiantes de criptomoedas.

A outra é a utilização do Bitcoin como reserva estratégica para o tesouro americano, além de uma aceleração do uso de blockchains como infraestrutura do mercado financeiro, com uma regulação mais clara.

O setor de cripto ativos é um dos mais festeja a vitória de Donald Trump. - Divulgação

Tatiana no Festuris



A empresária pernambucana Tatiana Marques vai representar a Abeoc Brasil no Festuris , Festival de Turismo de Gramado falando sobre negociação com agências de Eventos e Turismo. Ela é membro titular do Conselho de Ética da Associação Nacional e vice-presidente de Relações Institucionais da Abeoc–PE.



Event Curator



A empresa de Tatiana Marques, TM presente no mercado há 34 anos em organização de eventos e cerimonial está agora atuando como -Eco Event Curator Conscious (como denomina o mercado para quem tem expertise em eventos de impacto, inovação com práticas sustentáveis focada na otimização de recursos. A proposta é usar da expertise para o mercado de eventos e turismo com ferramentas de excelência em comunicação e marketing.



Mercado segurador



Após cinco anos à frente da presidência do Sindicato dos Seguradores Norte e Nordeste (Sindsegnne), Ronaldo Dalcin está deixando o comando da entidade. Nesta quinta-feira (07) Ronaldo Dalcin promove encontro regional de lideranças no mercado segurador, às 19h, no Arcádia Domingos Ferreira

Yves Nogueira



O Chief Sales Office (CSO) da Di2win, Yves Nogueira conversa nesta quinta (7), das 14h às 15h, na Arena de Negócios Adepe, no REC ‘n’ Play, sobre “Capital Inteligente: o caminho para o crescimento das startups”, com a participação especial do Diretor Triaxis Capital, Haim Mesel, e do CMO da Oxygea Ventures, Paulo Emediato.



George Trigueiro



O presidente do Sindhospe, o médico George Trigueiro, participa nesta sexta-feira (08), da FIS Week 2024, que acontece no Rio de Janeiro (RJ) ele estará do painel “Desafios no acesso à saúde na região Nordeste”, que vai contar com a participação também do presidente da Federação Baiana de Saúde (Febase), Dr. Marcelo Brito.