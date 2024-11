Para analistas da XP subida de 0,5 é o começo de aumentos que levarão taxa básica de juros a 13,25% em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O relatório “Brasil Macro Mensal”, a ser publicado nesta sexta-feira (8) análise produzido pelo time de economistas da XP Investimentos vem trazendo uma previsão assustadora para o governo que viu o Banco Central elevar em 0,5% a Taxa Básica de Juros que agora está em 11,25% ao ano: Estima que nas próximas reuniões do Copom deva haver uma sucessiva onda de elevação que ao final das próximas quatro reuniões do colegiado a Selic estará em 13,25%.



Segundo o boletim enviado aos clientes do banco diante de um cenário novo cenário mais desafiador para a inflação e a nova previsão do Copom, revisamos nossa projeção de taxa Selic terminal de 12,00% (cenário base divulgado em agosto) para 13,25%. Esperando quatro aumentos adicionais de 0,50 p.p. nas próximas reuniões do Copom e alertando que o Comitê pode optar por um ritmo mais acelerado para atingir o nível terminal mais cedo.



Copom 2025



Quatro aumentos adicionais nas próximas reuniões do Copom quer dizer que até a terceira reunião de 2025 programada para os dias 6 e 7 de maio, o Brasil pode voltar a praticar a mesma taxa de setembro de 2023 quando começou a cair depois de passar um ano na cota de 13,75%.



O grupo de analistas da XP afirma que o comunicado após a reunião manteve o conteúdo semelhante ao anterior, ressaltando os riscos para as perspectivas de inflação e mantendo tom duro (hawkish, no jargão econômico) em relação à política monetária adiante.



Horizonte relevante



Avalia que a projeção de inflação do Comitê para o horizonte relevante (2º trimestre de 2026) aumentou para 3,6% (de 3,5% antes), acima da meta de 3,0%, mesmo considerando elevação da taxa Selic em até 1,0 p.p. - de 11,50% para 12,50% - no pico do ciclo de ajuste.



E entende que isso indica duas coisas: que o agravamento de outros fatores inflacionários tem superado o efeito do aperto monetário projetado pelo mercado e que o "plano de voo" - não divulgado - do Copom provavelmente contempla uma taxa terminal da Selic acima de 12,50%.



Ata do Copom



Ao analista da XP prosseguem: seguindo adiante, o comunicado reiterou que “(o) ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo de aperto monetário serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação”.



Esse conjunto de informações na Nota do Copom é o que fez os analistas revisaram suas contas afirmando que na sua avaliação, o maior aperto da política monetária nos próximos meses pode abrir espaço para algum alívio no final de 2025 – esperamos dois cortes de 0,50 p.p. na taxa Selic em novembro e dezembro.



Queda só em 2026



Dito de uma forma: os analistas da XP avaliam que o Banco Central só deve voltar a cortar as taxas da Selic nas reuniões de 4 e 5 de novembro e em 9 e 10 de dezembro de 2025.



Voltando no tempo é possível observar como as expectativas do mercado mudaram ao longo de 2024 devido à inação do governo Lula em apresentar uma proposta minimamente aceitável de controle de gastos públicos. No primeiro boletim Focus de 2024 a previsão para a Taxa Selic ao final deste ano era de apenas 9% avaliação que o mesmo boletim da XP também concordava que ficaria nesse percentual.



Previsão futura



Estudos de instituições financeiras fazendo previsões sobre o futuro do mercado são frequentemente reescritos e reavaliados. E assim como a própria XP, os relatórios dos grandes bancos também se mostraram preocupados, todos acreditando que ao menos na próxima reunião do Copom marcada para dezembro um novo aumento de 0,5% seja dado certo.



O problema desses cenários é que eles quase de forma unânime ancoram suas percepções na falta de atitudes do governo Lula em criar fatos (não narrativos) de que está comprometido com um ajuste nas contas a partir de 2025 e 2026. Até agora não há.



E diante desse quadro, o aumento de 0,5% da taxa básica de juros definida pelo Copom nesta quarta-feira (8) apenas consolidou uma tendência de alta para as próximas reuniões com os analistas dos grandes bancos prevendo que o Brasil poderá chegar a o primeiro trimestre de 2025 com a taxa assustadora em 13,25%, ao ano.



Enquanto isso...



Enquanto isso, o Banco Central americano divulgou nota afirmando que “está mais confiante de que a inflação caminha de forma sustentável rumo aos 2% ao ano.”



A mudança de atitude (depois da eleição de Donald Trump) revela um otimismo mais cauteloso ou moderado em relação à trajetória da inflação rumo à meta de 2% de inflação fixada pelo FED.



Dados flexíveis



Segundo os analistas, ao remover a afirmação de que está ganhando “maior confiança”, o FED também pode estar sinalizando a sua disposição de responder com flexibilidade aos dados recebidos.

E essa mudança na linguagem poderia ser interpretada como um compromisso de ajustar a política monetária conforme necessário, com base na evolução dos dados reais de inflação e das condições econômicas, em vez de se comprometer com uma trajetória percebida. Um efeito decorrente do cenário que a eleição do presidente Trump para um novo mandato cria.

