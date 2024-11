Bandeira vermelha aumentou inflação de outubro, mas aumento está espalhado e justifica aumento dos juros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O texto divulgado pelo IBGE em relação à inflação é parecido com as notas do Copom quando explicam os movimentos da Taxa Básica de Juros.

No texto asséptico e inodoro do IBGE, o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro foi de 0,56% e ficou 0,12 pontos percentual acima da taxa de setembro (0,44%). No ano, o IPCA acumula alta de 3,88% e, nos últimos 12 meses, de 4,76%.



No mesmo texto o IBGE esclarece que dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, dois tiveram maior influência nos resultados de outubro: Habitação (1,49%) e Alimentação e bebidas (1,06%), com contribuição de 0,23 p.p. cada. O release do IBGE em relação à inflação é parecido com as notas do Copom quando explicam os movimentos da Taxa Básica de Juros o que exige um certo cuidado para transferi-los para o mundo real.



Preços acumulado

Portanto na primeira informação o crescimento de 0,56% do IPCA que atende pelo nome de taxa de inflação quer dizer que o controle de preços acumulado em 12 meses atingindo 4,76% quer dizer que passou da meta fixada pelo Banco Central que é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Mas os economistas ponderam, no entanto, que não há descontrole inflacionário. O que não quer dizer que está tudo bem. O problema dessa inflação de outubro é que ela veio mostrando que o custo de vida do brasileiro está vivendo de susto.

Carne bovina está com preços em alta. - Dovulgação

Salário baixo

O problema não é o salário baixo que não paga todas as contas. O problema é o extra como veio na conta de luz mais cara pela cobrança da bandeira vermelha. No IPCA isso está no grupo de Habitação (1,49%).



O outro susto está no grupo de Alimentação e bebidas (1,06%) onde está informado que tivemos aumentos nos preços das carnes (5,81%), com destaque para os seguintes cortes: acém (9,09%), costela (7,40%), contrafilé (6,07%) e alcatra (5,79%). A dona de casa que vai açougue sabe que 90% do que compra dessa proteína fica nesse grupo mesmo.



Boi gordo

O que ela não sabe é que faz dois meses que o boi gordo sobe no atacado tendo subido quase R$100 na arroba ( ) que passou de R$233,45 para R$325,50 na cotação desta sexta-feira. O outro item que pesou é o café que viu em 60 dias a saca de 60 kilos sair de R$1.428,00 para R$1.592,00.



O que o IBGE captura na ponta é o que aconteceu lá atrás no campo. E no caso da carne bovina tem a ver com uma oferta menor do produtor que faz o preço subir. E que no caso do café tem a ver com uma safra menor do Brasil que apesar de ser o maior produtor mundial está tendo uma redução de área plantada devido aos efeitos climáticos. O café é um dos produtos mais sensíveis a mudanças climáticas. Portanto isso já está custando mais caro.

Conta de energia elétrica - Divulgação

Bandeira amarela

No caso da energia, a notícia boa é que deve cair cerca de 3% em novembro, graças à bandeira amarela, o que pode fazer com que o IPCA no mês fique em torno de 0,20%. Mas no mês que vem é natal e além de está usando mais energia por força no calor vamos ter uma demanda adicional de consumo pelas famílias por conta das festas de fim de ano, o que contribui para um repasse maior dos custos pelo varejo.



Entretanto, a inflação de 2025 no Brasil tem uma espécie de componente de luxo. O aquecimento da atividade econômica. É o efeito do desemprego em baixa e renda em alta, num cenário que tem se mostrado, mês a mês, favorável aos reajustes de preços.

Espalhamento

É isso que os analistas chamam de espalhamento da inflação pela economia. Mas isso para uma pessoa que não domina os assuntos econômicos fica mesmo muito estranho.



Que diabos de cenário é esse onde o sujeito aumenta a renda e a inflação sob comendo o que ele ganhou? Ou seja, desse jeito é melhor não ganhar mais já que o preço vai aumentar.



Subiu tudo

Mas no caso da inflação é isso mesmo. Segundo o IBGE, em outubro, 62% dos 377 itens que compõem o IPCA registraram alta de preços, segundo o IBGE. No mês anterior, o tal índice de difusão.



Calma não quer dizer que a coisa degringolou. Não é isso. Mas agora as coisas estão mais rápidas e quando o dólar sobe, por exemplo, isso chega mais rápido no preço na ponta.

Sobra para a Selic



É por isso que tanta gente fala que o governo tem que ajustar suas contas para não pressionar a inflação. O que com se sabe não está acontecendo. O problema da inflação subindo é que ela trava a economia.

E o remédio é a taxa de juros. O que, aliás, já está acontecendo nesses últimos meses com a inflação e a taxa Selic subindo e com perspectiva de subir mais.

Aumento das vendas de cimento - Divulgação

Cimento do MCMV



Saiu o novo relatório do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento – SNIC.. Diz que as vendas de cimento em outubro totalizando 5,9 milhões de toneladas, num crescimento de 9,0% sobre 2023. E que no acumulado do ano (janeiro a outubro) registrou um total de 54,7 milhões de toneladas vendidas, aumento de 4,3% comparado ao mesmo período do ano passado.



A explicação disso está nos mercados de trabalho e imobiliário, em especial do programa Minha Casa, Minha Vida, que são os principais vetores do bom desempenho. Apenas o MCMV elevou em 65,9% os lançamentos de residências no Brasil no primeiro semestre e quando isso acontece o cimento é quem primeiro responde.



Conselho antigo



O presidente do Magazine Luiza, Frederico Trajano: “Não estou disposto a baixar margem para crescer mais”, disse ele, ao lembrar que o orçamento de 2025 ainda vai ser levado ao conselho de administração.

“Tenho absoluta convicção de que o certo é gerar lucro operacional e não acelerar vendas brutas transacionadas.” Trajano talvez não saiba, mas no Nordeste os velhos comerciantes do interior dizem a mesma coisa de uma forma. “Uma empresa não quebra porque vende caro. Quebra porque vende barato queimando o lucro...”



Telhado em geração de energia. - Divulgação

Geração Distribuída



Pernambuco alcançou a marca de 1 GW em capacidade de geração própria de energia elétrica, a Geração Distribuída (GD) e se tornou o terceiro estado do Nordeste com a marca atrás da Bahia (1,20 GW) e Ceará (1,13 GW) segundo dados da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), associação que conta com mais de 1.000 empresas associadas. Os municípios como Petrolina, Recife e Caruaru lideram o número de residências conectadas à rede.



Litigância abusiva



As empresas aéreas conseguiram um importante apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a identificação e prevenção de litigância abusiva. Isso se dá quando setores que sofrem com a judicialização organizada mirando indenizações em larga escala.



Hoje, mais de 98% dos processos judiciais contra companhias aéreas no mundo são ajuizados no Brasil, o que representa um custo significativo para essas empresas transportadoras que agora conseguiram do CJN diretrizes orientadoras para que juízes e tribunais de todo o país possam identificar e minimizar práticas abusivas de litígio.



A adesão do Judiciário ao combate à litigância predatória ajuda a aliviar a sobrecarga nos tribunais. O CNJ está agora recebendo a demanda do INSS sobre um ataque de milhares de processos de pessoas pedindo serem reconhecidas como portadoras de doenças incapacitantes, o que lhe assegura o pagamento do BPC.

Data Center Telecom

A Um Telecom assinou contrato com a EBM Engenharia, especializada em projetos hyperscale para ambientes críticos e com a Trusted Data, líder em soluções de infraestrutura de Edge Computing, para a construção do primeiro data center Tier III de Pernambuco com certificação tanto em Design quanto em Facilities. O data center ficará no Parqtel, no Curado. O empreendimento recebeu financiamento de R$41 milhões do BNDES.

Resort de Alagoas



A Atlântica Hospitality International, rede hoteleira com mais de 180 empreendimentos e 28 mil quartos em todo o país, inaugura o Transamérica Dunas de Marapé, em Jequiá da Praia, Alagoas. Ele tem 90 unidades, está próximo das praias turísticas da Barra de São Miguel, mais conhecida como Gunga, e do Francês. Pioneira no Brasil entre as administradoras de hotel, a Atlântica faz a gestão de locações de residenciais com serviços e locação flexível dentro da sua vertical Roomo e Radisson Serviced Apartments.



Formação de pessial pelos Senai. - Divulgação

Emprego futuro



O SENAI-PE abriu inscrições para as empresas industriais formalizarem suas demandas de vagas. O processo de reserva vai até às 22h do dia 16 de janeiro de 2025. São 880 oportunidades para 32 cursos, que têm duração de 12 a 24 meses. A reserva de vagas será confirmada pelo SENAI-PE em até 72 horas após o envio do pedido. Uma empresa tem 100 funcionários, ela deve ter entre 5 e 15 aprendizes. Inscrições no link https://www.pe.senai.br/para-sua-empresa/programa-de-aprendizagem-industrial/ .



Eletricista



Também a Neoenergia Pernambuco está com inscrições abertas para duas novas turmas mistas da Escola de Eletricistas no Recife e Cabo de São Agostinho, com 25 vagas cada. Precisa ter 18 anos, ensino médio completo e CNH nas categorias B, C ou D. O curso é gratuito, mas dura de seis meses.



Projetos Especiais



O prefeito João Campos realizou uma mudança no comando no Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife. Sai a engenheira Cinthia Mello que deixa a Chefia da estrutura de gestão para atuar na iniciativa privada assume interinamente Guilherme Mota Gomes, antigo secretário-executivo do Gabinete.



Vitória Régia



O Plaza Shopping vai dar uma força à 46ª Festa da Vitória Régia, que vai até domingo (10), na Praça de Casa Forte. No tradicional evento, que reúne cultura e lazer, a área de Responsabilidade Socioambiental do mall vai incentivar boas práticas sustentáveis a partir da entrega gratuita de kits de jardinagem para crianças.