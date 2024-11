Conferência Ibero Brasileira de Energia debate, em Lisboa, tendências da transição energética com foco na sustentabilidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento em Lisboa terá 10 painéis com a presença de 40 palestrantes dos três países que vão atualizar o setor elétrico no Brasi, Espanha e Portugal.

Projeto focado nos desafios do setor energético mundial, a partir da visão do Brasil, Portugal e Espanha, a Conferência Ibero – Brasileira de energia – CONIBEN reúne pela terceira vez em Lisboa, um dos mais completos grupos de atores do setor elétrico nos três países com o objetivo de atualizar e discutir a questão da transição energética ancorada na sustentabilidade.



O evento de dois dias no Centro de Eventos do Hotel Tivoli Avenida Liberdade terá 10 painéis com a presença de 40 palestrantes dos três países que vão atualizar o setor sobre as últimas decisões relacionadas ao setor elétrico e suas repercussões nos próximos anos.



O seminário é uma realização da PMais Eventos com coordenação técnica da Acrópolis Energia, consultoria liderada pelo professor Reive Barros.



O CONIBEN será aberto pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao lado do governador do Piauí, Roberto Fontelles e do Embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carrero. O senador Fernando Dueire representará o Congresso Nacional no evento.

Sustentabilidade e Transição Energética



O encontro deste ano terá como tema principal a Sustentabilidade e Transição Energética: Principais Tendências, com apresentação de palestras, produtos e projetos relacionados com o segmento de energia. O foco estará nas questões de planejamento, regulatória, ambientais, jurídicas, além das políticas sociais e econômicas.



O painel de abertura, Estratégias para a Transição Energética terá a presença da diretora geral da Associação Portuguesa de Empresas do Setor Elétrico – ELECPOR, Maria João Coelho ao lado do diretor de Estudos – Econômico – Energéticos da Empresa de Pesquisas Energética – EPE, Thiago Ivanoski, Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fernando Moura e do presidente da Câmara de Comercialização de Energia – CCEE, Alexandre Ramos.



No CONIBEN 2024 estarão também presentes executivos e investidores do setor energético nas áreas de planejamento, operadores de sistemas, reguladores, fornecedores de equipamentos e serviços e representantes de associações do setor elétrico.



Segundo o coordenador técnico do evento, Reive Barros a abordagem do tema transição energética tornou-se questão fundamental nos próximos anos, principalmente devido ao acordo de Paris que estabeleceu a necessidade que os países desenvolvidos devem investir US$100 bilhões, por ano, em medidas de combate à mudança do clima.



Mundo com altas temperaturas



Ele lembra que isso já é uma necessidade de hoje com as temperaturas atingindo patamares acima dos 40°C na Europa, com um recorde verificado na China com exatos 52°c. “Ao mesmo tempo, no outro extremo, observa-se que os invernos têm sido muito rigorosos” o que exige uma nova percepção do cenário e abre o desafio de como enfrentá-la, avalia.



Essa realidade motivou o CONIBEN dedicar um painel específico sobre Transição Energética – Sustentabilidade, ESG e Agronegócio que terá as presenças do Chairman da Mota-Engil Capital, José Pedro Freitas, da Enerwatt Engenharia Renato Amaral, da da SOLATIO, Pedro Vaquer Brunet e da Gerente Executiva Jurídica da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, Madalena Porangaba.



A questão também estará presente nos painéis sobre Projetos e Produtos de Hidrogênio Verde, Armazenamento de Energia e Infraestrutura para Exportação de Hidrogênio e Derivados que levarão ao evento autoridades como o professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Filipe de Vasconcelos Fernandes.



Também participam o presidente da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar, e ex-ministro das Minas e Energia, Silas Rondeau; o presidente da nova Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia, Markus Vlasit e o Vice – presidente para América Latina da European Energy, Thiago Arruda empresa que está desenvolvendo um projeto de geração de e-metanol, em Suape.



Produtos de Hidrogênio Verde

Para Reive Barros, isso faz do CONIBEN uma grande oportunidade de interagir com especialistas, autoridades, pesquisadores, mas grandes empresários e dirigentes de negócios nos três países. Até porque entre os objetivos da série de debates de classe internacional, o foco do evento consiste em apresentar soluções para descarbonização, transição energética e a busca por modelos de produção e consumo mais sustentáveis.



O Conibem dedicou um painel para debater exclusivamente a Transição Energética a partir dos Aspectos Jurídicos e Econômicos cujo moderador será o Diretor Geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, Márcio Rea e um outro,que focará no Mercado de Crédito de Carbono, com participação da Professora de NOVA School of Law e Diretora do NOVA Green Lab, Lucila de Almeida e um painel de encerramento cujo tema será a Transição Energética Justa.



A questão da sustentabilidade deixou de ser uma questão acadêmica para se tornar um fator de custo pelo fato de o Brasil ter um papel importante nessas duas grandes questões que afligem o mundo atualmente. A segurança alimentar e energética.



Para Reive Barros no que se refere a segurança alimentar a necessidade de o agronegócio brasileiro estar devidamente estruturado e batendo recordes em exportação, com condições de assumir a liderança no setor é um realidade que tem implicações na temática da sustentabilidade.



Da mesma forma com relação à segurança energética, onde vislumbra-se "uma grande oportunidade para investidores na exportação de petróleo, gás e biocombustíveis, além da exportação de hidrogênio e derivados, provenientes de fontes renováveis", conclui o coordenador técnico do CONIBEN.



O CONIBEN é um evento pioneiro na articulação do Brasil com a Península Ibérica na temática da energia, a promove um ambiente favorável ao debate aprofundado e troca dinâmica de experiências, por meio de paineis, palestras e exposição de projetos, produtos e serviços, com vista ao incremento de parcerias e negócios.



Ele já promoveu reuniões nos anos de 2019 e 2023 sempre com a presença de autoridades e pesquisadores do setor elétrico, mas ele constitui-se numa oportunidade para a presença de várias empresas que terão participação nos debates como a H2 Verde, BTG Pactual, Grupo Moura, European Energy e QAIR Energy entre outras.